Футбол

«Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на МалкомаSport24.ru 01:20

Нападающий «Барселоны» Малком входит в сферу интересов двух клубов АПЛ — лондонских «Арсенала» и «Тоттенхэма».
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«Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на Малкома

Sport24.ru01:20

«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за Малкома

Газета.Ru03:21

Два лондонских клуба претендуют на игрока «Барселоны»

Евро-футбол.ру02:37

AS: нападающий «Барселоны» может перейти в «Арсенал»

Спорт-Экспресс02:59

СМИ: Форвард «Барселоны» продолжит карьеру в АПЛ

Матч ТВ02:19

СМИ: Форвард «Барселоны» продолжит карьеру в АПЛ

Sportbox.RU02:19
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Общество

В Оренбуржье сменились главы региональных Минздрава и Минобра

Еще одна волна поднялась во время недавнего визита главы федерального Минздрава Вероники Скворцовой. На этот раз информация подтвердилась.
Обновлено в 03:07
Политика

Россия обеспокоена попытками подорвать присутствие Миссии ООН в Косово

Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован.
Обновлено в 03:07
Политика

В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.
Обновлено в 03:26
Политика

Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ

Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие делегации Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.
Обновлено в 04:17
Наука

У берегов Кипра обнаружили затонувший древнеримский корабль с амфорами

У берегов солнечного Кипра исследователи обнаружили затонувший древнеримский огромный корабль с большим количеством различных амфор, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 29 июня в 13:27
Общество

Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Один человек погиб и пять пострадали в ДТП на трассе М4 «Дон»

Один человек погиб и пять пострадали после ДТП с пассажирской и грузовой "Газелями" на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области.
Обновлено в 03:59
Политика

Россия предоставит Сербии кредит в размере €172,5 млн

Россия предоставит Сербии экспортный кредит в размере €172,5 млн, соглашение может быть заключено в скором времени, заявил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Обновлено в 04:15
Общество

Мэр Таллина призвал сохранить образование на русском языке

В разных регионах Эстонии работают 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Возросло число погибших при наводнении в Иркутской области

Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло семи человек, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:08
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской

Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес

Алла Пугачева оказалась в центре скандала, проехав на авто по перрону

Певица Алла Пугачева оказалась в центре скандала, когда проехала на машине по перрону.
Обновлено в 03:25
Экономика

Около 70% жителей РФ боятся тратить деньги

Четверть жителей России (25%) оценивает нынешнее время как благоприятное для крупных покупок. Однако 58% респондентов настроены скептически.
Обновлено в 04:26
Транспорт

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане

ФСБ России 1 июля представила видеозапись задержания трех чиновников в Дагестане по делу о махинациях со средствами, выделенными на строительство школ.
Обновлено в 04:04
Наука

Новая таблетка сможет выделять лекарства по расписанию

Чтобы свести прием таблеток к минимуму и добиться последовательного выделения лекарств из одной пилюли, ученые использовали синтетические фрагменты ДНК, помещенные в полимерный гидрогель.
Обновлено в 03:24
Транспорт

Минтранс разработал правила для совместных поездок

Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Экономика

С 1 июля тариф системы «Платон» повысили

Плату за каждый километр повысили на 14 копеек С 1 июля 2019 года осуществлена индексация тарифа системы "Платон", сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:07
Общество

В красноярском Канске введен режим ЧС

В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено вчера в 15:03
Путешествия

Обязательную страховку для туристов введут в Таиланде

Обновлено в 04:12
Политика

Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено вчера в 16:07
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
Политика

Академиков не допустили к защитам

В пятницу Дмитрий Глухов вместе с Андреем Заякиным пришли "рассказать ВАК, что комиссия РАН признала: Аношина сфальсифицировала даты публикации монографий".
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия

Транспортный Ан-26 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Анадыря

Обновлено в 04:09
Политика

«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии

Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Энергетика

Цена на нефть WTI превысила $60 за баррель впервые с 23 мая

Цена на нефть марки WTI поднялась выше $60 за баррель впервые с 23 мая 2019 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено в 03:32
Спорт

Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги»

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стэнфорде (США).
Обновлено вчера в 20:41
Политика

Назначен новый врио начальника свердловской полиции

Генерал-майор Владимир Миронов назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД России по Свердловской области.
Обновлено в 02:42
Автоспорт

Стюарды не стали наказывать Макса Ферстаппена

Обновлено вчера в 13:56
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