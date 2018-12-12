Футбол

«Арсенал» интересуется Байи и Кэйхилом
Sports.ru
07:25

Лондонцы нацелились на Эрика Байи («Манчестер Юнайтед») и Гари Кэйхилла («Челси»). Таким трансфером «Арсенал» собирается заменить Роба Холдинга, который выбыл до конца сезона из-за травмы. Подробную статистику выступлений Байи можно увидеть здесь, Кэйхилла – здесь.
Sports.ru07:25

Подробнее о событии

«Арсенал» попробует переманить защитника у конкурентов

Матч ТВ11:42

«Арсенал» попробует переманить защитника у конкурентов

Sportbox.RU11:42

«Арсенал» интересуется Бейи и Кэхиллом

Чемпионат08:18

«Арсенал» зимой хочет купить Байи и Кэйхилла на замену Холдингу

Sport24.ru10:54

«Арсенал» хочет приобрести капитана «Челси» Гэри Кэйхилла

Спорт-Экспресс08:35

Моуринью нужно увольнять из «МЮ». Он токсичный, болтливый и бесполезный

Eurosport.ru07:13

«Арсенал» интересуется Байи и Кэйхилом

Sports.ru07:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 16:34, Ашберн
Футбол

ЦСКА вновь победил «Реал», но не смог пробиться в Лигу Европы

Обновлено в 15:39
Футбол

Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы

Камерунский защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Жоэль Матип сломал ключицу, он будет прооперирован и пропустит до шести недель, сообщается на официальном сайте английской команды.
Обновлено в 13:27
Футбол

«Валенсия» — «Манчестер Юнайтед»: Черышев попал в стартовый состав

«Валенсия» и «Манчестер Юнайтед» назвали стартовые составы на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 13:59
Футбол

«Зенит» требует у «Милана» 35 млн евро за Паредеса

Обновлено в 11:59
Футбол

УНИКС обыграл «Уникаху» и продлил победную серию до 9 матчей

Обновлено в 12:55
Футбол

Евроинтеграция: Россия может сохранить полное представительство в ЛЕ

Дома «горожане» обыграли «Севилью» (2:1), и, чтобы обогнать ее в таблице, «быкам» можно потерпеть минимальное поражение, при этом забив два и более мячей.
Обновлено в 16:01
Футбол

«Аль-Айн» вышел в четвертьфинал клубного ЧМ

Арабский «Аль-Айн» обыграл новозеландский «Веллингтон» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.
Обновлено в 13:29
Футбол

«Спартак» опроверг информацию о задержании Жиго в аэропорту

Московский футбольный клуб «Спартак» опроверг информацию СМИ о задержании защитника команды Самуэля Жиго в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 11:44
Футбол

Влашич признан лучшим игроком Премьер-Лиги в декабре

Обновлено в 16:21
Футбол

Михаил Кержаков: «„Зенит“ выйдет на поле, чтобы победить»

Зенит завтра выйдет на поле, чтобы победить.
Обновлено в 15:34
Футбол

«Манчестер Сити» и «Хоффенхайм» обменялись голами

Английский «Манчестер Сити» играет вничью с немецким «Хоффенхаймом» (1:1) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:01
Футбол

Кавани может следующим летом перейти в «Атлетико» за €50 млн

«ПСЖ» намерены выручить за игрока около 50 миллионов евро, что является приемлемой ценой для «Атлетико».
Обновлено в 15:04
Футбол

Два поединка Лиги 1 перенесены из-за протестов во Франции

Из-за акций протеста, которые проходят во Франции, по просьбе полиции были перенесены два матча Лиги 1. Об этом информирует пресс-служба турнира.
Обновлено в 10:51
Футбол

Карпин отвечает Эмери. Очень жестко

Обновлено в 16:00
Футбол

Олег Кононов: «Компромат на Глушакова? Не читаю ничего из этого»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов перед матчем группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом» рассказал, как команда собирается выходить из ситуации с большим количеством травмированных игроков.
Обновлено в 12:13
ещё по теме
Гари Кэхилл
Британский футболист
Английский футболист, центральный защитник лондонского «Челси». Кэхилл начинал играть в футбол в любительской команде «Дронфилд Таун», в 13 лет перевёлся в академию «Астон Виллы». В 18 лет он получил возможность дебютировать на профессиональном уровне, выступая на правах аренды за «Бернли», где ему за неполный сезон удалось получить звание лучшего игрока команды. В 2005-2007 годах Кэхилл нерегулярно играл за основной состав «Астон Виллы», но закрепиться в нём не сумел. Осенью 2007 года он играл в аренде за «Шеффилд Юнайтед». В январе 2008 года Кэхилл перешёл в «Болтон Уондерерс», где вскоре стал одним из ключевых игроков. После четырёх лет в «Болтоне» он перешёл в лондонский «Челси», где также стал играть важную роль...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Эрик Бертран
Ивуарийский футболист
Ивуарийский футболист, защитник клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Кот-д’Ивуара.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное