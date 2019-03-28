Футбол

«Арсенал» хочет приобрести Умтити и АлабуSports.ru 13:47

Главная цель – Самюэль Умтити из «Барселоны», который, предполагается, может потерять место в основе из-за Клемана Лангле и потенциального трансфера Маттейса де Лигта. Кроме того, «Арсенал» хочет приобрести защитника «Баварии» Давида Алабу.
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«Арсенал» нацелился на Умтити и Алабу

Sport24.ru16:43

Алаба и Юмтити стали главными трансферыми целями «Арсенала»

Sport.ru15:59

Алаба и Юмтити — главные трансферные цели «Арсенала»

Чемпионат15:25

«Арсенал» летом намерен приобрести Юмтити и Алабу, пишут СМИ

РИА Новости16:14

СМИ: «Арсенал» хочет приобрести двух игроков летом

Спорт-Экспресс13:52

«Арсенал» летом может купить Алабу и Умтити

Бомбардир.ру14:30

«Арсенал» хочет приобрести Умтити и Алабу

Sports.ru13:47
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Политика

Власти Венесуэлы запретили Гуаидо занимать госпосты на 15 лет

Официальные власти Венесуэлы запретили спикеру парламента и главе оппозиции Хуану Гуаидо занимать госдолжности на протяжении 15 лет.
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Политика

Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, а для того, чтобы это произошло, «допустимы все методы».
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В Министерстве труда и социальной защиты России предложили доплачивать сотрудникам за высокие эмоциональные или интеллектуальные нагрузки на работе, а также неудобный график.
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Полицейские антитеррористической службы Греции арестовали в четверг днём двух греческих граждан - мужчину и женщину, сообщила полиция.
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Кино

Том Хэнкс может сыграть в фильме про Элвиса Пресли

Обновлено в 15:25
Происшествия

В Вашингтоне перевернувшийся бензовоз парализовал движение на окружной

ДТП случилось на мосту через реку Потомак, соединяющем штаты Мэриленд и Виргиния Перевернувшийся бензовоз парализовал движение транспорта в Вашингтоне и его окрестностях, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 19:14
Общество

Завод «Технокерамика» представил программу расширенного экомониторинга

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Политика

Украинский эксперт рассказал о единственной возможности вернуть Крым

По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.
Обновлено в 11:46
Культура

Новый мэр Белгорода принес присягу под музыку из «Звездных войн»

Новый белгородский градоначальник Юрий Гладун принес присягу под музыку из американской киноэпопеи «Звездные войны».
Обновлено вчера в 07:28
Политика

Дальневосточные губернаторы прокомментировали задержание Ишаева

Губернаторы Дальневосточного федерального округа прокомментировали сообщения о задержании бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие

Зачем корабли НАТО вошли в Черное море

Группа боевых кораблей НАТО прошла проливы Дарданеллы и Босфор и вошла в Черное море.
Обновлено в 17:23
Происшествия

В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы

Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
Транспорт

ГИБДД не перестанет выдавать автомобильные номера

Закон, вступающий в силу 4 августа 2019 года, позволит водителям регистрировать новые автомобили и получать номера у дилеров, при этом посещение ГИБДД станет не обязательным.
Обновлено в 06:00
Политика

В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко

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В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.
Обновлено в 17:48
Наука

71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации

Обновлено в 08:00
Политика

Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

Обновлено в 01:05
Происшествия

Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
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Телеведущая Дана Борисова рассказала о том, что после возвращения из Таиланда, где она проходила курс реабилитации от наркотической зависимости, она столкнулась с сексоголизмом, который продлился несколько месяцев.
Обновлено в 12:11
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Обновлено в 11:46
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Военные Мальты взяли захваченное мигрантами судно под контроль

Турецкий танкер El Hiblu-1 спас 108 мигрантов из Ливии и хотел вернуть их на родину, но беженцы захватили судно и направили его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза.
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Происшествия

Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды

Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес

Принц Уильям может пропустить рождение ребенка Меган Маркл

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Энергетика

«Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».
Обновлено в 11:09
Происшествия

Центральная мечеть Лондона оцеплена полицией

По информации британских СМИ, Центральная мечеть Лондона оцеплена вооруженной полицией, правоохранители ведут поиски подозреваемого, ранившему ножом человека неподалеку от нее.
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Марки качественного сливочного масла назвал Росконтроль

Обновлено в 05:35
Армия и оружие

Артиллеристы РФ ликвидировали караван «противника» в горах Абхазии

«По замыслу учения в ночное время разведывательная группа используя беспилотный летательный аппарат обнаружила в горах караван условного противника, перевозивший оружие и взрывчатые вещества», — рассказали в пресс-службе ЮВО.
Обновлено в 19:31
Общество

В Москве начинаются публичные слушания по проектам реновации

В Москве начинаются публичные слушания по проектам планировки территории кварталов реновации.
Обновлено в 07:43
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Президент Чехии разочарован отказом Украины договориться с РФ по Крыму

Как сообщает пражский телеканал Barrandov, президент Чехии Милош Земан высказал сожаления по поводу нежелания властей Украины договориться с Россией о получении компенсации за полуостров Крым.
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Политика

Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга»

Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.
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Самюэль Умтити
Французский футболист
Французский футболист, защитник футбольного клуба «Барселона» и сборной Франции. Может сыграть как на позиции центрального защитника, так и на месте левого защитника. Чемпион мира 2018 в составе национальной сборной.
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Давид Алаба
Австрийский футболист
Австрийский футболист, защитник клуба «Бавария» и сборной Австрии.
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