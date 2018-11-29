Футбол

«Арсенал» крупно обыграл «Ворсклу», «Спортинг» разгромил «Карабах»
Советский спорт
вчера в 14:46

Карабах — Спортинг
1 – 6
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Бакинский олимпийский стадион
Якуб Жезничак
4′
Вильд-Дональд Герье
4′
5′
Бас Дост
Абделла Зубир
14′
20′
Бруну Фернандеш
Гара Гараев
25′
28′
Бруну Фернандеш
33′
Нани
Махир Мадатов
40′
Мичел Мадера
43′
Симеон Славчев
49′
65′
Абдулай Диаби
Симеон Славчев
Филип Озобич
71′
71′
Бас Дост
Жоване Кабрал
74′
Бруну Гашпар
Тьерри Коррея
75′
Бруну Фернандеш
79′
Нани
Карлуш Мане
82′
Абдулай Диаби
Араз Абдуллаев
Джон Деларж
82′
Ворскла на своем поле крупно проиграла лондонскому Арсеналу - 0:3. В составе лондонской команды отличились Эмиль Смит (10-я минута), Аарон Рэмси (27) с одиннадцатиметрового и Джозеф Уиллок (41). В другом матче группы E Спортинг в гостях разгромил Карабах - 6:1.
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