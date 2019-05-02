Футбол
«Арсенал» и «Валенсия» сыграют в полуфинале Лиги ЕвропыREGNUM 05:26
Лондонский «Арсенал» и «Валенсия» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча пройдёт в Лондоне 2 мая. В четвертьфинале турнира «Арсенал» обыграл итальянский «Наполи».
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Унылый «Арсенал» испугается играть в открытый футбол с «Валенсией». Прогнозы на Лигу Европы
Sport24.ruвчера в 20:20
Арсенал - Валенсия 2 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги Европы
КП - Самаравчера в 17:10
«Арсенал» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч полуфинала Лиги Европы 2 мая 2019 года
LiveSport.ru30 апреля в 21:35
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Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма
Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
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Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
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В Белоруссию поступила чистая российская нефть
По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ.
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В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
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Происшествия
В ДТП в Калужской области пострадали девять человек
После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.
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Музыка
Лазарев заявил о необходимости сдать кровь перед «Евровидением»
Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, что перед музыкальным конкурсом все участники сдали кровь.
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Политика
Зеленский рассказал, что общего у Украины и России
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
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Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
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В Махачкале загорелся оружейный магазин
В оружейном магазине «Арбалет» в Махачкале произошло возгорание, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:59
Общество
В Индии около 800 тыс. человек эвакуировали из-за циклона «Фани»
Около 800 тыс. человек были эвакуированы из низменных прибрежных районов в индийском штате Одиша в связи с приближением циклона «Фани», пишет Economic Times в четверг, 2 мая.
Обновлено в 08:47
Общество
В России могут ограничить размещение магазинов в жилых домах
В России могут ограничить размещение в жилых домах магазинов и объектов, связанных с оказанием услуг, если они мешают комфортному проживанию граждан в таких домах, следует из поручения президента Владимира Путина правительству страны.
Обновлено в 07:28
Здоровье
Врачи рассказали, как с пользой провести майские праздники
Длинные каникулы лучше провести на свежем воздухе, занимаясь умеренной физической активностью и не ставя рекорды в спортзале и огороде, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Новой Москве мужчина ранил четверых человек из помпового ружья
Полицейские задержали в Новой Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:19
Кино
Новый фильм Тарантино вошел в программу Каннского кинофестиваля
Обновлено в 07:54
Культура
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер тайно вышла замуж в Лас-Вегасе
Известная актриса, получившая мировую известность благодаря роли в культовом фэнтазийном киносериале "Игра престолов" тайно вышла замуж за музыканта и актера Джо Джонаса.
Обновлено в 09:05
Общество
Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Политика
Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»
Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным".
Обновлено в 05:40
Футбол
Ван-Биссака: «Я останусь в „Кристал Пэлас“ и на следующий сезон»
Слухи просто показывают, что мои выступления не остаются незамеченными. Но сейчас я игрок "Кристал Пэлас".
Обновлено в 07:39
Политика
Патриарх Кирилл прокомментировал трагедию в Одессе
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал события в Одессе пятилетней давности, когда в результате стычек «антимайдановцев» и радикалов погибли 48 человек и более двух сотен пострадали.
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Футбол
Моуринью: Клопп ничего не выиграл за 3,5 года, но ему всё ещё доверяют
Клопп в Ливерпуле уже три с половиной года, но до сих пор не завоевал ни одного трофея.
Обновлено в 04:17
Футбол
Marca: Касильяс может завершить карьеру после инфаркта
Голкипер «Порту» Икер Касильяс может завершить выступления после того, как перенес инфаркт.
Обновлено в 08:59
Авто
Уже в этом году на дороги ОАЭ выйдет первый эмиратский внедорожник
Первый полноприводный автомобиль из ОАЭ под названием Al Reem появится на местном и арабском рынках к концу этого года, сообщили представители автопроизводителя Sandstorm Automotive Factory на пресс-конференции в Dubai Investment Park.
Обновлено в 02:21
Игры
В Steam и GOG появилась оригинальная Star Wars: Battlefront
Disney неожиданно вернула в продажу самую первую часть Star Wars: Battlefront, которая вышла в далёком 2004 году.
Обновлено в 05:51
Футбол
Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»
Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
Обновлено в 06:01
Политика
Лавров назвал неправдой заявления США о роли России в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неправдой высказывания представителей США о роли России в ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей
Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
Обновлено в 05:03