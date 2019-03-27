«Арсенал» хочет расстаться с Озилом и МхитаряномSoccer.ru 03:21

Летом покинуть клуб могут два футболиста - Месут Озил и Генрих Мхитарян. Оба футболиста не соответствуют ожиданиям главного тренера команды Унаи Эмери. Ранее ходили разговоры, что Мхитарян может перейти в «Зенит».

«Арсенал» хочет расстаться с Озилом и Мхитаряном

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