Футбол
«Арсенал» хочет приобрести Умтити и АлабуSports.ru 13:47
Главная цель – Самюэль Умтити из «Барселоны», который, предполагается, может потерять место в основе из-за Клемана Лангле и потенциального трансфера Маттейса де Лигта. Кроме того, «Арсенал» хочет приобрести защитника «Баварии» Давида Алабу.
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Общество
В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график
Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено в 21:16
Технологии
Boston Dynamics показала нового робота на колесах
Обновлено в 20:11
Шоу-бизнес
Хотиненко рассказал о состоянии здоровья режиссера Соловьева
Народный артист России Владимир Хотиненко рассказал о состоянии здоровья госпитализированного режиссера Сергея Соловьева.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Дана Борисова призналась, что страдала от сексоголизма
Телеведущая Дана Борисова впервые рассказала о еще одной пагубной зависимости.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой
Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Бразилия потребовала от России отозвать военных экспертов из Венесуэлы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военные эксперты из России будут находиться в Венесуэле, пока это будет необходимо двум странам.
Обновлено в 20:20
Футбол
Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»
Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
Егор Крид покидает лейбл Black Star
По слухам, о расставании с лейблом Крид сообщит уже в самое ближайшее время.
Обновлено в 09:31
Политика
Закон о фейковых новостях вступил в силу в России
В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.
Обновлено в 17:48
Политика
Путин официально переименовал Кемеровскую область в Кузбасс
Президент России Владимир Путин официально переименовал Кемеровскую область. Соответствующий Указ был опубликован 27 марта.
Обновлено вчера в 23:54
Футбол
Пике назвал Месси одним из главных троллей
Обновлено в 20:45
Происшествия
Двое предполагаемых членов «Хизб ут-Тахрир» арестованы в Крыму
Киевский райсуд Симферополя в среду вечером начал избирать меру пресечения в виде содержания под стражей для мужчин, задержанных ранее в среду сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии
Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 19:16
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено в 17:00
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Общество
Росконтроль назвал худшие марки сливочного масла
Экспертный центр Союза потребителей исследовал топленое сливочное масло брендов President, «Молградъ», «Починки», «ВкусВилл», «Избенка».
Обновлено в 16:23
Космос
Найдена вторая галактика без темной материи
Астрономы подтвердили почти полное отсутствие темной материи в галактике NGC 1052-DF2 и нашли рядом с ней похожую — NGC 1052-DF4.
Обновлено в 13:05
Теннис
Матч Тиафо и Шаповалова перенесён на стадион Grandstand
Поединок 1/4 финала между американцем Фрэнсисом Тиафо и канадцем Денисом Шаповаловым в Майами перенесён на стадион Grandstand.
Обновлено в 19:01
Общество
Сахалинские пенсионеры увозят с собой размер фиксированной выплаты страховой пенсии
Покидая Сахалинскую область, пенсионер «увозит» с собой именно эту фиксированную выплату к страховой составляющей пенсии, то есть ту, которая назначена за периоды работы.
Обновлено в 17:57
Армия и оружие
Минобороны: 22 летательных аппарата провели разведку у границ России
Разведку вели 22 летательных аппарата. Такие данные Министерства обороны опубликовала в пятницу газета вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 19:57
Экономика
Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии
В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».
Обновлено вчера в 08:30
Политика
Гуайдо отказался объяснять происхождение его денег на дорогие поездки
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, который незаконно провозгласил себя временным президентом страны, отказался объяснять, откуда у него деньги на дорогие зарубежные поездки.
Обновлено в 19:27
Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
США с 28 марта приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами.
Обновлено в 20:14
Экономика
Правительство обсудит нацпроекты с регионами в «кремлевском формате»
Семинары пройдут на фоне споров правительства, которое не всегда довольно освоением средств на нацпроекты и их реализацией со стороны регионов, и властей субъектов, столкнувшихся с новой системой экономических KPI (ключевых показателей эффективности) и частично с ними не согласных.
Обновлено в 22:15
Футбол
УЕФА наказал «Шахтёр» за расистские выкрики болельщиков
Стало известно наказание для донецкого "Шахтёра" за поведение болельщиков в матче 1/16 финала Лиги Европы с "Айнтрахтом" (2:2). Европейский футбольный союз предписал закрыть один сектор на ближайший еврокубковый матч.
Обновлено в 16:43
Политика
Встреча президентов США и Южной Кореи состоится 11 апреля
Уточняется, что Мун Чжэ Ин прибудет в США 10 апреля, а встреча с президентом США состоится на следующий день - 11 апреля.
Обновлено в 22:30