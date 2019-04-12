Футбол
«Арсенал» и «Урал» сыграли вничью в ТулеСпорт-Экспресс 08:53
"Арсенал" и "Урал" в матче 23-го тура чемпионата России сыграли вничью – 0:0. На 76-й минуте главный арбитр Виталий Мешков показал прямую красную карточку защитнику екатеринбургской команды Михаилу Меркулову. "Арсенал" занимает 8-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 32 очка.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:08, Ашберн
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