Футбол
«Арсенал» хочет расстаться с Озилом и МхитаряномSoccer.ru 03:21
Летом покинуть клуб могут два футболиста - Месут Озил и Генрих Мхитарян. Оба футболиста не соответствуют ожиданиям главного тренера команды Унаи Эмери. Ранее ходили разговоры, что Мхитарян может перейти в «Зенит».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:10, Ашберн
Политика
Трамп заявил, что Россия должна убраться из Венесуэлы
Дональд Трамп считает, что Россия должна уйти из Венесуэлы, сообщают журналисты американского президентского пула.
Обновлено в 12:29
Общество
Врачи роддома в Башкирии рассмеялись над отчетом о своих зарплатах
Обновлено вчера в 12:46
Политика
За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин
Отмечается, что за Абызова заступились председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс и бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович.
Обновлено в 12:31
Политика
Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова
Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.
Обновлено в 07:20
Общество
Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100
Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Спорт
Путин: Россия выполнила все требования по борьбе с допингом
Все требования по совершенствованию борьбы с допингом в России выполнены, заявил президент РФ Владимир Путин 27 марта на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.
Обновлено в 11:10
Авто
FT: Renault рассматривает возможность слияния с Fiat Chrysler
Французский автоконцерн Renault намерен возобновить в ближайшие 12 месяцев переговоры с японским Nissan о слиянии, а затем планирует объединиться в одну компанию еще с одним автопроизводителем, скорее всего, с итало-американским Fiat Chrysler.
Обновлено в 03:41
Культура
Мединский объединил Александринский и Волковский театры
Мединский уточнил, что к объединенному театральному комплексу через несколько лет планируется присоединить большой театральный комплекс в Москве.
Обновлено в 07:33
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Обновлено в 12:32
Экономика
Инфляция в России девятую неделю подряд держится на уровне 0,1%
Недельная инфляция в России в период с 19 по 25 марта 2019 года составила 0,1%, удерживаясь на этом уровне девятую неделю подряд.
Обновлено в 09:08
Авто
Ford объявил об уходе с российского рынка легковых автомобилей
Концерн Ford прекратит выпуск легковых автомобилей в России и сосредоточится на рынке легкого коммерческого транспорта, сообщили в СП Ford Sollers.
Обновлено в 08:27
Политика
«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»
«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Футбол
В Санкт-Петербурге представили талисман Евро-2020
Обновлено в 04:15
Кино
Умер Нодар Мгалоблишвили, сыгравший графа Калиостро в «Формуле любви»
Наибольшую популярность Мгалоблишвили принесла роль графа Калиостро в фильме режиссера Марка Захарова «Формула любви».
Обновлено в 01:51
Экономика
Орешкин стал куратором развития Тывы
Министра экономического развития Максима Орешкина назначили куратором социально-экономического развития Республики Тыва.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани
Обновлено в 05:55
Хоккей
КХЛ не исключила ни один клуб из числа участников лиги
Рассмотрев все материалы от Лиги, Совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников Чемпионата КХЛ на сезон 2019/2020 — 25 клубов.
Обновлено в 04:02
Политика
МИД назвал манипуляцией приговор маршалу Язову в Литве
«Попытки властей подтасовать очевидные факты при помощи судебных манипуляций лишь отражают деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России», — заявили в МИД.
Обновлено в 12:55
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Обновлено в 11:45
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
Для российских десантников разрабатывают новый вертолет
«В интересах аэромобильных соединений ВДВ нового типа активизирована работа по модернизации существующих и разработке существенно нового вертолета - боевой машины десанта», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки
Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 21:50
Спорт
Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты
Обновлено в 12:56
Футбол
Вадим Евсеев назначен главным тренером «Уфы»
Обновлено в 12:53
Армия и оружие
Российские офицеры попали в засаду в Сирии
Как оказалось, автомобиль УАЗ с тремя офицерами двигаясь по дороге Пальмира – Аль-Маядин, через территорию провинции Дейр эз-Зор, отстал от колонны.
Обновлено в 11:57