Футбол
«Арсенал» и «Валенсия» сыграют в полуфинале Лиги ЕвропыREGNUM 05:26
Лондонский «Арсенал» и «Валенсия» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча пройдёт в Лондоне 2 мая. В четвертьфинале турнира «Арсенал» обыграл итальянский «Наполи».
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Унылый «Арсенал» испугается играть в открытый футбол с «Валенсией». Прогнозы на Лигу Европы
Sport24.ruвчера в 20:20
Арсенал - Валенсия 2 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги Европы
КП - Самаравчера в 17:10
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