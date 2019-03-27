Футбол

«Арсенал» хочет расстаться с Озилом и МхитаряномSoccer.ru 03:21

Летом покинуть клуб могут два футболиста - Месут Озил и Генрих Мхитарян. Оба футболиста не соответствуют ожиданиям главного тренера команды Унаи Эмери. Ранее ходили разговоры, что Мхитарян может перейти в «Зенит».
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«Арсенал» открыт к предложениям по продаже Мхитаряна

Чемпионат02:45

СМИ: «Арсенал» хочет расстаться с Езилом и Мхитаряном

Спорт-Экспресс12:04

«Арсенал» приобретет Тирни на деньги с продажи одного из лидеров команды

Soccer.ru06:39

«Арсенал» готов продать Мхитаряна

Вести.Ru03:05

«Арсенал» готов летом расстаться с Мхитаряном

Советский спорт12:13

«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и Озила

Матч ТВ02:38

«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и Озила

Sportbox.RU02:38
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:45, Ашберн
Футбол

Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом

Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено вчера в 14:25
Футбол

«Бавария» объявила о трансфере Лукаса Эрнандеса

Обновлено в 13:01
Политика

Евросоюз запретит одноразовую пластиковую посуду к 2021 году

Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды, говорится в сообщении Европарламента на основе голосования пленарной сессии ЕП по соответствующему законопроекту.
Обновлено в 13:21
Происшествия

Экипаж разбившегося в Казахстане военного вертолета погиб

Экипаж вертолета Ми-8 Минобороны Казахстана, потерпевшего крушение на юге страны, погиб, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Обновлено в 12:16
Политика

Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу специалистов кибервойск

Среди российских войск, которые прибыли в Венесуэлу, есть военные специалисты по кибербезопасности, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.
Обновлено в 06:06
Политика

Путин отодвинул сотрудника службы безопасности

В Сети появилось видео, на котором президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады отодвинул сотрудника службы безопасности, чтобы пообщаться со спортсменами.
Обновлено в 11:57
Политика

В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса

Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра.
Обновлено в 13:43
Футбол

Роналду прилетел в Барселону на медосмотр

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сегодня приехал в Барселону.
Обновлено в 10:56
Общество

Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Быковский

Космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:29
Политика

Захарова посоветовала Трампу выполнять обещания после слов о Венесуэле

Ранее Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы. По словам президента США, для достижения этой цели допустимы все способы.
Обновлено в 13:33
Происшествия

Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:38
Происшествия

На Асафьева загорелось общежитие

Пользователи социальных сетей сообщают, что сегодня вечером на улице Асафьева загорелось здание общежития.
Обновлено в 13:23
Политика

КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве

В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено в 10:32
Футбол

«Ньюкасл» готовит самый дорогой трансферов в своей истории

До сегодня самым дорогим игроком в истории клуба является полузащитник футбольной сборной Парагвая Мигель Альмирон, за которого "чёрно-белые" заплатили более 20 миллионов фунтов вначале 2019 года.
Обновлено в 09:28
Происшествия

При обрушении шахты в Конго погибли 14 человек

Обновлено в 14:41
Политика

«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»

«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Политика

Зеленский высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука

Шоумен и кандидат в украинские президенты Владимир Зеленский пошутил над лидером страны Петром Порошенко, кандидатом Юлией Тимошенко, а также над лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.
Обновлено в 14:22
Культура

Скульптуру бесконечности установили в «Зарядье»

В холле концертного зала «Зарядье» в Москве установили скульптуру бесконечности.
Обновлено в 11:03
Политика

В Совфеде заявили, что Россия не согласна на полумеры ПАСЕ

Напомним, что ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о необходимости сохранить членство России в ПАСЕ.
Обновлено в 11:41
Политика

Суд в Литве приговорил экс-министра обороны СССР к десяти годам тюрьмы

Приговоры Одним из первых приговоры озвучили бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову и экс-офицеру КГБ Михаилу Головатову, их приговорили заочно к 10 и 12 годам тюрьмы соответственно.
Обновлено в 10:13
Здоровье

Москвичку со сложным заболеванием спасли от остановки дыхания

Ранее врачи Боткинской больницы спасли глаз пациента с пересаженным сердцем.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие

Британского солдата наказали за убийство сослуживца в виртуальном бою

Рядового пехотного полка из Эдинбурга наказали за умышленное убийство сослуживца на виртуальном полигоне — солдат во время отработки тактики боя на городских улицах решил расстрелять своих коллег, после чего направил БТР, на котором ехал, в соседние бронетранспортеры.
Обновлено в 11:27
Политика

Порошенко не исключил переговоров с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:11
Политика

Телеведущий Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку гостей

Участниками потасовки стали гости программы Грэг Вайнер и Араик Степанян.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия

Петербуржец заплатит 56 млн рублей за перепланировку в квартире

Обновлено в 07:32
Кино

Почему стоит запретить фильм Лунгина об Афганистане, рассказал сенатор

Обновлено в 14:19
Наука

Генетики создали очищающую организм от «спящего» ВИЧ молекулу

Генетиками из США была создана молекула, которая очищает организм от «спящего» ВИЧ. В частности, ученые работали над новым методом терапии.
Обновлено в 13:33
Кино

Владимир Мединский: Российские фильмы распределят по календарному году

Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявил, что у фонда кино появится новая функция.
Обновлено в 12:54
Политика

Украина выдворит из страны российскую журналистку Бондарь

В СБУ оказались недовольны содержанием ее публикаций Служба безопасности Украины выдворит из страны журналистку из России Маргариту Бондарь, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 13:36
Авто

Ford сворачивает бизнес в России

Американская компания Ford сворачивает бизнес в России. Руководство автогиганта считает его нерентабельным.
Обновлено в 08:05
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Генрих Мхитарян
Армянский футболист
Армянский футболист, полузащитник английского клуба «Арсенал» и капитан национальной сборной Армении. Многократный чемпион Армении и Украины, восемь раз признавался футболистом года в Армении, лучший бомбардир украинского чемпионата 2012/13. Лучший бомбардир в истории сборной Армении.
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