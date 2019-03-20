Футбол

«Арсенал» извинился перед СмоллингомЧемпионат 04:09

Арсенал — Манчестер Юнайтед
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Эмирейтс»
Гранит Джака
12′
Сократис Папастатопулос
38′
68′
Неманья Матич
Пьер-Эмерик Обамеянг
69′
71′
Диого Далот
Антони Марсьяль
76′
Поль Погба
Месут Озил
Алекс Ивоби
77′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Денис Суарес
80′
80′
Неманья Матич
Мэйсон Гринвуд
Александр Ляказетт
Эдвард Нкетиа
86′
Сеад Колашинац
90′
«Арсенал» выступил с извинениями перед защитником «Манчестер Юнайтед» Крисом Смоллингом за то, что во время матча Премьер-лиги один из болельщиков на стадионе «Эмирейтс» выбежал на поле и успел дотронуться до Смоллинга.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Полиция выдвинула обвинение болельщику, выбежавшему на поле во время матча «Арсенал» - «МЮ»

Спорт-Экспресс11:29

«Арсенал» извинился перед Смоллингом и «МЮ» и пожизненно запретит выбежавшему на поле фанату посещать матчи

Sports.ru05:20

«Арсенал» извинился перед Смоллингом за выбежавшего на поле болельщика

Матч ТВ05:19

«Арсенал» извинился перед Смоллингом за нападение фаната

RT на русском04:52

«Арсенал» извинился перед Смоллингом

Чемпионат04:09

«Арсенал» извинился перед Смоллингом за выбежавшего на поле болельщика

Sportbox.RU05:19

Фанат «Арсенала» выбежал на поле и толкнул Смоллинга. Ему пожизненно запретят посещать матчи клуба

Sport24.ruвчера в 16:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:36, Ашберн
Футбол

El País: «Ювентус» предложил Зидану контракт до 2022 года

Экс-главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассматривает варианты относительно будущего места работы и, возможно, не вернется на «Сантьяго Бернабеу».
Обновлено в 07:24
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом» в чемпионате России

Обновлено в 14:33
Политика

США рассматривают дополнительные санкции против «Северного потока — 2»

США рассматривают дополнительные санкции против проекта "Северный поток-2", заявил журналистам министр энергетики США Рик Перри.
Обновлено в 14:55
Происшествия

Спецназ ФСБ снова пошел на штурм отдела МВД

В Воронежской области в понедельник, 11 марта, бойцы спецназа Федеральной службы безопасности (ФСБ) России взяли штурмом отдел МВД по городу Новая Усмань.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Суд изъял имущество родственника Захарченко на ₽380 млн

Гагаринский районный суд Москвы изъял в пользу государства имущество экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, супруга сестры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, арестованного за получение взятки, передает ТАСС.
Обновлено в 15:17
Происшествия

После перестрелки в Волгоградской области погиб человек

Следователи в Волгоградской области возбудили уголовное дело после перестрелки в городе Фролово, в результате которой один мужчина скончался и трое получили ранения, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено в 05:14
Политика

Президент Алжира отказался от пятого срока

Президент североафриканского Алжира Абдель Азиз Бутефлика заявил, что не будет баллотироваться на пятый срок, сообщает Reuters со ссылкой на президентскую администрацию.
Обновлено в 13:55
Политика

Трамп попросил полмиллиарда долларов для борьбы с Россией

В общей сложности Госдепартаменту предполагается выделить 40 миллиардов долларов на усилия по ядерному разоружению Северной Кореи, конкуренцию с Россией и Китаем, помощь народу Венесуэлы и предотвращение эпидемий болезней на границах США.
Обновлено в 13:06
Космос

США хотят высадить людей на Луну к 2028 году

«Партнерство с частными компаниями по развитию пилотируемой системы посадки на Луну вместе с другими исследованиями вновь вернет превосходство США на пути к Луне, вокруг нее и на ее поверхности и приведет к посадке людей на Луну к 2028 году», — говорится в документе на сайте NASA.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз

Российская актриса Анастасия Заворотнюк в третий раз стала мамой.
Обновлено в 07:38
Экономика

МКБ и Совкомбанк допущены к аукциону по покупке 99,9% АТБ

Московский кредитный банк (МКБ) и Совкомбанк получили доступ к аукциону на покупку 99,9% голосующих акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), сообщила пресс-служба ЦБ РФ.
Обновлено в 14:36
Происшествия

Полиция задержала в Москве мать брошенной истощенной девочки

Обновлено вчера в 11:23
Политика

Латвия построила забор на границе с Россией

Латвия построила 93-километровый забор на границе с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 08:04
Происшествия

В Эквадоре разбился самолет с кокаином

Небольшой самолет, перевозивший партию кокаина, разбился в Эквадоре в провинции Манаби, сообщает в понедельник портал Comercio со ссылкой на полицию страны.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Десятки мигрантов задержаны после обысков в «Москве» и на «Садоводе»

Обновлено в 06:53
Кино

Бойкот кинотеатров привёл к низким сборам мультфильма «Гурвинек»

Сотрудник одной из киносетей объяснил, что кинотеатры не хотели отказываться от «Королевского корги», потому что его релиз крупнее «Гурвинека» — из-за отсутствия мультика в школьные каникулы кинотеатры могут потерять более 100 млн рублей.
Обновлено в 04:48
Политика

Крымские музеи попросили суд Амстердама вернуть скифское золото

В январе 2017 года крымские музеи подали апелляцию на решение окружного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.
Обновлено в 08:36
Футбол

Зенитовец Нету летом уйдет в «Спортинг»

Защитник санкт-петербургского "Зенита" Луиш Нету станет игроком лиссабонского "Спортинга".
Обновлено в 14:17
Происшествия

В Зеленограде мужчина с прутом атаковал прохожих

В управлении МВД по Москве проинформировали о том, что в Зеленограде мужчина напал на прохожих с прутом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:34
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» сел в Баку из-за подозрений о бомбе

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Баку.
Обновлено в 07:41
Общество

Сергея Зверева вызвали в полицию после одиночного пикета у стен Кремля

Обновлено в 11:22
Политика

Украинского посла вызвали в МИД Австрии

МИД Австрии вызвал украинского посла Александра Щербу из-за решения Киева не впускать в страну австрийского журналиста ORF Кристиана Вершютца, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.
Обновлено в 13:02
Здоровье

Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ

Кемеровская, Иркутская и Свердловская области возглавили список российских регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ в прошлом году.
Обновлено в 10:29
Политика

Вашингтон ввел санкции против российско-венесуэльского банка

Вашингтон внес в санкционный список банк "Еврофинанс Моснарбанк" за связь с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, сообщил американский Минфин.
Обновлено в 11:08
Общество

Минобрнауки: каждый третий выпускник ВУЗа не может найти работу

Министр науки и высшего образования Михаил Котюков заявил, что по статистике примерно треть выпускников вузов не могут найти работу после получния диплома "В среднем трудоустраивается примерно 72% выпускников", - заявил глава ведомства в эфире "России 24".
Обновлено в 13:29
Происшествия

Экспертиза не нашла криминального следа в смерти Игоря Малашенко

Обновлено в 10:18
Политика

В сеть попала запись телефонного разговора Тимошенко и Коломойского

Обновлено в 08:34
Происшествия

«Панцирь-С1» опрокинулся на трассе во Владивостоке

Военный автомобиль "Панцирь-С1" перевернулся на трассе во Владивостоке.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Китай приостановил полеты Boeing 737 Max 8 после катастрофы в Эфиопии

Власти Китая приняли решение временно запретить использование самолетов Boeing 737 Max 8 на всех внутренних рейсах на фоне авиакатастрофы в Эфиопии, где разбился лайнер этой модели.
Обновлено в 00:51
Политика

Меркель поддержала идею постройки европейского авианосца

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала идею нового лидера Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании совместного европейского авианосца.
Обновлено в 14:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Крис Смоллинг
Британский футболист
Английский футболист, защитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное