Футбол

«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и ОзилаSportbox.RU 02:38

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери хочет продать полузащитников Генриха Мхитаряна и Месута Озила в летнее трансферное окно. По информации источника, руководству «Арсенала» необходимо разгрузить финансовую ведомость посредством продажи высокооплачиваемых игроков.
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СМИ: Эмери хочет избавиться от Мхитаряна

Спорт-Экспресс03:12

«Арсенал» готов продать Мхитаряна

Вести.Ru03:05

Балаге: «Эмери начинает придавать стиль „Арсеналу“»

Soccer.ru03:35

«Арсенал» открыт к предложениям по продаже Мхитаряна

Чемпионат02:45

«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и Озила

Матч ТВ02:38

«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и Озила

Sportbox.RU02:38

«Арсенал» готов расстаться с Мхитаряном и Озилом

News.ru02:54
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Генрих Мхитарян
Армянский футболист
Армянский футболист, полузащитник английского клуба «Арсенал» и капитан национальной сборной Армении. Многократный чемпион Армении и Украины, восемь раз признавался футболистом года в Армении, лучший бомбардир украинского чемпионата 2012/13. Лучший бомбардир в истории сборной Армении.
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