Футбол

«Арсенал» может заменить Холдинга Кэхиллом в январе
Бомбардир.ру
07:36

«Арсенал» ищет замену травмированному защитнику Робу Холдингу, который порвал крестообразную связку в матче 15-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (2:2) и выбыл на длительный срок. По информации ESPN, один из потенциальных кандидатов на эту роль – Гари Кэхилл из «Челси».
Бомбардир.ру07:36

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Гари Кэхилл
Британский футболист
Английский футболист, центральный защитник лондонского «Челси». Кэхилл начинал играть в футбол в любительской команде «Дронфилд Таун», в 13 лет перевёлся в академию «Астон Виллы». В 18 лет он получил возможность дебютировать на профессиональном уровне, выступая на правах аренды за «Бернли», где ему за неполный сезон удалось получить звание лучшего игрока команды. В 2005-2007 годах Кэхилл нерегулярно играл за основной состав «Астон Виллы», но закрепиться в нём не сумел. Осенью 2007 года он играл в аренде за «Шеффилд Юнайтед». В январе 2008 года Кэхилл перешёл в «Болтон Уондерерс», где вскоре стал одним из ключевых игроков. После четырёх лет в «Болтоне» он перешёл в лондонский «Челси», где также стал играть важную роль...
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Эрик Бертран
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Ивуарийский футболист, защитник клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Кот-д’Ивуара.
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