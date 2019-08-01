Футбол
«Арсенал» объявил о трансфере ПепеRT на русском 11:55
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 24-летним ивуарийцем рассчитано на пять лет. Отмечается, что трансфер Пепе стал рекордным в истории клуба, при этом сумма сделки официально не уточнятся. По информации СМИ, речь идёт о сумме порядка £72 млн.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 13:06, Ашберн
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми
Обновлено в 12:21
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на свои автомобили
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 августа увеличил рекомендованные розничные цены на все модели Lada.
Обновлено в 04:33
Общество
Twitter заплатил 3000 рублей штрафа за отказ локализовать данные
Сервис микроблогов Twitter заплатил 3000 руб. штрафа за отказ предоставить Роскомнадзору информацию о локализации данных российских пользователей на территории России, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.
Обновлено в 09:52
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Политика
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Обновлено в 09:38
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Гаджеты
Первую партию ASUS ROG Phone 2 распродали за 73 секунды
Обновлено вчера в 16:24
Кино
Ефремов записал обращение к главе МВД после ареста актера «Современника»
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к главе МВД по поводу ареста актера Дмитрия Смолева из-за ролика, в котором он изображал пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 12:49
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Политика
Кличко допросили по делу о земельных махинациях
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины допросило мэра Киева Виталия Кличко по делу о махинациях с землей в украинской столице, сообщает LIGA.net со ссылкой на спикера ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 12:29
Гаджеты
Lenovo вернулась на российский рынок смартфонов
Lenovo объявила о возвращении смартфонов компании на российский рынок.
Обновлено в 08:08
Игры
Google Play Pass предоставляет доступ к сотням премиальных приложений
Благодаря изображениям, полученным Android Police, теперь мы знаем, что «Google Play Pass» позволяет подписчикам «Испробовать новые приложения и безошибочно принять решение о покупке».
Обновлено в 02:10
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Космос
Звезда с чудовищной скоростью вылетела из центра нашей галактики
Предполагают, что звезда была двойной, и этот тандем неосторожно приблизился к гигантской черной дыре в центре галактики.
Обновлено в 09:50
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $64,4 за баррель
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 по Москве подешевели на $0,69 (на 1,06%) - до $64,36 за баррель.
Обновлено в 01:45
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Сибири
Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о халатности, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 12:13
Авто
Новый кросс-вэн Renault Triber пользуется ажиотажным спросом
Официальный старт продаж нового внедорожного компакт-вэна Renault Triber запланирован на август текущего года, но уже сейчас дилеры марки начали принимать предварительные заказы на новинку.
Обновлено в 00:07
Политика
Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3
Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено в 06:15
Футбол
Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в третий раунд Лиги Европы
Чешский футбольный клуб "Млада Болеслав" обыграла казахстанский "Ордабасы" во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
Обновлено в 12:28
Культура
Стало известно, что не показали на открытии Олимпиады в Сочи
Кирилл Набутов рассказал в новом выпуске программы «Непознер» о непоказанных сценах церемонии открытия Олимпиады в Сочи.
Обновлено в 10:19
Политика
Кадыров ответил на призыв властей Израиля не ездить в Чечню
Обновлено в 12:16
Космос
Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутником Amos-17
Обновлено в 07:48
Политика
Германия попросила прощения у поляков
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас попросил прощения у польского народа за преступления нацистов, совершенные во время Второй мировой войны.
Обновлено в 11:48
Кино
200 млн рублей выделит правительство РФ на фильм «Нюрнберг»
200 млн рублей выделит правительство России на производство фильма «Нюрнберг», который будет снят к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 09:08
Футбол
«Арсенал» сыграет ответный матч с «Нефтчи» в Лиге Европы
Тульский «Арсенал» сыграет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено в 04:02
Происшествия
Араб в Германии зарезал мечом немца из Казахстана
В немецком Штутгарте 28-летний мигрант из Сирии прямо на улице зарезал мечом своего знакомого – немецкого мигранта из Казахстана, сообщают СМИ страны.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Калифорнии разбился американский истребитель
В Калифорнии разбился военный самолет F/A-18E Super Hornet, об этом написали ВМС США в Twitter.
Обновлено в 00:48
Хоккей
Овечкин намекнул на завершение карьеры
Обновлено в 09:26