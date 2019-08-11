11 августа в Туле состоится матч "Арсенал" - "Уфа" в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Клубы уже назвали стартовые составы, которые будут защищать цвета команд в матче национального чемпионата.

«Арсенал» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ

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