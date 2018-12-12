Футбол

«Арсенал» интересуется защитниками «МЮ» и «Челси»
Евро-футбол.ру
06:23

"Арсенал" хочет усилить оборонительную линию после того, как Роб Холдинг получил серьёзную травму. По информации ESPN, "канониры" не стесняются смотреть в сторону конкурентов. Так, в их поле зрения входят Гари Кэхилл и Эрик Байи.
Евро-футбол.ру06:23

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«Арсенал» попробует переманить защитника у конкурентов

Матч ТВ11:42

«Арсенал» попробует переманить защитника у конкурентов

Sportbox.RU11:42

«Арсенал» интересуется Бейи и Кэхиллом

Чемпионат08:18

«Арсенал» зимой хочет купить Байи и Кэйхилла на замену Холдингу

Sport24.ru10:54

«Арсенал» хочет приобрести капитана «Челси» Гэри Кэйхилла

Спорт-Экспресс08:35

Моуринью нужно увольнять из «МЮ». Он токсичный, болтливый и бесполезный

Eurosport.ru07:13

«Арсенал» интересуется Байи и Кэйхилом

Sports.ru07:25
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Футбол

Реал — ЦСКА 0:3

Обновлено в 02:13
Футбол

«Лион» выбил «Шахтер» из Лиги Чемпионов

В матче заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов французский «Лион» сыграл вничью с донецким «Шахтером» и выбил «горняков» из розыгрыша турнира.
Обновлено в 17:11
Футбол

Сане принес «Манчестер Сити» волевую победу над «Хоффенхаймом»

Английский «Манчестер Сити» обыграл дома немецкий «Хоффенхайм» (2:1) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:11
Футбол

«Валенсия» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

"Валенсия" одержала победу над "Манчестер Юнайтед" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:54
Футбол

Сборная России сыграет в полуфинале чемпионата Европы с Румынией

На второе место в группе поднялась сборная Румынии, у которой одинаковое количество очков с норвежками (по 6). Нидерланды в полуфинале встретятся со сборной Франции, которая заняла второе место в группе А, а Румыния сыграет против России, которая стала первой в группе А.
Обновлено в 16:35
Футбол

Сергей Семак рассказал, что футболисты «Зенита» всегда хотят побеждать

Напомним, что 13 декабря в Чехии «Зенит» сыграет заключительный матч группового этапа Лиги Европы.
Обновлено в 16:15
Футбол

«Локомотив-Кубань» обыграл «Цедевиту» в Кубке Европы

Обновлено в 13:56
Футбол

Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы

Камерунский защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Жоэль Матип сломал ключицу, он будет прооперирован и пропустит до шести недель, сообщается на официальном сайте английской команды.
Обновлено в 13:27
Футбол

Полузащитник «Вильярреала» сравнил матч против «Спартака» с финалом

Футболист "Вильярреала" Пабло Форнальс заявил, что предстоящий матч Лиги Европы против московского "Спартака" будет для испанской команды сродни финалу турнира.
Обновлено в 10:29
Футбол

«Спартак» опроверг информацию о задержании футболиста на таможне

Обновлено в 11:01
Футбол

Во Франции определились с датами матчей, перенесенных из-за протестов

Лига 1 определила даты проведения матчей 17-го тура чемпионата Франции, которые были перенесены из-за протестов "желтых жилетов".
Обновлено в 09:50
Футбол

«Аль-Айн» из ОАЭ вышел в четвертьфинал клубного ЧМ

Клуб из ОАЭ "Аль-Айн" обыграл новозеландский "Тим Веллингтон" в предварительном раунде клубного чемпионата мира.
Обновлено в 13:23
Футбол

Влашич признан лучшим игроком Премьер-Лиги в декабре

Обновлено в 16:21
Футбол

Кавани может следующим летом перейти в «Атлетико» за €50 млн

«ПСЖ» намерены выручить за игрока около 50 миллионов евро, что является приемлемой ценой для «Атлетико».
Обновлено в 15:04
Футбол

Супруг Шакиры купит футбольный клуб

Защитник каталонской «Барселоны» и супруг певицы Шакиры Жерар Пике в ближайшее время станет владельцем футбольного клуба «Андорра» из пятой лиги Испании.
Обновлено в 08:24
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Гари Кэхилл
Британский футболист
Английский футболист, центральный защитник лондонского «Челси». Кэхилл начинал играть в футбол в любительской команде «Дронфилд Таун», в 13 лет перевёлся в академию «Астон Виллы». В 18 лет он получил возможность дебютировать на профессиональном уровне, выступая на правах аренды за «Бернли», где ему за неполный сезон удалось получить звание лучшего игрока команды. В 2005-2007 годах Кэхилл нерегулярно играл за основной состав «Астон Виллы», но закрепиться в нём не сумел. Осенью 2007 года он играл в аренде за «Шеффилд Юнайтед». В январе 2008 года Кэхилл перешёл в «Болтон Уондерерс», где вскоре стал одним из ключевых игроков. После четырёх лет в «Болтоне» он перешёл в лондонский «Челси», где также стал играть важную роль...
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Эрик Бертран
Ивуарийский футболист
Ивуарийский футболист, защитник клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Кот-д’Ивуара.
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