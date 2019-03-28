«Арсенал» хочет приобрести Умтити и АлабуSports.ru вчера в 13:47

Главная цель – Самюэль Умтити из «Барселоны», который, предполагается, может потерять место в основе из-за Клемана Лангле и потенциального трансфера Маттейса де Лигта. Кроме того, «Арсенал» хочет приобрести защитника «Баварии» Давида Алабу.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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