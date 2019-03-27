Футбол

«Арсенал» хочет расстаться с Озилом и МхитаряномSoccer.ru 03:21

Летом покинуть клуб могут два футболиста - Месут Озил и Генрих Мхитарян. Оба футболиста не соответствуют ожиданиям главного тренера команды Унаи Эмери. Ранее ходили разговоры, что Мхитарян может перейти в «Зенит».
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«Арсенал» откажется от Генриха Мхитаряна

Вести.Ru18:57

«Арсенал» готов летом расстаться с Мхитаряном

Советский спорт12:13

«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и Озила

Sportbox.RU02:38

«Арсенал» приобретет Тирни на деньги с продажи одного из лидеров команды

Soccer.ru06:39

«Арсенал» открыт к предложениям по продаже Мхитаряна

Чемпионат02:45

«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и Озила

Матч ТВ02:38

СМИ: «Арсенал» хочет расстаться с Езилом и Мхитаряном

Спорт-Экспресс12:04
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Гаджеты

В США могут запретить Apple продажу iPhone

Помимо патентных нарушений и судебных разбирательств с Qualcomm, у Apple еще были выявлены нарушения, связанные с технологиями от Intel Corp. По данным Bloomberg, судья комиссии США по международной торговле заявила, что некоторые устройства «яблочной» компании с чипами от Intel требуется заблокировать.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие

Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»

Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено в 08:46
Кино

Сериал «Домашний арест» взял больше трети наград Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Сериал Семена Слепакова "Домашний арест" стал лауреатом восьми из 21 номинации на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).
Обновлено в 17:39
Политика

Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы.
Обновлено в 11:48
Игры

Прощальное обновление к Enter the Gungeon выйдет в апреле

О своём прощальном подарке игрокам студия Dodge Roll объявила в конце 2018 года.
Обновлено в 16:04
Общество

Треть российских девятиклассников не знают математику: эксперты заговорили о катастрофе

Простенькие задачки на движение не решают 55% российских пятиклассников, 47% семиклассников и 67% девятиклассников.
Обновлено в 13:17
Политика

«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»

«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Энергетика

Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества

Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива.
Обновлено в 13:33
Космос

Астероид судного дня «завален» инопланетными технологиями

НАСА обнародовало новую фотографию астероида Судного дня – Бенну (Bennu). Она «свела с ума» охотников за пришельцами.
Обновлено в 09:14
Происшествия

В Мурманске упавшая глыба льда травмировала женщину

Женщине на голову упала сосулька с крыши многоквартирного дома. В результате происшествия женщина получила травмы и была госпитализирована.
Обновлено вчера в 17:56
Футбол

Вадим Евсеев стал новым главным тренером «Уфы»

Обновлено в 12:57
Политика

Зеленский высмеял Вакарчука и Тимошенко

Комик Владимир Зеленский, который лидирует в президентской гонке на Украине, опубликовал фотокарточку, на которой высмеял сразу нескольких кандидатов в лидеры страны.
Обновлено в 15:49
Армия и оружие

Израиль ударил ракетами по Алеппо

Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Происшествия

Очевидцы сняли на видео шесть мощных взрывов в Кировограде

Очевидцы сняли на видео шесть огненных хлопков, озаривших небо над этим украинским городом.
Обновлено в 16:48
Политика

Чубайс, Тимакова, Волошин и Дворкович поручились за Абызова

«Прошу суд приобщить к материалам дела письма и личные поручительства Александра Волошина, Аркадия Дворковича, Анатолия Чубайса, Анны Федермессер, Чулпан Хаматовой, Натальи Тимаковой», — сказал адвокат.
Обновлено в 11:43
Кино

Запретить новый фильм Лунгина хотят в Совфеде

Сенатор Совета федерации, ветеран Службы внешней разведки Игорь Морозов предложил запретить к прокату 9 мая фильм Павла Лунгина "Братство".
Обновлено в 06:28
Гаджеты

В WhatsApp появится новый режим

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию под названием "темный режим" в версии программы на платформе Android.
Обновлено в 19:10
Единоборства

Украинец Усик отказался от боя с россиянином Лебедевым и потерял титул

Обновлено в 18:25
Общество

В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности

Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Общество

Гороскоп на 28 марта: Овнов просят не усложнять, Близнецам обещают зеленый свет для идей

ЛЕВ (Leo, 23.VII – 23.VIII) Чуть ли не с самого утра Льва ожидает аврал.
Обновлено в 13:26
Происшествия

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Обновлено в 12:17
Авто

BMW рассказала о новой BMW 1-Series

По официальным данным, в обычных версиях (не М-ках) 1-Series получит совершенно новую «четверку», но ее характеристики, к великому сожалению, немцы раскрывать не стали (видимо, готовят сюрприз).
Обновлено в 02:34
Политика

Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам

Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.
Обновлено в 00:25
Шоу-бизнес

Александр Цекало впервые вышел в свет с новой женой

Еще в начале весны поклонники активно обсуждали четвертую свадьбу Александра Цекало, а 27 марта продюсер уже вышел в свет с новоявленной супругой.
Обновлено в 15:30
Космос

Ученые определили, что реки на Марсе были шире и глубже, чем земные

Ученые установили, что на Марсе долгое время текли реки, шире и глубже земных в несколько раз.
Обновлено в 14:27
Политика

Медведев назвал регионы со сложной социально-экономической ситуацией

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Калмыкии, Мордовии, Марий Эл, Республике Алтай, Тыве, а также Саратовской, Курганской и Пензенской областях.
Обновлено в 09:01
Общество

Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Обновлено в 07:01
Интернет

Дурова «на мыло»? 58% пользователей Telegram против удаления переписки

Оказалось, что часть недовольных людей равна 58%, они требуют, чтобы были возвращены прежние условия пользования Telegram.
Обновлено в 14:05
Армия и оружие

Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»

Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено в 18:49
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Генрих Мхитарян
Армянский футболист
Армянский футболист, полузащитник английского клуба «Арсенал» и капитан национальной сборной Армении. Многократный чемпион Армении и Украины, восемь раз признавался футболистом года в Армении, лучший бомбардир украинского чемпионата 2012/13. Лучший бомбардир в истории сборной Армении.
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