Футбол
«Арсенал» хочет приобрести Умтити и АлабуSports.ru вчера в 13:47
Главная цель – Самюэль Умтити из «Барселоны», который, предполагается, может потерять место в основе из-за Клемана Лангле и потенциального трансфера Маттейса де Лигта. Кроме того, «Арсенал» хочет приобрести защитника «Баварии» Давида Алабу.
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Хоккей
«Вашингтон» пятый раз подряд вышел в плей-офф НХЛ
«Вашингтон» в пятом сезоне подряд набрал 100 очков и пятый раз подряд гарантировал себе выход в плей-офф НХЛ.
Обновлено в 02:58
Общество
Минтруд предложил доплачивать россиянам за неудобный график, пишут СМИ
Предполагается, что специалисты предложат методики оценки повышенной нагрузки на здоровье сотрудников, чтобы впоследствии обязать работодателей учитывать ее влияние наряду с шумом, вибрациями и опасным излучением.
Обновлено в 02:48
Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского
Обновлено в 02:35
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено вчера в 08:10
Происшествия
Оперативники ФСБ задержали двух полицейских в Челябинске
В Челябинске двое полицейских попались на получении взятки от местного бизнесмена. Спецоперацию по их задержанию провели оперативники УФСБ.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля по Алеппо
Военная авиация Израиля нанесла удар по Алеппо. Как сообщает гостелевидение Сирии, ПВО республики отразило атаку.
Обновлено 27 марта в 18:38
Здоровье
В Москве начнут применять новейшие препараты для лечения рака
В Москве с 1 апреля медики начнут применять новейшие лекарственные препараты для лечения рака, это так называемую таргетную терапию, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Reuters: США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой
Компании, которые не согласятся на условия Вашингтона, могут подпасть под американские санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Коломойский назвал виновного в провокации в Черном море
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский обвинил президента Петра Порошенко в организации провокации в Черном море, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:46
Религия
Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ
О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года.
Обновлено в 00:00
Политика
Вступили в силу законы о недостоверных новостях и защите госсимволов
В России вступили в силу два закона: о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено вчера в 19:00
Футбол
В «Спартаке» отреагировали на слова президента «Зенита» об аудитории
Коммерческий директор московского футбольного клуба «Спартак» Александр Атаманенко ответил президенту петербургского «Зенита» Александру Медведеву, который заявил, что у красно-белых нет такой обширной аудитории, как у клуба с берегов Невы.
Обновлено в 02:52
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуайдо в течение 15 лет занимать госпосты
Власти Венесуэлы полагают, что Гуайдо подделал свою декларацию, а средства получал от «международных инстанций».
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие
Экспортный вариант Су-57 покажут на авиашоу в Дубае
Обновлено вчера в 13:40
Космос
В NASA попросили Россию отложить запуск «Союза» к МКС
Обновлено вчера в 05:59
Политика
США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов с 2014 года
Украинские военные с 2014 года получили от Пентагона более 1,3 миллиарда долларов на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.
Обновлено в 01:30
Авто
Kia показал концептуальный кроссовер Kia Mohave Masterpiece
Kia показала прототип кроссовера с названием Kia Mohave Masterpiece. Технические характеристики концепта не раскрываются.
Обновлено вчера в 05:21
Экономика
Toyota подала заявку на специнвестконтракт с инвестициями в $20 млрд
Автоконцерн Toyota подал заявку в Минпромторг на заключение специнвестконтракта (СПИК), компания планирует инвестировать в развитие производства в России 20 млрд руб. в ближайшие 10 лет, рассказал «Интерфаксу» представитель вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 02:56
Футбол
Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»
Сын российского поп-певца Филиппа Киркорова 6-летний Мартин прошел отбор в футбольную академию «Барселоны» в Москве.
Обновлено вчера в 11:48
Политика
Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G
Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
При пожаре в небоскребе в столице Бангладеш погибли шесть человек
Обновлено вчера в 07:43
Футбол
Габулов рассказал, каково работать министром спорта
Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов, занимающий пост министра спорта Северной Осетии, рассказал о том, как ему дается новая работа.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
Новейший военный Ил-112В получил разрешение на полет
Методический совет разрешил начать летные испытания новейшего российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено вчера в 09:43
Армия и оружие
Новейший ЗРК «Сосна» успешно испытали
Обновлено в 02:29
Культура
Снимавшая порно для детей британка обратилась за советом к священнику
Одна из участниц компании матерей, снимающих "правильные" порнографические фильмы для детей, посоветовалась со святым отцом.
Обновлено в 00:59
Экономика
Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
Обновлено в 02:52
Футбол
Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба
На официальном сайте «Барселоны» завершилось голосование за лучший гол в истории клуба.
Обновлено вчера в 12:45