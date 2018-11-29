Футбол
«Арсенал» разгромил «Ворсклу», «Милан» забил пять голов «Дюделанжу»
«Арсенал» разгромил «Ворсклу», «Милан» забил пять голов «Дюделанжу»Матч ТВ15:00
|10′
Эмил Смит-Роу
|27′
Аарон Рэмзи
Александр Скляр
|29′
Вячеслав Шарпар
|32′
Вадим Сапай
Николас Карека
|36′
|41′
Джо Уиллок
|53′
Роб Холдинг
|60′
Роб Холдинг
Зек Медли
|68′
Аарон Рэмзи
Букайо Сака
Владислав Кулач
Ибраим Кане
|71′
Юрий Коломоец
|72′
|77′
Маттео Гендузи
Чарли Гилмор
Павел Ребенок
Тарас Саков
|85′
Ворскла
Расстановка 4‑4‑2
1
Шуст
4
Пердута
44
Даллку
17
Чеснаков
66
Артур
14
Карека
6
Скляр
11
Шарпар
40
Саков
50
Кане
26
Коломоец
1
Чех
12
Лихтштайнер
25
Дженкинсон
47
Медли
15
Мэйтленд-Найлс
43
Гилмор
87
Сака
4
Эль-Ненни
59
Уиллок
49
Нкетиа
55
Смит-Роу
Арсенал
Расстановка 4‑3‑3
В другом матче группы Е «Спортинг» разгромил «Карабах». Англичане и португальцы, с 13-ю и 10-ю очками соответственно, обеспечили себе выход в весеннюю часть турнира. В группе F «Милан» дома отправил пять мячей в ворота «Дюделанжа».
Матч ТВ15:00
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