Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери хочет продать полузащитников Генриха Мхитаряна и Месута Озила в летнее трансферное окно. По информации источника, руководству «Арсенала» необходимо разгрузить финансовую ведомость посредством продажи высокооплачиваемых игроков.

Происшествия Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.

Политика Мэром Владивостока избран Олег Гуменюк Депутаты Владивостока избрали исполняющего обязанности мэра Олега Гуменюка на должность главы города, сообщает РИА Новости.

Армия и оружие В России создадут единую военно-строительную компанию "Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить ее статусом единственного исполнителя", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны в среду, 27 марта.

Спорт МОК из-за наказания россиян перераспределил медали Олимпиады в Сочи 27 марта исполком Международного олимпийского комитета официально перераспределил медали Олимпиады-2014 в бобслее, передает "Советский спорт".

Политика Постпред Сирии в ООН предложил США отдать Израилю два своих штата Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю Северную и Южную Каролину вместо Голанских высот.

Экономика Медведев одобрил комплексный инвестпроект «Енисейская Сибирь» Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что одобрил комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь".

Шоу-бизнес Бывшая невеста Ивана Жидкова планирует эмигрировать в США Лилия Соловьева не знала, что общается со звездой и легко смогла очаровать Ивана.

Политика Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17 Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

Культура Александринский театр объединят с Волковским театром в Ярославле Петербургский Александринский театр будет объединён с Театром им. Волкова в Ярославле.

Армия и оружие Израиль ударил ракетами по Алеппо Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.

Происшествия «Яблоко» заявило об обыске в своем московском отделении Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис московского отделения партии «Яблоко» на Пятницкой улице.

Культура Украина отменила запрет на въезд Добронравову Как отмечается, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.

Армия и оружие В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр» Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.

Экономика Вексельберг подал в московский суд на Абызова из-за акций «Т Плюс» Абызов, который до 2005 года был зампредом правления «РАО ЕЭС», и Вексельберг подали друг к другу встречные иски в 2013–2015 годах в суд Британских Виргинских островов из-за акций КЭС.

Политика Чубайс, Тимакова, Волошин и Дворкович поручились за Абызова «Прошу суд приобщить к материалам дела письма и личные поручительства Александра Волошина, Аркадия Дворковича, Анатолия Чубайса, Анны Федермессер, Чулпан Хаматовой, Натальи Тимаковой», — сказал адвокат.

Армия и оружие Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку» Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.

Происшествия В Сиэтле произошла стрельба, есть жертвы В американском городе Сиэтл в результате стрельбы погиб один человек. Об этом сообщает Seattle Times.

Политика США намерены объявить новые меры НАТО против России Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.

Общество Тест на эрудированность, который пройдут 3 человека из 100 ИА PrimaMedia предлагает проверить ваш уровень эрудированности с помощью 15 вопросов.

Наука Американские ученые выяснили, что эндоканнабиноиды продлевают жизнь Аспирантка Института химической биологии в США обнаружила, что при уменьшении активности фермента, который выделяют эндоканнабиноиды, продолжительность жизни круглых червей увеличивается в 1,5 раза.