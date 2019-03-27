Футбол

«Арсенал» хочет расстаться с Озилом и МхитаряномSoccer.ru 03:21

Летом покинуть клуб могут два футболиста - Месут Озил и Генрих Мхитарян. Оба футболиста не соответствуют ожиданиям главного тренера команды Унаи Эмери. Ранее ходили разговоры, что Мхитарян может перейти в «Зенит».
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«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и Озила

Матч ТВ02:38

СМИ: «Арсенал» хочет расстаться с Езилом и Мхитаряном

Спорт-Экспресс12:04

«Арсенал» приобретет Тирни на деньги с продажи одного из лидеров команды

Soccer.ru06:39

«Арсенал» готов продать Мхитаряна

Вести.Ru03:05

«Арсенал» открыт к предложениям по продаже Мхитаряна

Чемпионат02:45

«Арсенал» готов летом расстаться с Мхитаряном

Советский спорт12:13

«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и Озила

Sportbox.RU02:38
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:10, Ашберн
Политика

Трамп заявил, что Россия должна убраться из Венесуэлы

Дональд Трамп считает, что Россия должна уйти из Венесуэлы, сообщают журналисты американского президентского пула.
Обновлено в 12:29
Общество

Врачи роддома в Башкирии рассмеялись над отчетом о своих зарплатах

Обновлено вчера в 12:46
Политика

За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин

Отмечается, что за Абызова заступились председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс и бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович.
Обновлено в 12:31
Политика

Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова

Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.
Обновлено в 07:20
Общество

Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100

Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Спорт

Путин: Россия выполнила все требования по борьбе с допингом

Все требования по совершенствованию борьбы с допингом в России выполнены, заявил президент РФ Владимир Путин 27 марта на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие

Индия успешно сбила спутник и назвала себя космической державой

Обновлено в 08:26
Авто

FT: Renault рассматривает возможность слияния с Fiat Chrysler

Французский автоконцерн Renault намерен возобновить в ближайшие 12 месяцев переговоры с японским Nissan о слиянии, а затем планирует объединиться в одну компанию еще с одним автопроизводителем, скорее всего, с итало-американским Fiat Chrysler.
Обновлено в 03:41
Культура

Мединский объединил Александринский и Волковский театры

Мединский уточнил, что к объединенному театральному комплексу через несколько лет планируется присоединить большой театральный комплекс в Москве.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Петербуржец заплатит 56 млн рублей за перепланировку в квартире

Обновлено в 07:32
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Обновлено в 12:32
Экономика

Инфляция в России девятую неделю подряд держится на уровне 0,1%

Недельная инфляция в России в период с 19 по 25 марта 2019 года составила 0,1%, удерживаясь на этом уровне девятую неделю подряд.
Обновлено в 09:08
Футбол

«Бавария» заплатила рекордные деньги за еще одного чемпиона мира

Обновлено в 12:51
Авто

Ford объявил об уходе с российского рынка легковых автомобилей

Концерн Ford прекратит выпуск легковых автомобилей в России и сосредоточится на рынке легкого коммерческого транспорта, сообщили в СП Ford Sollers.
Обновлено в 08:27
Политика

«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»

«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Футбол

В Санкт-Петербурге представили талисман Евро-2020

Обновлено в 04:15
Кино

Умер Нодар Мгалоблишвили, сыгравший графа Калиостро в «Формуле любви»

Наибольшую популярность Мгалоблишвили принесла роль графа Калиостро в фильме режиссера Марка Захарова «Формула любви».
Обновлено в 01:51
Экономика

Орешкин стал куратором развития Тывы

Министра экономического развития Максима Орешкина назначили куратором социально-экономического развития Республики Тыва.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани

Обновлено в 05:55
Хоккей

КХЛ не исключила ни один клуб из числа участников лиги

Рассмотрев все материалы от Лиги, Совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников Чемпионата КХЛ на сезон 2019/2020 — 25 клубов.
Обновлено в 04:02
Политика

МИД назвал манипуляцией приговор маршалу Язову в Литве

«Попытки властей подтасовать очевидные факты при помощи судебных манипуляций лишь отражают деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России», — заявили в МИД.
Обновлено в 12:55
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Обновлено в 11:45
Экономика

Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Армия и оружие

Для российских десантников разрабатывают новый вертолет

«В интересах аэромобильных соединений ВДВ нового типа активизирована работа по модернизации существующих и разработке существенно нового вертолета - боевой машины десанта», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 21:48
Политика

Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки

Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 21:50
Спорт

Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты

Обновлено в 12:56
Футбол

Вадим Евсеев назначен главным тренером «Уфы»

Обновлено в 12:53
Армия и оружие

Российские офицеры попали в засаду в Сирии

Как оказалось, автомобиль УАЗ с тремя офицерами двигаясь по дороге Пальмира – Аль-Маядин, через территорию провинции Дейр эз-Зор, отстал от колонны.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Экипаж разбившегося в Казахстане военного вертолета погиб

Обновлено в 12:16
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Генрих Мхитарян
Армянский футболист
Армянский футболист, полузащитник английского клуба «Арсенал» и капитан национальной сборной Армении. Многократный чемпион Армении и Украины, восемь раз признавался футболистом года в Армении, лучший бомбардир украинского чемпионата 2012/13. Лучший бомбардир в истории сборной Армении.
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