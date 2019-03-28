Футбол

«Арсенал» хочет приобрести Умтити и АлабуSports.ru 13:47

Главная цель – Самюэль Умтити из «Барселоны», который, предполагается, может потерять место в основе из-за Клемана Лангле и потенциального трансфера Маттейса де Лигта. Кроме того, «Арсенал» хочет приобрести защитника «Баварии» Давида Алабу.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Арсенал» нацелился на Умтити и Алабу

Sport24.ru16:43

«Арсенал» летом намерен приобрести Юмтити и Алабу, пишут СМИ

РИА Новости16:14

«Арсенал» хочет приобрести Умтити и Алабу

Sports.ru13:47

Алаба и Юмтити стали главными трансферыми целями «Арсенала»

Sport.ru15:59

СМИ: «Арсенал» хочет приобрести двух игроков летом

Спорт-Экспресс13:52

«Арсенал» летом может купить Алабу и Умтити

Бомбардир.ру14:30

Алаба и Юмтити — главные трансферные цели «Арсенала»

Чемпионат15:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 22:53, Ашберн
Общество

В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график

Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено в 21:16
Технологии

Boston Dynamics показала нового робота на колесах

Обновлено в 20:11
Шоу-бизнес

Хотиненко рассказал о состоянии здоровья режиссера Соловьева

Народный артист России Владимир Хотиненко рассказал о состоянии здоровья госпитализированного режиссера Сергея Соловьева.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес

Дана Борисова призналась, что страдала от сексоголизма

Телеведущая Дана Борисова впервые рассказала о еще одной пагубной зависимости.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой

Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено вчера в 18:04
Политика

Бразилия потребовала от России отозвать военных экспертов из Венесуэлы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военные эксперты из России будут находиться в Венесуэле, пока это будет необходимо двум странам.
Обновлено в 20:20
Футбол

Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»

Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес

Егор Крид покидает лейбл Black Star

По слухам, о расставании с лейблом Крид сообщит уже в самое ближайшее время.
Обновлено в 09:31
Политика

Закон о фейковых новостях вступил в силу в России

В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.
Обновлено в 17:48
Политика

Путин официально переименовал Кемеровскую область в Кузбасс

Президент России Владимир Путин официально переименовал Кемеровскую область. Соответствующий Указ был опубликован 27 марта.
Обновлено вчера в 23:54
Футбол

Пике назвал Месси одним из главных троллей

Обновлено в 20:45
Происшествия

Двое предполагаемых членов «Хизб ут-Тахрир» арестованы в Крыму

Киевский райсуд Симферополя в среду вечером начал избирать меру пресечения в виде содержания под стражей для мужчин, задержанных ранее в среду сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".
Обновлено вчера в 13:34
Политика

В Москве задержали экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Ишаева

Обновлено в 01:57
Политика

Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии

Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 19:16
Экономика

«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Около 50 человек пострадали при столкновении поездов в Италии

Обновлено в 18:33
Технологии

Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»

Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Общество

Росконтроль назвал худшие марки сливочного масла

Экспертный центр Союза потребителей исследовал топленое сливочное масло брендов President, «Молградъ», «Починки», «ВкусВилл», «Избенка».
Обновлено в 16:23
Происшествия

Поэт-песенник Николай Добронравов экстренно госпитализирован

Обновлено в 09:21
Космос

Найдена вторая галактика без темной материи

Астрономы подтвердили почти полное отсутствие темной материи в галактике NGC 1052-DF2 и нашли рядом с ней похожую — NGC 1052-DF4.
Обновлено в 13:05
Теннис

Матч Тиафо и Шаповалова перенесён на стадион Grandstand

Поединок 1/4 финала между американцем Фрэнсисом Тиафо и канадцем Денисом Шаповаловым в Майами перенесён на стадион Grandstand.
Обновлено в 19:01
Общество

Сахалинские пенсионеры увозят с собой размер фиксированной выплаты страховой пенсии

Покидая Сахалинскую область, пенсионер «увозит» с собой именно эту фиксированную выплату к страховой составляющей пенсии, то есть ту, которая назначена за периоды работы.
Обновлено в 17:57
Армия и оружие

Минобороны: 22 летательных аппарата провели разведку у границ России

Разведку вели 22 летательных аппарата. Такие данные Министерства обороны опубликовала в пятницу газета вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 19:57
Экономика

Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии

В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия

Семья погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии подала в суд на Boeing

Обновлено в 18:00
Политика

Гуайдо отказался объяснять происхождение его денег на дорогие поездки

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, который незаконно провозгласил себя временным президентом страны, отказался объяснять, откуда у него деньги на дорогие зарубежные поездки.
Обновлено в 19:27
Армия и оружие

США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B

США с 28 марта приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами.
Обновлено в 20:14
Экономика

Правительство обсудит нацпроекты с регионами в «кремлевском формате»

Семинары пройдут на фоне споров правительства, которое не всегда довольно освоением средств на нацпроекты и их реализацией со стороны регионов, и властей субъектов, столкнувшихся с новой системой экономических KPI (ключевых показателей эффективности) и частично с ними не согласных.
Обновлено в 22:15
Футбол

УЕФА наказал «Шахтёр» за расистские выкрики болельщиков

Стало известно наказание для донецкого "Шахтёра" за поведение болельщиков в матче 1/16 финала Лиги Европы с "Айнтрахтом" (2:2). Европейский футбольный союз предписал закрыть один сектор на ближайший еврокубковый матч.
Обновлено в 16:43
Политика

Встреча президентов США и Южной Кореи состоится 11 апреля

Уточняется, что Мун Чжэ Ин прибудет в США 10 апреля, а встреча с президентом США состоится на следующий день - 11 апреля.
Обновлено в 22:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Самюэль Умтити
Французский футболист
Французский футболист, защитник футбольного клуба «Барселона» и сборной Франции. Может сыграть как на позиции центрального защитника, так и на месте левого защитника. Чемпион мира 2018 в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Давид Алаба
Австрийский футболист
Австрийский футболист, защитник клуба «Бавария» и сборной Австрии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное