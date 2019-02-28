Футбол
«Арсенал» крупно переиграл «Борнмут» в матче АПЛRT на русском вчера в 16:36
Месут Озил
|4′
Генрих Мхитарян
|27′
|30′
Лис Муссе
|32′
Джошуа Кинг
Сократис Папастатопулос
|36′
Лоран Косельни
|47′
|56′
Джордон Айб
Чарли Дэниэлс
Сеад Колашинац
Алекс Ивоби
|57′
Пьер-Эмерик Обамеянг
|59′
Генрих Мхитарян
Александр Ляказетт
|64′
Лукас Торрейра
|69′
|70′
Адам Смит
Диего Рико
Пьер-Эмерик Обамеянг
Денис Суарес
|71′
|77′
Чарли Дэниэлс
Александр Ляказетт
|78′
|80′
Райан Фрейзер
Сэм Сарридж
|65%
|Владение мячом
|35%
|89%
|Процент точных передач
|79%
|4
|Удары в сторону ворот
|3
|7
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|2
|4
|Офсайды
|4
|9
|Угловые
|4
|8
|Отборы
|8
|10
|Фолы
|9
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Арсенал
Расстановка 3‑4‑3
19
Лено
5
Папастатопулос
6
Косьельни
18
Монреаль
25
Дженкинсон
29
Гендузи
11
Торрейра
17
Ивоби
10
Озил
22
Суарес
9
Ляказетт
1
Боруц
23
Клайн
33
Мипэм
5
Аке
21
Рико
11
Дэниэлс
4
Гослинг
6
Серман
44
Сарридж
17
Кинг
9
Муссе
Борнмут
Расстановка 4‑4‑2
Лондонский «Арсенал» добыл крупную победу над «Борнмутом» в матче 28 тура Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ).
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