Футбол

«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и ОзилаSportbox.RU 02:38

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери хочет продать полузащитников Генриха Мхитаряна и Месута Озила в летнее трансферное окно. По информации источника, руководству «Арсенала» необходимо разгрузить финансовую ведомость посредством продажи высокооплачиваемых игроков.
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«Арсенал» приобретет Тирни на деньги с продажи одного из лидеров команды

Soccer.ru06:39

СМИ: Эмери хочет избавиться от Мхитаряна

Спорт-Экспресс03:12

«Арсенал» готов расстаться с Мхитаряном и Озилом

News.ru02:54

«Арсенал» готов продать Мхитаряна

Вести.Ru03:05

«Арсенал» открыт к предложениям по продаже Мхитаряна

Чемпионат02:45

«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и Озила

Матч ТВ02:38

«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и Озила

Sportbox.RU02:38
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Политика

Эрдоган назвал причину превращения собора Святой Софии в мечеть

На митинге в Трабзоне глава государства сказал, что вернет собору подлинный статус мечети после муниципальных выборов в Турции, которые пройдут 31 марта.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани

Мощный хлопок раздался в среду днем в жилом доме в Казани, пожар охватил два этажа, сообщают очевидцы.
Обновлено в 05:55
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено в 06:28
Происшествия

Липецкий пенсионер открыл стрельбу по детям

По данным портала LipetskMedia, стрельбу пенсионер вёл с собственного балкона. Он вышел и начал стрелять в детей, игравших во дворе.
Обновлено в 07:03
Общество

Поселок Мурино признали городом

Депутаты Заксобрания Ленобласти единогласно проголосовали за изменение статуса Мурино с поселка на город, передает MR 7.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Экс-министр Михаил Абызов задержан ФСБ

В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего министра Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 12:57
Авто

Aurus разрабатывает преемника парадного ЗИЛа

Стоит отметить, что до сих пор на Параде Победы используются кабриолеты ЗИЛ-41041 АМГ, собранные в 2009 году на смену серым парадным фаэтонам с индексом 41044.
Обновлено в 06:12
Культура

Мэр Белгорода вышел принимать присягу под музыку из «Звездных войн»

Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес

Хабенский поздравил коллег с Днём театра, сидя на свалке

Заслуженный артист России, актёр и режиссёр Константин Хабенский поздравил коллег с Днём театра.
Обновлено в 08:21
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 35,9 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26224 (с погашением 23 мая 2029 года) на сумму 35,9 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 09:48
Политика

На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией

Обновлено в 04:21
Политика

СК проверит приговоривших экс-министра обороны СССР литовских судей

Обновлено в 09:43
Авто

Skoda выпустила 500-тысячный Superb третьего поколения

Если модель первого поколения, появившаяся в 2001 году, разошлась по миру тиражом в 136 100 экземпляров, то Superb второй генерации стал намного более массовым: с 2008 по 2015 год было выпущено 618 500 автомобилей.
Обновлено в 06:37
Происшествия

В Германии из-за утечки аммиака в ледовом дворце пострадали 60 человек

По меньшей мере 60 человек пострадали в результате утечки аммиака, который произошел в ледовом дворце в городе Штраубинге в Баварии.
Обновлено в 07:43
Общество

Каким станет Северный речной вокзал после реставрации

Обновлено в 09:01
Общество

Прокуратура нашла нарушения в роддоме в Башкирии

Обновлено в 03:24
Происшествия

В московском метро на пассажиров напал психически больной

Неадекватный пассажир напал на пассажиров московского метро и полицейского, передает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:16
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Экономика

Цифровые профили могут появиться у россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило для рассмотрения законопроект, который предусматривает появление у каждого гражданина своего личного цифрового профиля.
Обновлено в 03:21
Авто

Daimler продаст 50% доли Smart китайской Geely

Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес

Божена Рынска дала первое интервью после смерти Игоря Малашенко

Журналистка Божена Рынска дала первое интервью Ксении Собчак после смерти своего супруга медиаменеджера Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:37
Политика

Россия ответила на обвинения в военном вмешательстве в Венесуэле

«Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года», — приводит RT заявление представителя МИД РФ.
Обновлено вчера в 17:58
Общество

Австралиец случайно дважды выиграл в лотерею по 16 миллионов долларов

Мужчина из австралийского Мельбурна дважды стал обладателем крупного лотерейного выигрыша в размере 23 миллионов австралийских долларов (более 16,2 миллиона долларов США), про второй билет c выигрышными номерами австралиец забыл, сообщает газета Age.
Обновлено в 09:23
Экономика

В Ленобласти назвали сумму налоговых отчислений завода Ford

Сумма налоговых отчислений в региональный бюджет от завод Ford Sollers, расположенного в городе Всеволожск, не превышала 150 миллионов рублей в год, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.
Обновлено в 08:32
Политика

Медведев проведет совещание по выравниванию уровня развития регионов

Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в среду совещание о социально-экономическом развитии регионов, сообщили в пресс-службе правительства.
Обновлено вчера в 17:08
Политика

Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки

Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие

В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»

Обновлено в 08:43
Политика

Сирия запросила заседание Совбез ООН по Голанским высотам

Дональд Трамп в понедельник подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 00:50
Политика

Новый президент Казахстана прилетит в Россию 3 апреля

Обновлено в 09:18
Энергетика

«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне

"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35
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Генрих Мхитарян
Армянский футболист
Армянский футболист, полузащитник английского клуба «Арсенал» и капитан национальной сборной Армении. Многократный чемпион Армении и Украины, восемь раз признавался футболистом года в Армении, лучший бомбардир украинского чемпионата 2012/13. Лучший бомбардир в истории сборной Армении.
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