Футбол

«Арсенал» и «Урал» сыграли вничью в ТулеСпорт-Экспресс 08:53

"Арсенал" и "Урал" в матче 23-го тура чемпионата России сыграли вничью – 0:0. На 76-й минуте главный арбитр Виталий Мешков показал прямую красную карточку защитнику екатеринбургской команды Михаилу Меркулову. "Арсенал" занимает 8-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 32 очка.
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Тульские новости10:02
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:37, Ашберн
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Максим Виторган нашел утешение в новой блондинке

Обновлено в 06:43
Происшествия

Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы

Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.
Обновлено в 10:38
Политика

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Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на фейсбуке.
Обновлено в 11:23
Экономика

Доход новгородского губернатора за год упал в пять раз

Годовой доход губернатора Новгородской области Андрея Никитина в 2018 году составил 2,3 млн рублей — это в 5,3 раза меньше, чем задекларированный им доход за 2017 год (12,1 млн рублей).
Обновлено в 06:07
Хоккей

ЦСКА — Авангард 3:1 (3-й период)

В первом матче финальной серии Кубка Гагарина столичный ЦСКА на домашнем льду в Москве сыграет с омским "Авангардом".
Обновлено в 05:40
Происшествия

Опубликовано новое видео с места спецоперации в Тюмени

Национальный антитеррористический комитет (НАК) распространил новые кадры с места проведения спецоперации в Тюмени, где были нейтрализованы два боевика террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия

В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Альпинистка провалилась в ледовую трещину на Эльбрусе

Обновлено в 06:41
Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:3

Обновлено в 08:56
Общество

Экс-чиновница Ольга Глацких стала моделью

Мне выпала честь представить великолепное платье от модного дома RUBLEFFKA на показе мод PARADISE SHOW в честь 10-летнего юбилея ТЦ "Европа", – поделилась Ольга Глацких в Instagram.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Российского туриста наградили за спасение утопающего в Китае

Обновлено в 00:19
Происшествия

Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Обновлено в 11:14
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие

Группировку ЧФ в Черном море усилили на время маневров НАТО

В наблюдениях за учениями НАТО участвовали большой ракетный катер "Шуя", малый ракетный катер "Р-60" и малый противолодочный корабль "Суздалец".
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Собчак отреагировала на критику Ахеджаковой спектакля Богомолова

Обновлено в 05:47
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Здоровье

Дачников предупреждают о мышиной лихорадке с летальным исходом

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, ГЛПС – острое инфекционное заболевание с поражением почек и кровеносных сосудов, а также выраженной интоксикацией.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие

С-400 захватили контроль над небом в мире

Немецкий журналист Гернот Крампер считает, что российские ЗРК С-400 являются мощнейшими в мире и представляют большую угрозу для НАТО.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Возле посольства России в Киеве произошел взрыв

Обновлено в 05:37
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Политика

Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме

Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

Марина Федункив из «Comedy Woman» заметно похудела

Обновлено в 07:46
Политика

Порошенко позвал СМИ на дебаты без Зеленского

Обновлено в 08:14
Единоборства

Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой

Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.
Обновлено в 07:54
Футбол

«Уфа» сыграла вничью с «Енисеем»

Обновлено в 06:25
Происшествия

В аэропорту Урумчи из-за погоды застряли почти 3,9 тысячи человек

Почти 3900 человек застряли в субботу в международном аэропорту города Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР из-за погодных условий, говорится в сообщении компании Xinjiang Airport, которая курирует работу аэропортов СУАР.
Обновлено в 07:03
Финансы

ЦБ считает вероятным снижение ключевой ставки в 2019 году

На заседании 22 марта совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых на фоне того, что в феврале - марте 2019 года инфляция складывается несколько ниже ожиданий Банка России, а краткосрочные проинфляционные риски снизились.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие

В Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer, которые будут направлены для боевых подразделений в Донбассе.
Обновлено в 08:12
Общество

Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»

Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31
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