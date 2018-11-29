Футбол

«Арсенал» разгромил «Ворсклу», «Милан» забил пять голов «Дюделанжу»
Матч ТВ
15:00

Ворскла — Арсенал
0 – 3
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпийский»
10′
Эмил Смит-Роу
27′
Аарон Рэмзи
Александр Скляр
29′
Вячеслав Шарпар
32′
Вадим Сапай
Николас Карека
36′
41′
Джо Уиллок
53′
Роб Холдинг
60′
Роб Холдинг
Зек Медли
68′
Аарон Рэмзи
Букайо Сака
Владислав Кулач
Ибраим Кане
71′
Юрий Коломоец
72′
77′
Маттео Гендузи
Чарли Гилмор
Павел Ребенок
Тарас Саков
85′
В другом матче группы Е «Спортинг» разгромил «Карабах». Англичане и португальцы, с 13-ю и 10-ю очками соответственно, обеспечили себе выход в весеннюю часть турнира. В группе F «Милан» дома отправил пять мячей в ворота «Дюделанжа».
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«Арсенал» разгромил «Ворсклу», «Милан» забил пять голов «Дюделанжу»

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«Арсенал» разгромил «Ворсклу», «Милан» забил пять голов «Дюделанжу»

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