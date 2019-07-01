«Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на МалкомаSport24.ru 01:20

Нападающий «Барселоны» Малком входит в сферу интересов двух клубов АПЛ — лондонских «Арсенала» и «Тоттенхэма».

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