Футбол
«Арсенал» хочет расстаться с Озилом и МхитаряномSoccer.ru 03:21
Летом покинуть клуб могут два футболиста - Месут Озил и Генрих Мхитарян. Оба футболиста не соответствуют ожиданиям главного тренера команды Унаи Эмери. Ранее ходили разговоры, что Мхитарян может перейти в «Зенит».
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
Гаджеты
В США могут запретить Apple продажу iPhone
Помимо патентных нарушений и судебных разбирательств с Qualcomm, у Apple еще были выявлены нарушения, связанные с технологиями от Intel Corp. По данным Bloomberg, судья комиссии США по международной торговле заявила, что некоторые устройства «яблочной» компании с чипами от Intel требуется заблокировать.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»
Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено в 08:46
Кино
Сериал «Домашний арест» взял больше трети наград Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Сериал Семена Слепакова "Домашний арест" стал лауреатом восьми из 21 номинации на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).
Обновлено в 17:39
Политика
Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы.
Обновлено в 11:48
Игры
Прощальное обновление к Enter the Gungeon выйдет в апреле
О своём прощальном подарке игрокам студия Dodge Roll объявила в конце 2018 года.
Обновлено в 16:04
Общество
Треть российских девятиклассников не знают математику: эксперты заговорили о катастрофе
Простенькие задачки на движение не решают 55% российских пятиклассников, 47% семиклассников и 67% девятиклассников.
Обновлено в 13:17
Политика
«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»
«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Энергетика
Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества
Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива.
Обновлено в 13:33
Космос
Астероид судного дня «завален» инопланетными технологиями
НАСА обнародовало новую фотографию астероида Судного дня – Бенну (Bennu). Она «свела с ума» охотников за пришельцами.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Мурманске упавшая глыба льда травмировала женщину
Женщине на голову упала сосулька с крыши многоквартирного дома. В результате происшествия женщина получила травмы и была госпитализирована.
Обновлено вчера в 17:56
Футбол
Вадим Евсеев стал новым главным тренером «Уфы»
Обновлено в 12:57
Политика
Зеленский высмеял Вакарчука и Тимошенко
Комик Владимир Зеленский, который лидирует в президентской гонке на Украине, опубликовал фотокарточку, на которой высмеял сразу нескольких кандидатов в лидеры страны.
Обновлено в 15:49
Армия и оружие
Израиль ударил ракетами по Алеппо
Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Происшествия
Очевидцы сняли на видео шесть мощных взрывов в Кировограде
Очевидцы сняли на видео шесть огненных хлопков, озаривших небо над этим украинским городом.
Обновлено в 16:48
Политика
Чубайс, Тимакова, Волошин и Дворкович поручились за Абызова
«Прошу суд приобщить к материалам дела письма и личные поручительства Александра Волошина, Аркадия Дворковича, Анатолия Чубайса, Анны Федермессер, Чулпан Хаматовой, Натальи Тимаковой», — сказал адвокат.
Обновлено в 11:43
Кино
Запретить новый фильм Лунгина хотят в Совфеде
Сенатор Совета федерации, ветеран Службы внешней разведки Игорь Морозов предложил запретить к прокату 9 мая фильм Павла Лунгина "Братство".
Обновлено в 06:28
Гаджеты
В WhatsApp появится новый режим
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию под названием "темный режим" в версии программы на платформе Android.
Обновлено в 19:10
Общество
В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности
Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Общество
Гороскоп на 28 марта: Овнов просят не усложнять, Близнецам обещают зеленый свет для идей
ЛЕВ (Leo, 23.VII – 23.VIII) Чуть ли не с самого утра Льва ожидает аврал.
Обновлено в 13:26
Авто
BMW рассказала о новой BMW 1-Series
По официальным данным, в обычных версиях (не М-ках) 1-Series получит совершенно новую «четверку», но ее характеристики, к великому сожалению, немцы раскрывать не стали (видимо, готовят сюрприз).
Обновлено в 02:34
Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.
Обновлено в 00:25
Шоу-бизнес
Александр Цекало впервые вышел в свет с новой женой
Еще в начале весны поклонники активно обсуждали четвертую свадьбу Александра Цекало, а 27 марта продюсер уже вышел в свет с новоявленной супругой.
Обновлено в 15:30
Космос
Ученые определили, что реки на Марсе были шире и глубже, чем земные
Ученые установили, что на Марсе долгое время текли реки, шире и глубже земных в несколько раз.
Обновлено в 14:27
Политика
Медведев назвал регионы со сложной социально-экономической ситуацией
Наиболее сложная ситуация наблюдается в Калмыкии, Мордовии, Марий Эл, Республике Алтай, Тыве, а также Саратовской, Курганской и Пензенской областях.
Обновлено в 09:01
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Обновлено в 07:01
Интернет
Дурова «на мыло»? 58% пользователей Telegram против удаления переписки
Оказалось, что часть недовольных людей равна 58%, они требуют, чтобы были возвращены прежние условия пользования Telegram.
Обновлено в 14:05
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено в 18:49