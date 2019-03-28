Футбол
«Арсенал» хочет приобрести Умтити и АлабуSports.ru 13:47
Главная цель – Самюэль Умтити из «Барселоны», который, предполагается, может потерять место в основе из-за Клемана Лангле и потенциального трансфера Маттейса де Лигта. Кроме того, «Арсенал» хочет приобрести защитника «Баварии» Давида Алабу.
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Политика
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Минтруд предложил доплачивать сотрудникам за неудобный график
В Министерстве труда и социальной защиты России предложили доплачивать сотрудникам за высокие эмоциональные или интеллектуальные нагрузки на работе, а также неудобный график.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Антитеррористическая служба Греции сообщила об аресте двух человек
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Кино
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Происшествия
В Вашингтоне перевернувшийся бензовоз парализовал движение на окружной
ДТП случилось на мосту через реку Потомак, соединяющем штаты Мэриленд и Виргиния Перевернувшийся бензовоз парализовал движение транспорта в Вашингтоне и его окрестностях, сообщает РИА Новости.
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Политика
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По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.
Обновлено в 11:46
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Новый мэр Белгорода принес присягу под музыку из «Звездных войн»
Новый белгородский градоначальник Юрий Гладун принес присягу под музыку из американской киноэпопеи «Звездные войны».
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Губернаторы Дальневосточного федерального округа прокомментировали сообщения о задержании бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.
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Зачем корабли НАТО вошли в Черное море
Группа боевых кораблей НАТО прошла проливы Дарданеллы и Босфор и вошла в Черное море.
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В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы
Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
Транспорт
ГИБДД не перестанет выдавать автомобильные номера
Закон, вступающий в силу 4 августа 2019 года, позволит водителям регистрировать новые автомобили и получать номера у дилеров, при этом посещение ГИБДД станет не обязательным.
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Политика
В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Закон о фейковых новостях вступил в силу в России
В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.
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Наука
71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации
Обновлено в 08:00
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
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Шоу-бизнес
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Телеведущая Дана Борисова рассказала о том, что после возвращения из Таиланда, где она проходила курс реабилитации от наркотической зависимости, она столкнулась с сексоголизмом, который продлился несколько месяцев.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Военные Мальты взяли захваченное мигрантами судно под контроль
Турецкий танкер El Hiblu-1 спас 108 мигрантов из Ливии и хотел вернуть их на родину, но беженцы захватили судно и направили его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды
Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес
Принц Уильям может пропустить рождение ребенка Меган Маркл
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Энергетика
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Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».
Обновлено в 11:09
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Центральная мечеть Лондона оцеплена полицией
По информации британских СМИ, Центральная мечеть Лондона оцеплена вооруженной полицией, правоохранители ведут поиски подозреваемого, ранившему ножом человека неподалеку от нее.
Обновлено в 17:29
Общество
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Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Артиллеристы РФ ликвидировали караван «противника» в горах Абхазии
«По замыслу учения в ночное время разведывательная группа используя беспилотный летательный аппарат обнаружила в горах караван условного противника, перевозивший оружие и взрывчатые вещества», — рассказали в пресс-службе ЮВО.
Обновлено в 19:31
Общество
В Москве начинаются публичные слушания по проектам реновации
В Москве начинаются публичные слушания по проектам планировки территории кварталов реновации.
Обновлено в 07:43
Политика
Президент Чехии разочарован отказом Украины договориться с РФ по Крыму
Как сообщает пражский телеканал Barrandov, президент Чехии Милош Земан высказал сожаления по поводу нежелания властей Украины договориться с Россией о получении компенсации за полуостров Крым.
Обновлено в 19:18
Политика
Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга»
Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.
Обновлено в 09:04