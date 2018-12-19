Футбол

СМИ анонсировали переход вратаря «Реала» в «Арсенал»
РБК
10:58

Лондонский «Арсенал» заинтересован в приобретении вратаря мадридского «Реала» Кейлора Наваса, сообщает fichajes.net. По информации издания, трансфер может быть оформлен во время зимнего трансферного окна. В нынешнем сезоне Навас потерял место в основном составе «Реала».
РБК10:58

Подробнее о событии

СМИ анонсировали переход вратаря «Реала» в «Арсенал»

РБК10:58

«Арсенал» может попытаться приобрести Наваса у «Реала» в январе

Чемпионат09:11

СМИ: «Арсенал» может купить Наваса у «Реала»

Спорт-Экспресс08:59

Навас может перейти из «Реала» в «Арсенал»

Бомбардир.ру10:15

«Арсенал» хочет подписать голкипера «Реала»

LiveSport.ru09:31

«Арсенал» хочет приобрести вратаря Наваса у «Реала»

Sport24.ru08:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:14, Ашберн
Футбол

Виталий Мутко покидает пост президента РФС

Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза (РФС). Чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию.
Обновлено в 07:39
Футбол

«Реал» объявил стартовый состав на матч клубного ЧМ с «Касима Антлерс»

Обновлено в 10:27
Футбол

Моуриньо: «У МЮ есть будущее без меня, а у меня есть будущее без МЮ»

Обновлено в 10:40
Футбол

Моуринью может возглавить «Реал»

Отмечается, "Реал" планирует подписать контракт с Моуринью после 1 июля, иначе придется заплатить неустойку "Манчестер Юнайтед" в размере 5 млн евро.
Обновлено в 10:05
Футбол

«Зенит» пожелал Сульшеру удачи в «МЮ»

Удачи, Уле! 👌 pic.twitter.com/GbaRONteIE – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 19 декабря 2018 г. 45-летний специалист также ранее тренировал резервную команду "МЮ" и "Кардифф".
Обновлено в 05:07
Футбол

Торрес и Вилья посетили новый стадион «Атлетико»

Экс-футболисты мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес и Давид Вилья побывали на новом стадионе клуба — «Ванда Метрополитано».
Обновлено в 10:48
Футбол

«Фрозиноне» назначил нового главного тренера

Клуб итальянской серии А «Фрозиноне» объявил о назначении Марко Барони новым главным тренером команды.
Обновлено в 06:17
Футбол

«Барселона» интересуется тремя футболистами «Лиона»

Три футболиста «Лиона» попали в сферу трансферных интересов «Барселоны».
Обновлено в 07:22
Футбол

«Балтика» расторгла контракт с главным тренером Игорем Ледяховым

Калинингрдская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером Игорем Ледяховым, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 04:24
Футбол

ЦСКА вспомнил: Сульшер всегда покупает Акинфеева

Пресс-служба ЦСКА после назначения Уле Гуннара Сульшера в "МЮ" вспомнила о разговоре с норвежским специалистом, который состоялся в январе 2018 года.
Обновлено в 09:38
Футбол

Жена Мамаева назвала Краснодар колхозом

Супруга футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана заявила, что идеальным клубом для её мужа является ЦСКА.
Обновлено в 07:51
Футбол

Месси заблокировал возможный переход Пепе в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси наложил запрет на планы руководства клуба подписать центрального защитника Пепе, сообщает Don Balon.
Обновлено в 08:28
Футбол

Кокорин посоветовал россиянам прочесть роман «Граф Монте-Кристо»

Обновлено в 06:35
Футбол

Три защитника «Ротора» расторгли контракты с клубом

Три футболиста волгоградского «Ротора» покинули команду. Защитники Роман Бугаев, Максим Карпов и Исмаил Эдиев расторгли контракты с клубом.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Футболист отправил судью в нокаут за красную карточку

Обновлено в 08:17
ещё по теме
Кейлор Навас
Коста-риканский футболист
Коста-риканский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид» и сборной Коста-Рики. Участник чемпионата мира 2014 года. В 2016 году стал первым футболистом из Коста-Рики, победившим в Лиге чемпионов УЕФА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное