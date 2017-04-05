Футбол
«Арсенал» ищет болельщика, бросившего в Алли бутылку
«Арсенал» ищет болельщика, бросившего в Алли бутылкуЧемпионат02:50
Во второй половине второго тайма один из болельщиков «Арсенала» с трибуны бросил на поле пластиковую бутылку с водой, которая попала в голову Алли. Сразу после инцидента Деле обернулся лицом к трибуне и показал пальцами обеих рук счёт в матче — 2:0.
Чемпионат02:50
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Футбол
«Барселона» согласовала трансфер футболиста сборной Колумбии
Защитник «Валенсии» Джейсон Мурильо в январе перейдет в «Барселону» на правах аренды, сообщает сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:51
Футбол
Геркус уйдет с поста генерального директора «Локомотива» 29 декабря
Илья Геркус покинет пост генерального директора «Локомотива» 29 декабря, утверждает «Чемпионат».
Обновлено в 10:48
Футбол
ЛДПР выдвинула Лебедева на пост президента РФС
Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Игоря Лебедева на выборах президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 08:12
Футбол
«Ювентус» объявил о продлении контракта с Алексом Сандро
Обновлено в 10:51
Футбол
Гол Ракитича «Тоттенхэму» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ
Как сообщает пресс-служба организации, лучшим голом признан мяч хорватского полузащитника испанской «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота английского «Тоттенхэма».
Обновлено в 12:11
Футбол
Гол Эдегора вывел «Витесс» Слуцкого в четвертьфинал Кубка Нидерландов
«Витесс», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, переиграл клуб «Коззакен Бойз» в матче 1/8 финала Кубка Нидерландов.
Обновлено в 14:27
Футбол
Денис Глушаков заявил о желании возглавить «Спартак»
Футболист Денис Глушаков заявил, что в будущем хотел бы возглавить футбольный клуб «Спартак». Слова спортсмена приводит издание РИА Новости.
Обновлено в 08:16
Футбол
«Интер» снова попытается купить Модрича
Обновлено в 13:29
Футбол
«Севилья» подарила шахматисту Анатолию Карпову именную футболку
Испанский футбольный клуб "Севилья" подарил российскому шахматисту Анатолию Карпову именную футболку во время экскурсии по стадиону клуба.
Обновлено в 11:22
Футбол
Амарти продлил контракт с «Лестером»
Полузащитник "Лестера" Даниэль Амарти продлил контракт с клубом. Новое соглашение 23-летнего футболиста рассчитано до 2022 года.
Обновлено в 13:20
Футбол
Пасси усилил тренерский штаб «Монако»
В качестве игрока Пасси провел более 500 матчей в чемпионате Франции, а в сезоне-1993 / 94 выступал за монегасков. https: / / t.co / 2Na8RY9F7U AS Monaco (@ AS_Monaco) 20 декабря 2018 г. После 17 туров команда Александра Головина занимает лишь 19-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Франции.
Обновлено в 05:28
Футбол
Поль Погба: «Жозе связался не с тем парнем»
Источники в Англии сообщают, что на тренировке «Манчестер Юнайтед» тренер Майкл Кэррик раскритиковал поведение полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 12:27
Футбол
«МЮ» выделит на зимние трансферы 55 млн евро
Владельцы клуба предоставят норвежскому тренеру Уле-Гуннару Сульшеру, возглавившему накануне манкунианцев, порядка 55 миллионов евро.
Обновлено в 01:01
Футбол
«Астон Вилла» может заплатить 7 млн фунтов за вратаря Ловре Калинича
«Астон Вилла» заинтересована в приобретении вратаря «Гента» Ловре Калинича.
Обновлено в 12:30
Футбол
Красич: я близок к завершению карьеры
Думаю стать тренером после того, как завершу карьеру игрока. Прежде всего мне нужно получить лицензию Pro в УЕФА.
Обновлено в 12:22