«Арсенал» хочет арендовать ХамесаSoccer.ru вчера в 19:31

"Арсенал" продолжает проявлять интерес к полузащитнику "Баварии" Хамесу Родригесу. По данным источника, "канониры" видят в Хамесе замену Месуту Озилу и собираются до лета арендовать колумбийца, права на которого принадлежат "Реалу". Эта сделка будет стоить лондонцам 3 млн фунтов.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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