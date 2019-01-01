Футбол
Гранит Джака
|25′
Шкодран Мустафи
Лукас Торрейра
|46′
Александр Ляказетт
|55′
|56′
Сайрус Кристи
Тимоти Фосу-Менса
|61′
Андре Шюррле
Абубакар Камара
|61′
Ибраима Сиссе
Жан Микаэль Сери
|69′
Абубакар Камара
Александр Ляказетт
Аарон Рэмзи
|75′
|76′
Тимоти Фосу-Менса
Аарон Рэмзи
|79′
Алекс Ивоби
Букайо Сака
|83′
Пьер-Эмерик Обамеянг
|83′
|60%
|Владение мячом
|40%
|79%
|Процент точных передач
|73%
|3
|Удары в сторону ворот
|4
|8
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|4
|4
|Офсайды
|4
|8
|Угловые
|3
|12
|Отборы
|12
|7
|Фолы
|12
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Арсенал
Расстановка 3‑4‑3
19
Лено
11
Торрейра
5
Папастатопулос
6
Косьельни
15
Мэйтленд-Найлс
29
Гендузи
34
Джака
31
Колашинац
14
Обамеянг
8
Рэмзи
87
Сака
25
Рико
4
Одои
20
Ле Маршан
13
Рим
21
Фосу-Менса
10
Кэрни
24
Сери
23
Брайен
3
Сессеньон
9
Митрович
47
Камара
Фулхэм
Расстановка 3‑4‑3
"Арсенал" разгромил "Фулхэм" в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Гранит Джака, Александр Ляказетт, Аарон Рэмси и Пьер-Эмерик Обамеянг.
Газета.Ruвчера в 12:05
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Раньери проиграл Эмери в шахматы. «Арсенал» крупно победил без Езила и Мхитаряна
Спорт-Экспрессвчера в 13:15
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 02:18, Ашберн
Происшествия
Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске
Обновлено вчера в 13:13
Кино
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет
Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с января
1 января 2018 года WhatsApp перестал работать на смартфонах с ОС Windows 8.0 и старше, а также с BlackBerry OS или BlackBerry 10.
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
В результате пожара в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что при возгорании маршрутного такси вечером 1 января в Магнитогорске погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Задержанного за шпионаж американца уволили из армии за воровство
Арестованный российскими правоохранительными органами по обвинению в шпионаже в Москве 48-летний бывший морской пехотинец ВС США Пол Уилан был уволен из армии за воровство, передает издание The Washington Post.
Обновлено в 01:31
Спорт
В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов
В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
Обновлено вчера в 14:13
Наука
В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель
Ученым удалось достичь в ней температуры плазмы в 100 тысяч градусов и добиться достаточно большой плотности, то есть получить параметры, пригодные для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».
Обновлено вчера в 08:02
Политика
Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»
Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
Спасенного в Магнитогорске младенца доставили в больницу в Москве
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал в Россию на свадьбу
Американец Пол Уилан, который ранее был задержан в Москве по подозрению в шпионаже, является отставным морским пехотинцем, приехавшим в Россию на свадьбу своих знакомых.
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия
Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании
Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
В столичном Парке Горького обрушился мост
В результате технической неисправности конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено вчера в 01:17
Политика
AP: власти США применили слезоточивый газ против мигрантов
Власти США применили слезоточивый газ на границе с Мексикой против мигрантов, которые пытались прорваться через пограничный забор в Тихуане.
Обновлено вчера в 20:52
Политика
NASA продолжает планировать визит Рогозина в США
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжает планировать возможный визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США, об этом сообщила пресс-секретарь организации Меган Пауэрс.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
На месте завалов дома в Магнитогорске следы взрывчатки не обнаружены
Как уточняется, к настоящему моменту исследованы уже разобранные части завалов дома, в них не обнаружено следов взрывчатых веществ или их компонентов.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Znak: взрыв в Магнитогорске может быть терактом
Издание Znak.com и 74.ru вечером 1 января 2019 года сообщили со ссылкой на источники, что взрыв в Магнитогорске может оказаться терактом.
Обновлено вчера в 15:44
Политика
На Украине обжалуют закрытие избирательных участков в России
Депутат Верховной рады, лидер партии "За життя" ("За жизнь") Вадим Рабинович заявил, что намерен обжаловать в суде решение о ликвидации заграничных избирательных участков на территории РФ.
Обновлено в 00:59
Наука
Ученые достигли озера, которое находится подо льдами Антарктики
Группа ученых SALSA сумела добраться сквозь более 3500 футов льда к озеру в Антарктике.
Обновлено в 00:19
Происшествия
В Магнитогорске пройдет литургия по погибшим при обрушении дома
В Магнитогорске местные власти организовали проведение литургии по погибшим при обрушении жилого дома местным жителям.
Обновлено в 02:07
Единоборства
Нурмагомедов может провести реванш с Макгрегором
Обновлено в 00:57
Происшествия
Мэра города в Мексике убили вскоре после вступления в должность
Мэра мексиканского города и муниципалитета Эройка Сьюдад де Тлахьяко Алехандро Апарисио застрелили по дороге в мэрию после того, как он официально вступил в должность.
Обновлено вчера в 20:30
Космос
Зонд New Horizons пролетел мимо астероида на границе Солнечной системы
Специалисты из NASA назвали данный астероид самым отдаленным объектом, к которому зондам когда-либо удавалось приблизиться.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
В МЧС назвали пригодными для жизни все квартиры дома в Магнитогорске
Квартиры всех подъездов дома в Магнитогорске, в котором из-за взрыва газа произошло частичное обрушение, пригодны для проживания.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие
ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
В Брянской области три ребенка погибли при пожаре
Три ребенка погибли, еще три человека пострадали при пожаре в частном доме на востоке Брянской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служба региона.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
Число погибших в Магнитогорске превысило 10 человек
Спасателям удалось извлечь 11 тел погибших из развалин подъезда в жилом доме в Магнитогорске, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сотрудника ГУ МЧС по Челябинской области.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
В России начала работать система быстрых платежей
С января этого года в России заработает новый сервис, подготовленный Центробанком, - система быстрых платежей (СБП).
Обновлено вчера в 06:49
Хоккей
«Бостон» обыграл «Чикаго» в матче «Зимней классики» НХЛ
Обновлено вчера в 16:11