Футбол
«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и ОзилаМатч ТВ 02:38
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери хочет продать полузащитников Генриха Мхитаряна и Месута Озила в летнее трансферное окно. По информации источника, руководству «Арсенала» необходимо разгрузить финансовую ведомость посредством продажи высокооплачиваемых игроков.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:38, Ашберн
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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин является его главным оппонентом.
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Минкомсвязи разработало законопроект о создании цифровых профилей россиян, где будет содержаться информация об их паспортных данных, номера СНИЛС и ИНН, а также результаты предоставления государственных и муниципальных услуг.
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Индия сбила спутник и объявила себя космической державой
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Хотя ребята из штаб-квартиры бренда в Штутгарте (Германия) точно еще ничего не говорили о том, когда же именно дебютирует гибридная версия кроссовера Porsche Cayenne Turbo S, мы, как и наши друзья из зарубежных изданий считаем, что этот автомобиль будет показан в этом году.
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Михаил Ефремов - о травле Глушакова: «Это сделали не болельщики, а *** проплаченная»
Известный актер и болельщик "Спартака" Михаил Ефремов поделился мнением относительно травли болельщиками полузащитника "красно-белых" Дениса Глушакова.
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