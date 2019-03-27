«Арсенал» хочет расстаться с Озилом и МхитаряномSoccer.ru 03:21

Летом покинуть клуб могут два футболиста - Месут Озил и Генрих Мхитарян. Оба футболиста не соответствуют ожиданиям главного тренера команды Унаи Эмери. Ранее ходили разговоры, что Мхитарян может перейти в «Зенит».

«Арсенал» хочет расстаться с Озилом и Мхитаряном

Политика Трамп заявил, что Россия должна убраться из Венесуэлы Дональд Трамп считает, что Россия должна уйти из Венесуэлы, сообщают журналисты американского президентского пула.

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Хоккей КХЛ не исключила ни один клуб из числа участников лиги Рассмотрев все материалы от Лиги, Совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников Чемпионата КХЛ на сезон 2019/2020 — 25 клубов.

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Происшествия В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

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Армия и оружие Для российских десантников разрабатывают новый вертолет «В интересах аэромобильных соединений ВДВ нового типа активизирована работа по модернизации существующих и разработке существенно нового вертолета - боевой машины десанта», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.

Политика Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.