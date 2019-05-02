Футбол
«Арсенал» и «Валенсия» сыграют в полуфинале Лиги ЕвропыREGNUM 05:26
Лондонский «Арсенал» и «Валенсия» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча пройдёт в Лондоне 2 мая. В четвертьфинале турнира «Арсенал» обыграл итальянский «Наполи».
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«Арсенал» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч полуфинала Лиги Европы 2 мая 2019 года
LiveSport.ru30 апреля в 21:35
Унылый «Арсенал» испугается играть в открытый футбол с «Валенсией». Прогнозы на Лигу Европы
Sport24.ruвчера в 20:20
Арсенал - Валенсия 2 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги Европы
КП - Самаравчера в 17:10
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Политика
МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе
В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн
46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Энергетика
Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию
О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
Обновлено в 03:18
Происшествия
В Тюмени врачи спасли 2-летнюю девочку, проглотившую батарейку
В апреле текущего года в детском отделении ОКБ №2 в Тюмени медкам удалось спасти жизнь двухлетней малышке, которая за несколько дней до этого проглотила круглую батарейку.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса
За год силовой операции в Донбассе украинские военные заняли 24 квадратных километра — три населенных пункта.
Обновлено в 06:13
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Автоспорт
Саудовская Аравия хочет проводить этап Формулы-1
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Тольятти нашли пропавшую трехлетнюю девочку
Напомним, в Тольятти 01.05.2019 г. в торговом центре "Акварель" пропала малолетняя девочка Саглам Кира Артемовна 14.08.2015 года рождения.
Обновлено в 02:53
Происшествия
На Ямале посетитель ТЦ ранил ножом двух человек, сообщил источник
Посетитель торгового центра в Новом Уренгое (ЯНАО) в ходе конфликта ранил ножом двух молодых людей, сообщил в четверг РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.
Обновлено в 05:47
Культура
Звезда «Игры престолов» тайно вышла замуж в Лас-Вегасе
Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", тайно вышла замуж в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:32
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей года
В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при пожаре в общежитии в Нур-Султане
По меньшей мере 20 человек обратились за медицинской помощью после пожара в общежитии в Нур-Султане в четверг.
Обновлено в 03:42
Политика
Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Музыка
Телеканал «Россия 1» отстранил Алсу от ведения «Евровидения»
Канал "Россия 1" официально объявил в программе "Вести", что Алсу участвовать в съемках европейского конкурса не будет.
Обновлено в 05:42
Политика
Коломойский прокомментировал покупку Зеленской пентхауса в Крыму
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал покупку будущей первой леди Украины Еленой Зеленской элитного пентхауса в Крыму.
Обновлено вчера в 05:44
Политика
Украина выразила протест против упрощения получения гражданства РФ
Киев выразил Москве официальный протест по поводу упрощения процедуры получения паспортов РФ гражданами Украины, проживающими на отдельных территориях Донбасса.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области
Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Ночью сгорели четыре автомобиля в Невском районе
Обновлено в 00:51
Технологии
Бионическую руку впервые в истории установили восьмилетнему ребёнку
По словам сооснователя компании, ещё никто никогда не создавал бионические протезы, подходящие для восьмилетнего ребёнка.
Обновлено в 04:39
Политика
Глава МИД Британии счел забавным интервью Петрова и Боширова RT
Руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант оценил интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает агентами российских спецслужб, причастными к отравлению Сергея Скрипаля.
Обновлено вчера в 20:35
Здоровье
Врачи рассказали, почему не стоит есть мед вместо сахара
Ученые британской организации Action on Sugar рассказали, что использование меда и других подсластителей вместо сахара не более чем маркетинговая уловка.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Футбол
Мюллер может продолжить карьеру в Серии А
Форвард «Баварии» Томас Мюллер летом может перебраться в Италию. К 29-летнему немцу проявляют интерес «Милан» и «Интер».
Обновлено в 06:50
Политика
Виктория Нуланд требует новых санкций против России
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей заявила, что Соединенным Штатам требуется план "болезненных санкций" против России.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Известные россияне призвали бойкотировать продукцию «Мираторга»
Обновлено вчера в 05:27
Общество
Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту
Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото принцессы Шарлотты Кембриджской. 2 мая британской принцессе исполняется 4 года.
Обновлено в 05:56
Финансы
Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля
Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено в 05:49
Культура
Знаменитый «знаток» Леонид Каневский отмечает юбилей
Леониду Каневскому исполняется 80 лет. Он сыграл множество ролей в театре и кино, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 06:02