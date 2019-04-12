Футбол

«Арсенал» и «Урал» сыграли вничьюСвободная Пресса 09:21

В матче 23 тура чемпионата России тульский «Арсенал» в родных стенах не смог переиграть екатеринбургский «Урал».
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«Арсенал» и «Урал» голов не забили, но фанаты в Туле точно не скучали

Евро-футбол.ру08:55

«Арсенал» и «Урал» разошлись миром

Чемпионат08:52

Тульский «Арсенал» не смог обыграть «Урал»

Тульские новости10:02

Первый сухой матч «Урала». Команда Парфенова устояла в Туле

Спорт-Экспресс09:25

«Арсенал» продлил свою беспроигрышную серию

Metaratings09:05

Во время матча «Арсенал» – «Урал» в Туле будут дежурить наряды полиции и Росгвардии

MySLO.ru04:05

«Огненный матч»: тульский «Арсенал» сдержал свое слово

Первый Тульский09:31
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Футбол

ЦСКА дома вдесятером проиграл «Оренбургу»

Обновлено в 09:50
Автоспорт

Квят: «Провел лучшую квалификацию в этом сезоне»

Машина неплохо себя проявила, есть потенциал для роста, хотя провели сильную квалификацию. Считаю ее лучшей в этом сезоне.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Очевидцы раскрыли детали операции по ликвидации террористов в Тюмени

Жильцы домов на Амурской улице в Тюмени рассказали, как проходила контртеррористическая операция (КТО) по ликвидации радикалов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ).
Обновлено в 08:40
Армия и оружие

Российские С-400 назвали «кошмаром для НАТО»

Покупка Турцией четырех дивизионов российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» может стать существенной проблемой для НАТО.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Правозащитник Павел Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы

Известный правозащитник, член Общественной наблюдательной комиссии Павел Пятницкий ночью устроил стрельбу в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:15
Политика

ЕС перестал быть главным торговым партнером России

Как рассказал министр, лидерство в торговле с Россией перешло от Европейского союза к странам БРИКС, СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Обновлено в 08:59
Религия

Занятия йогой противопоказаны для православных, заявили в РПЦ

Любая йога является практикой, связанной с индуизмом, и православным христианам заниматься ей противопоказано, в том числе и в следственных изоляторах, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Обновлено в 08:43
Общество

Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров

Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55
Политика

Трамп обвинил демократов в бегстве жителей из Нью-Йорка

Президент США Дональд Трамп заявил, что жители Нью-Йорка массово покидают город из-за политики демократов в отношении мигрантов.
Обновлено в 00:20
Единоборства

Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой

Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.
Обновлено в 07:54
Финансы

Силуанов допустил снижение цен на нефть до $40 за баррель

Первый вице-премьер, глава Минфина России Антон Силуанов заявил в субботу,13 апреля, что цены на нефть могут снизиться до $40 за баррель в случае, если сделка по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ будет отменена.
Обновлено в 10:01
Музыка

Светлана Лобода не пропустила дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Дочь Алсу еще сможет оказаться в финале шоу после следующего выступления по результатам зрительского голосования и тогда она уже сможет победить в конкурсе.
Обновлено в 08:58
Происшествия

У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель

У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес

Марина Федункив из «Comedy Woman» заметно похудела

Обновлено в 07:46
Здоровье

ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.
Обновлено в 04:27
Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Общество

В Верхней Салде простились с Владиславом Тетюхиным

В Верхней Салде 13 апреля прошла церемония прощания с основателем Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле Владиславом Тетюхиным.
Обновлено в 09:40
Политика

Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме

Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.
Обновлено в 06:39
Наука

Корейские палеонтологи нашли отпечатки лап самого мелкого динозавра

Крошечные следы оставлены самыми мелкими из известных науке теропод — не достигавшими и 20 сантиметров динозаврами Minisauripus.
Обновлено 11 апреля в 07:16
Авто

15 советских пикапов, которые от нас скрывали

Из чего сделали первый советский лимузин ЗИС-101, вы узнаете тут. С кого срисовали знаменитую «копейку», узнайте тут.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве

Министерство иностранных дел Японии выразило протест послу США Уильяму Хагерти в связи со смертью японки на Окинаве, которую, как предполагается, убил американский военный.
Обновлено в 06:14
Спорт

Гимнаст Аблязин завоевал золото в упражнении на кольцах на ЧЕ

Обновлено в 09:54
Экономика

Сколько богатства приходится на 3% самых обеспеченных россиян

На долю 3% обеспеченных жителей России приходится 89% всех финансовых активов и сбережений, а также 92% всех срочных вкладов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ и Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.
Обновлено вчера в 08:17
Здоровье

Мать 13-летнего ребёнка, перенёсшего рак мозга, доказывает его право на инвалидность

Пять лет назад у Антона Потехина из Улан-Удэ диагностировали рак мозга.
Обновлено в 07:59
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Авто

УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»

Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.
Обновлено в 05:29
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Хоккей

ЦСКА — Авангард 1:0 (1-й период)

Обновлено вчера в 18:35
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