Футбол
«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и ОзилаSportbox.RU 02:38
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери хочет продать полузащитников Генриха Мхитаряна и Месута Озила в летнее трансферное окно. По информации источника, руководству «Арсенала» необходимо разгрузить финансовую ведомость посредством продажи высокооплачиваемых игроков.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:08, Ашберн
Политика
Эрдоган назвал причину превращения собора Святой Софии в мечеть
На митинге в Трабзоне глава государства сказал, что вернет собору подлинный статус мечети после муниципальных выборов в Турции, которые пройдут 31 марта.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани
Мощный хлопок раздался в среду днем в жилом доме в Казани, пожар охватил два этажа, сообщают очевидцы.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Липецкий пенсионер открыл стрельбу по детям
По данным портала LipetskMedia, стрельбу пенсионер вёл с собственного балкона. Он вышел и начал стрелять в детей, игравших во дворе.
Обновлено в 07:03
Общество
Поселок Мурино признали городом
Депутаты Заксобрания Ленобласти единогласно проголосовали за изменение статуса Мурино с поселка на город, передает MR 7.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов задержан ФСБ
В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего министра Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 12:57
Авто
Aurus разрабатывает преемника парадного ЗИЛа
Стоит отметить, что до сих пор на Параде Победы используются кабриолеты ЗИЛ-41041 АМГ, собранные в 2009 году на смену серым парадным фаэтонам с индексом 41044.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
Хабенский поздравил коллег с Днём театра, сидя на свалке
Заслуженный артист России, актёр и режиссёр Константин Хабенский поздравил коллег с Днём театра.
Обновлено в 08:21
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 35,9 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26224 (с погашением 23 мая 2029 года) на сумму 35,9 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 09:48
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
Обновлено в 04:21
Авто
Skoda выпустила 500-тысячный Superb третьего поколения
Если модель первого поколения, появившаяся в 2001 году, разошлась по миру тиражом в 136 100 экземпляров, то Superb второй генерации стал намного более массовым: с 2008 по 2015 год было выпущено 618 500 автомобилей.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Германии из-за утечки аммиака в ледовом дворце пострадали 60 человек
По меньшей мере 60 человек пострадали в результате утечки аммиака, который произошел в ледовом дворце в городе Штраубинге в Баварии.
Обновлено в 07:43
Общество
Каким станет Северный речной вокзал после реставрации
Обновлено в 09:01
Общество
Прокуратура нашла нарушения в роддоме в Башкирии
Обновлено в 03:24
Происшествия
В московском метро на пассажиров напал психически больной
Неадекватный пассажир напал на пассажиров московского метро и полицейского, передает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:16
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Экономика
Цифровые профили могут появиться у россиян
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило для рассмотрения законопроект, который предусматривает появление у каждого гражданина своего личного цифрового профиля.
Обновлено в 03:21
Авто
Daimler продаст 50% доли Smart китайской Geely
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Божена Рынска дала первое интервью после смерти Игоря Малашенко
Журналистка Божена Рынска дала первое интервью Ксении Собчак после смерти своего супруга медиаменеджера Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:37
Политика
Россия ответила на обвинения в военном вмешательстве в Венесуэле
«Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года», — приводит RT заявление представителя МИД РФ.
Обновлено вчера в 17:58
Общество
Австралиец случайно дважды выиграл в лотерею по 16 миллионов долларов
Мужчина из австралийского Мельбурна дважды стал обладателем крупного лотерейного выигрыша в размере 23 миллионов австралийских долларов (более 16,2 миллиона долларов США), про второй билет c выигрышными номерами австралиец забыл, сообщает газета Age.
Обновлено в 09:23
Экономика
В Ленобласти назвали сумму налоговых отчислений завода Ford
Сумма налоговых отчислений в региональный бюджет от завод Ford Sollers, расположенного в городе Всеволожск, не превышала 150 миллионов рублей в год, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.
Обновлено в 08:32
Политика
Медведев проведет совещание по выравниванию уровня развития регионов
Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в среду совещание о социально-экономическом развитии регионов, сообщили в пресс-службе правительства.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки
Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 21:50
Политика
Сирия запросила заседание Совбез ООН по Голанским высотам
Дональд Трамп в понедельник подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 00:50
Политика
Новый президент Казахстана прилетит в Россию 3 апреля
Обновлено в 09:18
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне
"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35