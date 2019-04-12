Футбол
«Арсенал» и «Урал» сыграли вничью в ТулеСпорт-Экспресс 08:53
"Арсенал" и "Урал" в матче 23-го тура чемпионата России сыграли вничью – 0:0. На 76-й минуте главный арбитр Виталий Мешков показал прямую красную карточку защитнику екатеринбургской команды Михаилу Меркулову. "Арсенал" занимает 8-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 32 очка.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:37, Ашберн
Шоу-бизнес
Максим Виторган нашел утешение в новой блондинке
Обновлено в 06:43
Происшествия
Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы
Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.
Обновлено в 10:38
Политика
Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года
Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на фейсбуке.
Обновлено в 11:23
Экономика
Доход новгородского губернатора за год упал в пять раз
Годовой доход губернатора Новгородской области Андрея Никитина в 2018 году составил 2,3 млн рублей — это в 5,3 раза меньше, чем задекларированный им доход за 2017 год (12,1 млн рублей).
Обновлено в 06:07
Хоккей
ЦСКА — Авангард 3:1 (3-й период)
В первом матче финальной серии Кубка Гагарина столичный ЦСКА на домашнем льду в Москве сыграет с омским "Авангардом".
Обновлено в 05:40
Происшествия
Опубликовано новое видео с места спецоперации в Тюмени
Национальный антитеррористический комитет (НАК) распространил новые кадры с места проведения спецоперации в Тюмени, где были нейтрализованы два боевика террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия
В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы
Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Альпинистка провалилась в ледовую трещину на Эльбрусе
Обновлено в 06:41
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:3
Обновлено в 08:56
Общество
Экс-чиновница Ольга Глацких стала моделью
Мне выпала честь представить великолепное платье от модного дома RUBLEFFKA на показе мод PARADISE SHOW в честь 10-летнего юбилея ТЦ "Европа", – поделилась Ольга Глацких в Instagram.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Обновлено в 11:14
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
Группировку ЧФ в Черном море усилили на время маневров НАТО
В наблюдениях за учениями НАТО участвовали большой ракетный катер "Шуя", малый ракетный катер "Р-60" и малый противолодочный корабль "Суздалец".
Обновлено в 03:50
Здоровье
Дачников предупреждают о мышиной лихорадке с летальным исходом
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, ГЛПС – острое инфекционное заболевание с поражением почек и кровеносных сосудов, а также выраженной интоксикацией.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
С-400 захватили контроль над небом в мире
Немецкий журналист Гернот Крампер считает, что российские ЗРК С-400 являются мощнейшими в мире и представляют большую угрозу для НАТО.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Возле посольства России в Киеве произошел взрыв
Обновлено в 05:37
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Политика
Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме
Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Марина Федункив из «Comedy Woman» заметно похудела
Обновлено в 07:46
Политика
Порошенко позвал СМИ на дебаты без Зеленского
Обновлено в 08:14
Единоборства
Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой
Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.
Обновлено в 07:54
Футбол
«Уфа» сыграла вничью с «Енисеем»
Обновлено в 06:25
Происшествия
В аэропорту Урумчи из-за погоды застряли почти 3,9 тысячи человек
Почти 3900 человек застряли в субботу в международном аэропорту города Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР из-за погодных условий, говорится в сообщении компании Xinjiang Airport, которая курирует работу аэропортов СУАР.
Обновлено в 07:03
Финансы
ЦБ считает вероятным снижение ключевой ставки в 2019 году
На заседании 22 марта совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых на фоне того, что в феврале - марте 2019 года инфляция складывается несколько ниже ожиданий Банка России, а краткосрочные проинфляционные риски снизились.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
В Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer
Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer, которые будут направлены для боевых подразделений в Донбассе.
Обновлено в 08:12
Общество
Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»
Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31