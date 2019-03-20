Футбол
«Арсенал» извинился перед СмоллингомЧемпионат 04:09
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Эмирейтс»
Гранит Джака
|12′
Сократис Папастатопулос
|38′
|68′
Неманья Матич
Пьер-Эмерик Обамеянг
|69′
|71′
Диого Далот
Антони Марсьяль
|76′
Поль Погба
Месут Озил
Алекс Ивоби
|77′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Денис Суарес
|80′
|80′
Неманья Матич
Мэйсон Гринвуд
Александр Ляказетт
Эдвард Нкетиа
|86′
Сеад Колашинац
|90′
|47%
|Владение мячом
|53%
|75%
|Процент точных передач
|81%
|8
|Удары в сторону ворот
|7
|2
|Удары в створ ворот
|4
|5
|Сейвы вратарём
|1
|5
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|2
|14
|Отборы
|13
|12
|Фолы
|18
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Арсенал
Расстановка 3‑5‑2
19
Лено
5
Папастатопулос
6
Косьельни
18
Монреаль
15
Мэйтленд-Найлс
8
Рэмзи
17
Ивоби
34
Джака
31
Колашинац
49
Нкетиа
22
Суарес
1
Де Хеа
18
Янг
12
Смоллинг
2
Линделёф
23
Шоу
11
Марсьяль
17
Фред
54
Гринвуд
6
Погба
9
Лукаку
10
Рэшфорд
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑4‑2
«Арсенал» выступил с извинениями перед защитником «Манчестер Юнайтед» Крисом Смоллингом за то, что во время матча Премьер-лиги один из болельщиков на стадионе «Эмирейтс» выбежал на поле и успел дотронуться до Смоллинга.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:36, Ашберн
Футбол
El País: «Ювентус» предложил Зидану контракт до 2022 года
Экс-главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассматривает варианты относительно будущего места работы и, возможно, не вернется на «Сантьяго Бернабеу».
Обновлено в 07:24
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом» в чемпионате России
Обновлено в 14:33
Политика
США рассматривают дополнительные санкции против «Северного потока — 2»
США рассматривают дополнительные санкции против проекта "Северный поток-2", заявил журналистам министр энергетики США Рик Перри.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Спецназ ФСБ снова пошел на штурм отдела МВД
В Воронежской области в понедельник, 11 марта, бойцы спецназа Федеральной службы безопасности (ФСБ) России взяли штурмом отдел МВД по городу Новая Усмань.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Суд изъял имущество родственника Захарченко на ₽380 млн
Гагаринский районный суд Москвы изъял в пользу государства имущество экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, супруга сестры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, арестованного за получение взятки, передает ТАСС.
Обновлено в 15:17
Происшествия
После перестрелки в Волгоградской области погиб человек
Следователи в Волгоградской области возбудили уголовное дело после перестрелки в городе Фролово, в результате которой один мужчина скончался и трое получили ранения, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено в 05:14
Политика
Президент Алжира отказался от пятого срока
Президент североафриканского Алжира Абдель Азиз Бутефлика заявил, что не будет баллотироваться на пятый срок, сообщает Reuters со ссылкой на президентскую администрацию.
Обновлено в 13:55
Политика
Трамп попросил полмиллиарда долларов для борьбы с Россией
В общей сложности Госдепартаменту предполагается выделить 40 миллиардов долларов на усилия по ядерному разоружению Северной Кореи, конкуренцию с Россией и Китаем, помощь народу Венесуэлы и предотвращение эпидемий болезней на границах США.
Обновлено в 13:06
Космос
США хотят высадить людей на Луну к 2028 году
«Партнерство с частными компаниями по развитию пилотируемой системы посадки на Луну вместе с другими исследованиями вновь вернет превосходство США на пути к Луне, вокруг нее и на ее поверхности и приведет к посадке людей на Луну к 2028 году», — говорится в документе на сайте NASA.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз
Российская актриса Анастасия Заворотнюк в третий раз стала мамой.
Обновлено в 07:38
Экономика
МКБ и Совкомбанк допущены к аукциону по покупке 99,9% АТБ
Московский кредитный банк (МКБ) и Совкомбанк получили доступ к аукциону на покупку 99,9% голосующих акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), сообщила пресс-служба ЦБ РФ.
Обновлено в 14:36
Происшествия
Полиция задержала в Москве мать брошенной истощенной девочки
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Латвия построила забор на границе с Россией
Латвия построила 93-километровый забор на границе с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Эквадоре разбился самолет с кокаином
Небольшой самолет, перевозивший партию кокаина, разбился в Эквадоре в провинции Манаби, сообщает в понедельник портал Comercio со ссылкой на полицию страны.
Обновлено в 13:15
Кино
Бойкот кинотеатров привёл к низким сборам мультфильма «Гурвинек»
Сотрудник одной из киносетей объяснил, что кинотеатры не хотели отказываться от «Королевского корги», потому что его релиз крупнее «Гурвинека» — из-за отсутствия мультика в школьные каникулы кинотеатры могут потерять более 100 млн рублей.
Обновлено в 04:48
Политика
Крымские музеи попросили суд Амстердама вернуть скифское золото
В январе 2017 года крымские музеи подали апелляцию на решение окружного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.
Обновлено в 08:36
Футбол
Зенитовец Нету летом уйдет в «Спортинг»
Защитник санкт-петербургского "Зенита" Луиш Нету станет игроком лиссабонского "Спортинга".
Обновлено в 14:17
Происшествия
В Зеленограде мужчина с прутом атаковал прохожих
В управлении МВД по Москве проинформировали о том, что в Зеленограде мужчина напал на прохожих с прутом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:34
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» сел в Баку из-за подозрений о бомбе
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Баку.
Обновлено в 07:41
Политика
Украинского посла вызвали в МИД Австрии
МИД Австрии вызвал украинского посла Александра Щербу из-за решения Киева не впускать в страну австрийского журналиста ORF Кристиана Вершютца, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.
Обновлено в 13:02
Здоровье
Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ
Кемеровская, Иркутская и Свердловская области возглавили список российских регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ в прошлом году.
Обновлено в 10:29
Политика
Вашингтон ввел санкции против российско-венесуэльского банка
Вашингтон внес в санкционный список банк "Еврофинанс Моснарбанк" за связь с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, сообщил американский Минфин.
Обновлено в 11:08
Общество
Минобрнауки: каждый третий выпускник ВУЗа не может найти работу
Министр науки и высшего образования Михаил Котюков заявил, что по статистике примерно треть выпускников вузов не могут найти работу после получния диплома "В среднем трудоустраивается примерно 72% выпускников", - заявил глава ведомства в эфире "России 24".
Обновлено в 13:29
Происшествия
«Панцирь-С1» опрокинулся на трассе во Владивостоке
Военный автомобиль "Панцирь-С1" перевернулся на трассе во Владивостоке.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Китай приостановил полеты Boeing 737 Max 8 после катастрофы в Эфиопии
Власти Китая приняли решение временно запретить использование самолетов Boeing 737 Max 8 на всех внутренних рейсах на фоне авиакатастрофы в Эфиопии, где разбился лайнер этой модели.
Обновлено в 00:51
Политика
Меркель поддержала идею постройки европейского авианосца
Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала идею нового лидера Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании совместного европейского авианосца.
Обновлено в 14:00