Футбол
«Арсенал» ищет замену травмированному защитнику Робу Холдингу, который порвал крестообразную связку в матче 15-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (2:2) и выбыл на длительный срок. По информации ESPN, один из потенциальных кандидатов на эту роль – Гари Кэхилл из «Челси».
Бомбардир.ру07:36
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Футбол
ЦСКА и «Реал» встретятся в Мадриде
В Мадриде состоится футбольный матч между «Реалом» и московским ЦСКА.
Обновлено в 04:26
Футбол
Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы
Камерунский защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Жоэль Матип сломал ключицу, он будет прооперирован и пропустит до шести недель, сообщается на официальном сайте английской команды.
Обновлено в 13:27
Футбол
Михаил Кержаков: «„Зенит“ завтра выйдет на поле, чтобы победить»
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о задаче на матч Лиги Европы со «Славией», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
Обновлено в 13:02
Футбол
Кононов: «Спартаку» предстоит сыграть с «Вильярреалом» финал группы
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне встречи заключительного тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Вильярреала" отметил важность поединка.
Обновлено в 12:44
Футбол
«Зенит» требует 35 миллионов евро у «Милана» за Паредеса
Как отмечает издание, «Зенит» требует 35 миллионов евро у «Милана» за Паредеса.
Обновлено в 12:41
Футбол
«Спартак» опроверг информацию о задержании Жиго в аэропорту
Московский футбольный клуб «Спартак» опроверг информацию СМИ о задержании защитника команды Самуэля Жиго в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 11:44
Футбол
Еще два матча во Франции перенесены из-за протестов
Матчи 18-го тура чемпионата Франции «Нант» — «Монпелье» и «Ницца» — «Сент-Этьен» перенесены.
Обновлено в 10:21
Футбол
«Аль-Айн» вышел в четвертьфинал клубного ЧМ
Арабский «Аль-Айн» обыграл новозеландский «Веллингтон» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.
Обновлено в 13:29
Футбол
«Милан» может забрать Батшуайи у «Валенсии» в январе
Нападающий «Челси» Миши Батшуайи, который на правах аренды выступает за «Валенсию», зимой может перейти в «Милан».
Обновлено в 10:53
Футбол
Супруг Шакиры купит футбольный клуб
Защитник каталонской «Барселоны» и супруг певицы Шакиры Жерар Пике в ближайшее время станет владельцем футбольного клуба «Андорра» из пятой лиги Испании.
Обновлено в 08:24
Футбол
Буффон: «Против „Ювентуса“ никто не хочет играть»
Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон считает, что "Ювентус" в данный момент является самой сильной европейской командой.
Обновлено в 08:03
Футбол
4 клуба АПЛ поборются за 18-летнего игрока «Лидса»
Сообщается, что на 18-летнего футболиста претендуют сразу 4 клуба из Премьер-Лиги.
Обновлено в 03:28
Футбол
Адвокат Кокорина: удержание футболиста в СИЗО повлечет инвалидность
Адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что футболист может остаться инвалидом, так как не до конца закончил процесс реабилитации, который предполагает активные тренировки.
Обновлено в 08:23
Футбол
Никола Влашич признан лучшим игроком 17-го тура РПЛ
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом 17-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 06:39
Футбол
Дембеле дорого заплатил за опоздание на тренировку
"Барселона" оштрафовала нападающего Усмана Дембеле за двухчасовое опоздание на тренировку — футболист заплатит €100 тысяч.
Обновлено в 04:24