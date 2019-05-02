«Арсенал» и «Валенсия» сыграют в полуфинале Лиги ЕвропыREGNUM 05:26

Лондонский «Арсенал» и «Валенсия» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча пройдёт в Лондоне 2 мая. В четвертьфинале турнира «Арсенал» обыграл итальянский «Наполи».

«Арсенал» и «Валенсия» сыграют в полуфинале Лиги Европы

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