Футбол

«Арсенал» крупно переиграл «Борнмут» в матче АПЛRT на русском вчера в 16:36

Арсенал — Борнмут
5 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Эмирейтс»
Месут Озил
4′
Генрих Мхитарян
27′
30′
Лис Муссе
32′
Джошуа Кинг
Сократис Папастатопулос
36′
Лоран Косельни
47′
56′
Джордон Айб
Чарли Дэниэлс
Сеад Колашинац
Алекс Ивоби
57′
Пьер-Эмерик Обамеянг
59′
Генрих Мхитарян
Александр Ляказетт
64′
Лукас Торрейра
69′
70′
Адам Смит
Диего Рико
Пьер-Эмерик Обамеянг
Денис Суарес
71′
77′
Чарли Дэниэлс
Александр Ляказетт
78′
80′
Райан Фрейзер
Сэм Сарридж
Лондонский «Арсенал» добыл крупную победу над «Борнмутом» в матче 28 тура Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ).
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