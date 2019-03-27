Футбол
«Арсенал» хочет расстаться с Озилом и МхитаряномSoccer.ru вчера в 03:21
Летом покинуть клуб могут два футболиста - Месут Озил и Генрих Мхитарян. Оба футболиста не соответствуют ожиданиям главного тренера команды Унаи Эмери. Ранее ходили разговоры, что Мхитарян может перейти в «Зенит».
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Происшествия
В Сиэтле несколько человек пострадали при стрельбе
Обновлено вчера в 20:27
Наука
Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг
Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Шоу-бизнес
Божена Рынска назвала размер состояния Малашенко
По версии Рынска, общий размер состояния Игоря Малашенко составляет $16 млн.
Обновлено вчера в 09:41
Авто
В Сети появились секретные фото салона новой Chevrolet Niva
Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено вчера в 10:57
Авто
Lincoln на тизере показал силуэт нового кроссовера Corsair
Обновлено вчера в 15:41
Политика
Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами
Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия
Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком
Обновлено вчера в 20:51
Футбол
Медведев о Кокорине: Каждый имеет шанс на исправление
Президент «Зенита» Александр Медведев в интервью для YouTube-канале «КраСава» заявил, что форварду команды Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву нужно дать второй шанс.
Обновлено вчера в 15:56
Авто
AliExpress выходит на авторынок с необычным предложением
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
В Москве проверяется информация о похищении директора гостиницы
Сотрудники столичных правоохранительных органов проверяют информацию о том, что ночью в четверг, 28 марта, был похищен директор гостиницы Moscow Holiday Hotel, которая находится на северо-западе Москвы.
Обновлено вчера в 21:24
Общество
В Башкирии врачи роддома зааплодировали своим «зарплатам»
Обновлено 26 марта в 08:17
Армия и оружие
Видео ночной дозаправки в небе самолетов ЮВО опубликовали СМИ
Обновлено 26 марта в 22:57
Политика
Медведев назвал самые проблемные регионы России
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Армия и оружие
Британского солдата наказали за убийство сослуживца в виртуальном бою
Рядового пехотного полка из Эдинбурга наказали за умышленное убийство сослуживца на виртуальном полигоне — солдат во время отработки тактики боя на городских улицах решил расстрелять своих коллег, после чего направил БТР, на котором ехал, в соседние бронетранспортеры.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit
В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.
Обновлено вчера в 18:38
Общество
Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети
Обновлено вчера в 09:58
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Хоккей
Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ
Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено вчера в 17:20
Политика
Суд в Вильнюсе вынес приговор министру обороны СССР
Обновлено вчера в 04:55
Политика
В Крыму задержаны 20 участников ячейки «Хизб ут-Тахрир»
В Крыму сотрудниками ФСБ пресечена деятельность структуры террористической организации "Хизб ут-Тахрир" и задержаны 20 ее участников, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:57
Экономика
Сенаторы одобрили закон о дополнительной индексации пенсий
Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. 27 марта документ одобрил Совет Федерации.
Обновлено вчера в 05:08
Политика
Путин отодвинул своего охранника от спортсменов
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон»
На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон».
Обновлено вчера в 12:03
Общество
В МЧС рассказали, какая толщина льда безопасна для людей и автомобилей
Безопасная толщина льда, способная выдержать одного человека, составляет минимум семь сантиметров, автомобилям для проезда нужен лед толщиной не менее 30 сантиметров, сообщается на сайте ГУМЧС по Московской области.
Обновлено вчера в 20:13
Политика
Путин официально закрепил за Кемеровской областью название Кузбасс
"Включить новое наименование субъекта РФ - Кемеровская область - Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции РФ вместо наименования Кемеровская область", - говорится в тексте указа.
Обновлено вчера в 08:44
Наука
Новый речной экраноплан появится в России
Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени Н.Е. Жуковского во времена СССР занимался разработками экранопланов с 1960-х годов.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
«Яблоко» заявило об обыске в своем московском отделении
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис московского отделения партии «Яблоко» на Пятницкой улице.
Обновлено вчера в 11:19
Политика
Зеленский высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука
Шоумен и кандидат в украинские президенты Владимир Зеленский пошутил над лидером страны Петром Порошенко, кандидатом Юлией Тимошенко, а также над лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.
Обновлено вчера в 14:22
Баскетбол
Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Индиану»
"Оклахома-Сити" на своем паркете выиграла у "Индианы" в матче регулярного чемпионата НБА (107:99).
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Объект на вылет: история аэропорта, который снесут ради «Золотого» автовокзала
Когда-то отсюда летали кукурузники, которые развозили пассажиров по всей Свердловской области, а сейчас оно находится на территории, где собираются строить «Золотой» автовокзал.
Обновлено вчера в 23:36