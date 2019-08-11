Футбол
«Арсенал» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч 5-го тура РПЛГазета.Ru 06:58
11 августа в Туле состоится матч "Арсенал" - "Уфа" в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Клубы уже назвали стартовые составы, которые будут защищать цвета команд в матче национального чемпионата.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
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В смартфонах нашли уязвимость, которая превращает их в звуковое оружие
Исследователь в области кибербезопасности заявил, что значительная часть устройств плохо защищена от взлома, который может превратить их в «звуковое оружие».
Обновлено в 06:00
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Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при столкновениях на Храмовой горе
На Храмовой горе в Иерусалиме сегодня, 11 августа, произошли столкновения между мусульманами и силами израильской полиции.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
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Обновлено в 03:43
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
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Обновлено 09 августа в 09:14
Происшествия
Под Ачинском потушили пожар на складе боеприпасов
Обновлено в 01:39
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Гаджеты
Rode выпускает микрофон Lavalier GO, предназначенный для использования с системой Wireless GO
Каталог компании Rode пополнил микрофон Lavalier GO профессионального уровня, разработанный специально для использования с системой Wireless GO.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель
Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.
Обновлено в 03:50
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 22:20
Политика
СМИ узнали о гневе Елизаветы II в адрес британских политиков
Королева Великобритании Елизавета II разочарована политиками Соединенного королевства и их неспособностью правильно действовать в условиях Brexit.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Умерла украинская балерина Светлана Исакова
Обновлено в 07:26
Происшествия
Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ
В Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили, что ополчение ДНР уничтожило ударный беспилотник ВСУ.
Обновлено в 06:52
Финансы
Сбербанк предлагает инвесторам забег на длинную дистанцию
Сбербанк предлагает инвесторам забег на длинную дистанцию Инвестиционные облигации, набравшие популярность среди частных инвесторов за два года, пополнились новой стратегией.
Обновлено в 07:08
Политика
Американка инструктировала задержанных на несанкционированном митинге в Москве
В социальных сетях появилось видео, на котором достаточно подробно запечатлен «американский след» в несанкционированном мероприятии в Москве.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Три человека погибли при столкновении поезда с автомобилем в Бурятии
В Кабанском районе Бурятии в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом погибли три человека.
Обновлено в 05:04
Здоровье
Доктор Мясников по походке диагностирует болезни
Здоровый человек ходит ровно и быстро. Походка мелкими шагами говорит о проблемах в бедрах и коленях, или же о болезни Паркинсона.
Обновлено в 03:01
Хоккей
«Автомобилист» обыграл «Ак Барс», трижды уступая в счете
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Наргиз рассказала о конфликте с продюсерским центром Фадеева
Певица Наргиз Закирова впервые рассказала о разногласиях и недавнем конфликте с продюсерским центром Максима Фадеева "Малфа".
Обновлено вчера в 07:06
Космос
Небольшие спутники смогут предоставить радиолокационные изображения поверхности Земли в высоком разрешении
Благодаря перемещению своей небольшой антенны на большом расстоянии относительно объекта съёмки, спутник получает изображение в более высоком разрешении, сравнимым с более мощным и тяжелым радиооборудованием.
Обновлено в 04:43
Происшествия
«ОВД-Инфо»: в Москве на акции задержаны более 100 человек
По данным «ОВД-Инфо» на 18:45, в Москве на протестной акции задержаны 106 человек.
Обновлено вчера в 12:13
Футбол
«Монако» нашел замену Фалькао в чемпионате Испании
«Монако» может заменить нападающего Радамеля Фалькао форвардом «Севильи» Виссамом Бен-Йеддерой.
Обновлено в 06:55
Авто
Стартовал прием заказов на кроссовер Suzuki XL6
Обновлено вчера в 06:12
Политика
Киевская пропагандистка Ницой рассказала, что «убьет» Украину
Украинская писательница-русофоб Лариса Ницой рассказала, что Украину «убьет» равнодушие ее граждан и пренебрежение историей и выдающимися личностями.
Обновлено в 07:13
Общество
На проспекте Сахарова в Москве начался митинг оппозиции
На проспекте Сахарова начался согласованный митинг оппозиции, посвященный задержаниям участников несанкционированной акции 27 июля в рамках уголовного дела о «массовых беспорядках».
Обновлено вчера в 07:39
Экономика
В Южной Осетии проверяют целевое использование льготных кредитов
Представители Минэкономразвития Южной Осетии проверяют целевое использование льготных кредитов.
Обновлено в 06:28