Футбол

«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и ОзилаSportbox.RU 02:38

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери хочет продать полузащитников Генриха Мхитаряна и Месута Озила в летнее трансферное окно. По информации источника, руководству «Арсенала» необходимо разгрузить финансовую ведомость посредством продажи высокооплачиваемых игроков.
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«Арсенал» приобретет Тирни на деньги с продажи одного из лидеров команды

Soccer.ru06:39

«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и Озила

Sportbox.RU02:38

«Арсенал» готов продать Мхитаряна

Вести.Ru03:05

«Арсенал» готов расстаться с Мхитаряном и Озилом

News.ru02:54

«Арсенал» открыт к предложениям по продаже Мхитаряна

Чемпионат02:45

«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и Озила

Матч ТВ02:38

СМИ: Эмери хочет избавиться от Мхитаряна

Спорт-Экспресс03:12
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Армия и оружие

Шойгу: ВМФ России получит более 180 новых кораблей к 2027 году

Обновлено в 04:29
Политика

Помпео назвал «операции влияния» России угрозой для Запада

«Россия представляет угрозы, которые вышли за рамки внешней или военной агрессии и теперь включают в себя операции влияния, нацеленные на Америку и Запад», — сказано там.
Обновлено в 10:58
Происшествия

Защита предложила отпустить Абызова под залог в 1 миллиард рублей

Защита в суде предложила отпустить экс-министра Михаила Абызова под залог в 1 млрд рублей, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:46
Политика

Суд отменил для Добронравова запрет въезда на Украину

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года СБУ на три года запретило Фёдору Добронравову въезд в страну из-за посещения Крыма.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес

Оскандалившийся Николай Бандурин назвал «спектаклем» шоу Дмитрия Шепелева

В семье актера и юмориста Николая Бандурина в конце 2018 года произошло несчастье – в результате неисправной проводки сгорел его дом.
Обновлено в 07:56
Кино

В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая

Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.
Обновлено в 05:22
Политика

Медведев назвал самые слабые регионы России

Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Хоккей

Овечкин вышел на 13-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено в 08:26
Хоккей

Что обсуждалось на совете директоров КХЛ

Несмотря на существующую стратегию и тяжёлое состояние некоторых клубов, КХЛ приняла решение допустить все 25 команд до участия в следующем сезоне.
Обновлено в 10:31
Политика

Зеленский с хот-догом в руке ответил на флешмоб Вакарчука

Украинский комик, шоумен и кандидат в президенты Украины Зеленский ответил лидеру украинской группы «Океан Эльзы» Вакарчуку, который призвал голосовать «не по приколу».
Обновлено в 09:34
Общество

Северному речному вокзалу Москвы вернут первоначальную функцию

Обновлено в 07:13
Политика

Кемеровская область официально получила второе название

Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Липецкий пенсионер открыл стрельбу по детям

Обновлено в 07:03
Авто

Ford уведет легковые автомобили из России

Обновлено в 07:30
Гаджеты

«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного

Клиенты «Билайна» смогут получать дополнительный интернет-трафик каждый месяц или бесплатно раздавать Интернет за восьмичасовой сон, временный отказ от мобильного телефона и прогулки.
Обновлено в 08:33
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны

Обновлено в 10:50
Общество

В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности

Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие

В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»

Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.
Обновлено в 08:43
Экономика

Медведев пообещал Беглову помочь с запуском соцобъектов Петербурга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручит Минфину изыскать источники для выделения средств Санкт-Петербургу, чтобы обеспечить функционирование социальных объектов при вводе нового жилья, на что, по словам врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, нужно более 10,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 09:53
Общество

В Росгидромете прокомментировали погоду в Москве

Руководитель Росгидромета Максим Яковенко в беседе с «Российской газетой» прокомментировал погоду в Москве.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист

Журналист Рафаэль Хенцель, выживший после крушения самолета с футболистами бразильской команды "Шапекоэнсе", умер от сердечного приступа, сообщает Globo.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Очередной Boeing 737 MAX столкнулся с проблемами во время полета

Самолет Boeing 737 Max авиакомпании Southwest Airlines экстренно приземлился в аэропорту Орландо (Флорида, США) из-за проблем с двигателем.
Обновлено вчера в 17:41
Армия и оружие

Израильские ВВС нанесли новые ответные удары по сектору Газа

ВВС Израиля в ответ нанесли удары по сектору. В ночь на вторник поступили сообщения о том, что палестинцы и израильтяне заключили перемирие.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие

Британского солдата наказали за убийство сослуживца в виртуальном бою

Рядового пехотного полка из Эдинбурга наказали за умышленное убийство сослуживца на виртуальном полигоне — солдат во время отработки тактики боя на городских улицах решил расстрелять своих коллег, после чего направил БТР, на котором ехал, в соседние бронетранспортеры.
Обновлено в 11:27
Политика

«Газпром» получил отказ Дании по маршруту «Северного потока»

«Газпром» получил очередной отказ Дании относительно маршрута «Северного потока – 2», — говорится в записи.
Обновлено в 11:21
Происшествия

В офис московского «Яблока» пришла полиция

Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в твиттере партии.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Кипрский офшор из дела Абызова начал менять регистрационные данные

27 марта компания начала менять регистрационные данные, выяснила «Медуза», запросив сведения об офшоре в кипрском реестре.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

Первый муж Началовой ответил на обвинения в смерти певицы

Первый муж российской певицы Юлии Началовой — музыкант и продюсер Дмитрий Ланской — прервал молчание и попытался ответить на тот негатив, который обрушился на него после смерти бывшей супруги.
Обновлено в 10:59
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Генрих Мхитарян
Армянский футболист
Армянский футболист, полузащитник английского клуба «Арсенал» и капитан национальной сборной Армении. Многократный чемпион Армении и Украины, восемь раз признавался футболистом года в Армении, лучший бомбардир украинского чемпионата 2012/13. Лучший бомбардир в истории сборной Армении.
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