Футбол

«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и ОзилаМатч ТВ 02:38

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери хочет продать полузащитников Генриха Мхитаряна и Месута Озила в летнее трансферное окно. По информации источника, руководству «Арсенала» необходимо разгрузить финансовую ведомость посредством продажи высокооплачиваемых игроков.
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«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и Озила

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«Арсенал» готов продать Мхитаряна

Вести.Ru03:05
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