Футбол

«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и ОзилаSportbox.RU 02:38

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери хочет продать полузащитников Генриха Мхитаряна и Месута Озила в летнее трансферное окно. По информации источника, руководству «Арсенала» необходимо разгрузить финансовую ведомость посредством продажи высокооплачиваемых игроков.
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«Арсенал» приобретет Тирни на деньги с продажи одного из лидеров команды

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«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и Озила

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«Арсенал» готов продать Мхитаряна

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Чемпионат02:45

«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и Озила

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СМИ: Эмери хочет избавиться от Мхитаряна

Спорт-Экспресс03:12
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 07:07, Ашберн
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Генрих Мхитарян
Армянский футболист
Армянский футболист, полузащитник английского клуба «Арсенал» и капитан национальной сборной Армении. Многократный чемпион Армении и Украины, восемь раз признавался футболистом года в Армении, лучший бомбардир украинского чемпионата 2012/13. Лучший бомбардир в истории сборной Армении.
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