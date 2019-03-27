Футбол
«Арсенал» хочет расстаться с Озилом и МхитаряномSoccer.ru 03:21
Летом покинуть клуб могут два футболиста - Месут Озил и Генрих Мхитарян. Оба футболиста не соответствуют ожиданиям главного тренера команды Унаи Эмери. Ранее ходили разговоры, что Мхитарян может перейти в «Зенит».
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:45, Ашберн
Футбол
Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом
Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено вчера в 14:25
Футбол
«Бавария» объявила о трансфере Лукаса Эрнандеса
Обновлено в 13:01
Политика
Евросоюз запретит одноразовую пластиковую посуду к 2021 году
Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды, говорится в сообщении Европарламента на основе голосования пленарной сессии ЕП по соответствующему законопроекту.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Экипаж разбившегося в Казахстане военного вертолета погиб
Экипаж вертолета Ми-8 Минобороны Казахстана, потерпевшего крушение на юге страны, погиб, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Обновлено в 12:16
Политика
Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу специалистов кибервойск
Среди российских войск, которые прибыли в Венесуэлу, есть военные специалисты по кибербезопасности, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.
Обновлено в 06:06
Политика
Путин отодвинул сотрудника службы безопасности
В Сети появилось видео, на котором президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады отодвинул сотрудника службы безопасности, чтобы пообщаться со спортсменами.
Обновлено в 11:57
Политика
В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса
Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра.
Обновлено в 13:43
Футбол
Роналду прилетел в Барселону на медосмотр
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сегодня приехал в Барселону.
Обновлено в 10:56
Общество
Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Быковский
Космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:29
Политика
Захарова посоветовала Трампу выполнять обещания после слов о Венесуэле
Ранее Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы. По словам президента США, для достижения этой цели допустимы все способы.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:38
Происшествия
На Асафьева загорелось общежитие
Пользователи социальных сетей сообщают, что сегодня вечером на улице Асафьева загорелось здание общежития.
Обновлено в 13:23
Политика
КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве
В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено в 10:32
Футбол
«Ньюкасл» готовит самый дорогой трансферов в своей истории
До сегодня самым дорогим игроком в истории клуба является полузащитник футбольной сборной Парагвая Мигель Альмирон, за которого "чёрно-белые" заплатили более 20 миллионов фунтов вначале 2019 года.
Обновлено в 09:28
Происшествия
При обрушении шахты в Конго погибли 14 человек
Обновлено в 14:41
Политика
«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»
«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Политика
Зеленский высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука
Шоумен и кандидат в украинские президенты Владимир Зеленский пошутил над лидером страны Петром Порошенко, кандидатом Юлией Тимошенко, а также над лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.
Обновлено в 14:22
Культура
Скульптуру бесконечности установили в «Зарядье»
В холле концертного зала «Зарядье» в Москве установили скульптуру бесконечности.
Обновлено в 11:03
Политика
В Совфеде заявили, что Россия не согласна на полумеры ПАСЕ
Напомним, что ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о необходимости сохранить членство России в ПАСЕ.
Обновлено в 11:41
Политика
Суд в Литве приговорил экс-министра обороны СССР к десяти годам тюрьмы
Приговоры Одним из первых приговоры озвучили бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову и экс-офицеру КГБ Михаилу Головатову, их приговорили заочно к 10 и 12 годам тюрьмы соответственно.
Обновлено в 10:13
Здоровье
Москвичку со сложным заболеванием спасли от остановки дыхания
Ранее врачи Боткинской больницы спасли глаз пациента с пересаженным сердцем.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Британского солдата наказали за убийство сослуживца в виртуальном бою
Рядового пехотного полка из Эдинбурга наказали за умышленное убийство сослуживца на виртуальном полигоне — солдат во время отработки тактики боя на городских улицах решил расстрелять своих коллег, после чего направил БТР, на котором ехал, в соседние бронетранспортеры.
Обновлено в 11:27
Политика
Порошенко не исключил переговоров с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:11
Политика
Телеведущий Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку гостей
Участниками потасовки стали гости программы Грэг Вайнер и Араик Степанян.
Обновлено вчера в 15:49
Наука
Генетики создали очищающую организм от «спящего» ВИЧ молекулу
Генетиками из США была создана молекула, которая очищает организм от «спящего» ВИЧ. В частности, ученые работали над новым методом терапии.
Обновлено в 13:33
Кино
Владимир Мединский: Российские фильмы распределят по календарному году
Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявил, что у фонда кино появится новая функция.
Обновлено в 12:54
Политика
Украина выдворит из страны российскую журналистку Бондарь
В СБУ оказались недовольны содержанием ее публикаций Служба безопасности Украины выдворит из страны журналистку из России Маргариту Бондарь, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 13:36
Авто
Ford сворачивает бизнес в России
Американская компания Ford сворачивает бизнес в России. Руководство автогиганта считает его нерентабельным.
Обновлено в 08:05