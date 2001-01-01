Футбол
«Арсенал» хочет арендовать ХамесаSoccer.ru вчера в 19:31
"Арсенал" продолжает проявлять интерес к полузащитнику "Баварии" Хамесу Родригесу. По данным источника, "канониры" видят в Хамесе замену Месуту Озилу и собираются до лета арендовать колумбийца, права на которого принадлежат "Реалу". Эта сделка будет стоить лондонцам 3 млн фунтов.
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Дюков стал единственным кандидатом на пост президента РФС
Как сообщает пресс-служба РФС, единственным кандидатом на предстоящих выборах станет председатель совета директоров санкт-петербургского «Зенита» Александр Дюков.
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«Зенит» объявил об уходе защитника Чернова
Защитник Евгений Чернов покинул санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит». Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
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Месси: «Хочу забить ещё много голов за „Барселону“»
Форвард "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал свой 400-й гол в рамках испанской Примеры.
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Юрий Лодыгин: «Слухи о „Ноттингем Форест“ комментировать не буду»
Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин отказался комментировать слухи о своем возможном переходе в «Ноттингем Форест».
Обновлено в 06:38