Футбол
«Арсенал» и «Урал» сыграли вничьюСвободная Пресса 09:21
В матче 23 тура чемпионата России тульский «Арсенал» в родных стенах не смог переиграть екатеринбургский «Урал».
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Покупка Турцией четырех дивизионов российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» может стать существенной проблемой для НАТО.
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Правозащитник Павел Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы
Известный правозащитник, член Общественной наблюдательной комиссии Павел Пятницкий ночью устроил стрельбу в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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Силуанов допустил снижение цен на нефть до $40 за баррель
Первый вице-премьер, глава Минфина России Антон Силуанов заявил в субботу,13 апреля, что цены на нефть могут снизиться до $40 за баррель в случае, если сделка по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ будет отменена.
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Дочь Алсу еще сможет оказаться в финале шоу после следующего выступления по результатам зрительского голосования и тогда она уже сможет победить в конкурсе.
Обновлено в 08:58
Происшествия
У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель
У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Марина Федункив из «Comedy Woman» заметно похудела
Обновлено в 07:46
Здоровье
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Обновлено в 04:27
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
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Политика
Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме
Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.
Обновлено в 06:39
Наука
Корейские палеонтологи нашли отпечатки лап самого мелкого динозавра
Крошечные следы оставлены самыми мелкими из известных науке теропод — не достигавшими и 20 сантиметров динозаврами Minisauripus.
Обновлено 11 апреля в 07:16
Авто
15 советских пикапов, которые от нас скрывали
Из чего сделали первый советский лимузин ЗИС-101, вы узнаете тут. С кого срисовали знаменитую «копейку», узнайте тут.
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Экономика
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На долю 3% обеспеченных жителей России приходится 89% всех финансовых активов и сбережений, а также 92% всех срочных вкладов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ и Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.
Обновлено вчера в 08:17
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Мать 13-летнего ребёнка, перенёсшего рак мозга, доказывает его право на инвалидность
Пять лет назад у Антона Потехина из Улан-Удэ диагностировали рак мозга.
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Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
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Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
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Авто
УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»
Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.
Обновлено в 05:29
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах
Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
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Хоккей
ЦСКА — Авангард 1:0 (1-й период)
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