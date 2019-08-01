Футбол
Трансфер Пепе стал рекордным для «Арсенала»Евро-футбол.ру 12:17
Фланговый нападающий "Лилля" Николя Пепе подписал контракт с "Арсеналом". Согласно официальному сайту "канониров", трансфер африканского игрока стал рекордным в истории клуба. Ранее сообщалось, что за переход 24-летнего нападающего "Арсенал" заплатил примерно 80 миллионов евро.
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Николя - высококлассный и талантливый вингер, которого рассматривали ведущие клубы Европы. Подписание контракта с ним было одной из наших ключевых задач в это трансферное окно. Я рад, что он присоединяется к нам.
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