Футбол
«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и ОзилаSportbox.RU 02:38
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери хочет продать полузащитников Генриха Мхитаряна и Месута Озила в летнее трансферное окно. По информации источника, руководству «Арсенала» необходимо разгрузить финансовую ведомость посредством продажи высокооплачиваемых игроков.
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