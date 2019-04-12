«Арсенал» и «Урал» сыграли вничьюСвободная Пресса 09:21

В матче 23 тура чемпионата России тульский «Арсенал» в родных стенах не смог переиграть екатеринбургский «Урал».

Спорт день за днем

Автоспорт Квят: «Провел лучшую квалификацию в этом сезоне» Машина неплохо себя проявила, есть потенциал для роста, хотя провели сильную квалификацию. Считаю ее лучшей в этом сезоне.

Происшествия Очевидцы раскрыли детали операции по ликвидации террористов в Тюмени Жильцы домов на Амурской улице в Тюмени рассказали, как проходила контртеррористическая операция (КТО) по ликвидации радикалов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ).

Армия и оружие Российские С-400 назвали «кошмаром для НАТО» Покупка Турцией четырех дивизионов российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» может стать существенной проблемой для НАТО.

Происшествия Правозащитник Павел Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы Известный правозащитник, член Общественной наблюдательной комиссии Павел Пятницкий ночью устроил стрельбу в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Политика ЕС перестал быть главным торговым партнером России Как рассказал министр, лидерство в торговле с Россией перешло от Европейского союза к странам БРИКС, СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Религия Занятия йогой противопоказаны для православных, заявили в РПЦ Любая йога является практикой, связанной с индуизмом, и православным христианам заниматься ей противопоказано, в том числе и в следственных изоляторах, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Политика Трамп обвинил демократов в бегстве жителей из Нью-Йорка Президент США Дональд Трамп заявил, что жители Нью-Йорка массово покидают город из-за политики демократов в отношении мигрантов.

Единоборства Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.

Финансы Силуанов допустил снижение цен на нефть до $40 за баррель Первый вице-премьер, глава Минфина России Антон Силуанов заявил в субботу,13 апреля, что цены на нефть могут снизиться до $40 за баррель в случае, если сделка по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ будет отменена.

Музыка Светлана Лобода не пропустила дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети» Дочь Алсу еще сможет оказаться в финале шоу после следующего выступления по результатам зрительского голосования и тогда она уже сможет победить в конкурсе.

Происшествия У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.

Здоровье ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.

Политика Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).

Общество В Верхней Салде простились с Владиславом Тетюхиным В Верхней Салде 13 апреля прошла церемония прощания с основателем Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле Владиславом Тетюхиным.

Политика Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.

Наука Корейские палеонтологи нашли отпечатки лап самого мелкого динозавра Крошечные следы оставлены самыми мелкими из известных науке теропод — не достигавшими и 20 сантиметров динозаврами Minisauripus.

Авто 15 советских пикапов, которые от нас скрывали Из чего сделали первый советский лимузин ЗИС-101, вы узнаете тут. С кого срисовали знаменитую «копейку», узнайте тут.

Происшествия Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве Министерство иностранных дел Японии выразило протест послу США Уильяму Хагерти в связи со смертью японки на Окинаве, которую, как предполагается, убил американский военный.

Экономика Сколько богатства приходится на 3% самых обеспеченных россиян На долю 3% обеспеченных жителей России приходится 89% всех финансовых активов и сбережений, а также 92% всех срочных вкладов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ и Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.

Политика Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.

Культура Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.

Авто УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо» Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.

Здоровье Составлен список ранних симптомов рака Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.