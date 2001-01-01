Футбол

«Арсенал» хочет арендовать ХамесаSoccer.ru вчера в 19:31

"Арсенал" продолжает проявлять интерес к полузащитнику "Баварии" Хамесу Родригесу. По данным источника, "канониры" видят в Хамесе замену Месуту Озилу и собираются до лета арендовать колумбийца, права на которого принадлежат "Реалу". Эта сделка будет стоить лондонцам 3 млн фунтов.
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Daily Mail: «Арсенал» хочет на полгода арендовать Хамеса

Eurosport.ru06:33

СМИ: «Арсенал» хочет арендовать Хамеса Родригеса

Спорт-Экспресс01:37

«Арсенал» хочет усилиться игроком «Баварии». Клуб ищет замену Озилу

Спорт день за днем00:54

«Арсенал» хочет арендовать Хамеса

Soccer.ruвчера в 19:31

СМИ: «Арсенал» может арендовать Хамеса Родригеса за 3 млн фунтов

Матч ТВвчера в 19:24

«Арсенал» может арендовать Хамеса на полгода за 3 млн фунтов

Sports.ruвчера в 20:28

«Арсенал» может подписать Хамеса за 3,5 миллиона евро

Евро-футбол.рувчера в 13:35
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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
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