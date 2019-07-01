Футбол
«Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на МалкомаSport24.ru 01:20
Нападающий «Барселоны» Малком входит в сферу интересов двух клубов АПЛ — лондонских «Арсенала» и «Тоттенхэма».
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
Общество
В Оренбуржье сменились главы региональных Минздрава и Минобра
Еще одна волна поднялась во время недавнего визита главы федерального Минздрава Вероники Скворцовой. На этот раз информация подтвердилась.
Обновлено в 03:07
Политика
Россия обеспокоена попытками подорвать присутствие Миссии ООН в Косово
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован.
Обновлено в 03:07
Политика
В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.
Обновлено в 03:26
Политика
Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ
Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие делегации Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.
Обновлено в 04:17
Наука
У берегов Кипра обнаружили затонувший древнеримский корабль с амфорами
У берегов солнечного Кипра исследователи обнаружили затонувший древнеримский огромный корабль с большим количеством различных амфор, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 29 июня в 13:27
Общество
Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Один человек погиб и пять пострадали в ДТП на трассе М4 «Дон»
Один человек погиб и пять пострадали после ДТП с пассажирской и грузовой "Газелями" на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области.
Обновлено в 03:59
Политика
Россия предоставит Сербии кредит в размере €172,5 млн
Россия предоставит Сербии экспортный кредит в размере €172,5 млн, соглашение может быть заключено в скором времени, заявил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Обновлено в 04:15
Общество
Мэр Таллина призвал сохранить образование на русском языке
В разных регионах Эстонии работают 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Возросло число погибших при наводнении в Иркутской области
Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло семи человек, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:08
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
Алла Пугачева оказалась в центре скандала, проехав на авто по перрону
Певица Алла Пугачева оказалась в центре скандала, когда проехала на машине по перрону.
Обновлено в 03:25
Экономика
Около 70% жителей РФ боятся тратить деньги
Четверть жителей России (25%) оценивает нынешнее время как благоприятное для крупных покупок. Однако 58% респондентов настроены скептически.
Обновлено в 04:26
Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане
ФСБ России 1 июля представила видеозапись задержания трех чиновников в Дагестане по делу о махинациях со средствами, выделенными на строительство школ.
Обновлено в 04:04
Наука
Новая таблетка сможет выделять лекарства по расписанию
Чтобы свести прием таблеток к минимуму и добиться последовательного выделения лекарств из одной пилюли, ученые использовали синтетические фрагменты ДНК, помещенные в полимерный гидрогель.
Обновлено в 03:24
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Экономика
С 1 июля тариф системы «Платон» повысили
Плату за каждый километр повысили на 14 копеек С 1 июля 2019 года осуществлена индексация тарифа системы "Платон", сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:07
Общество
В красноярском Канске введен режим ЧС
В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено вчера в 15:03
Путешествия
Обязательную страховку для туристов введут в Таиланде
Обновлено в 04:12
Политика
Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России
Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено вчера в 16:07
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
Политика
Академиков не допустили к защитам
В пятницу Дмитрий Глухов вместе с Андреем Заякиным пришли "рассказать ВАК, что комиссия РАН признала: Аношина сфальсифицировала даты публикации монографий".
Обновлено вчера в 18:01
Политика
«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Энергетика
Цена на нефть WTI превысила $60 за баррель впервые с 23 мая
Цена на нефть марки WTI поднялась выше $60 за баррель впервые с 23 мая 2019 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено в 03:32
Спорт
Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги»
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стэнфорде (США).
Обновлено вчера в 20:41
Политика
Назначен новый врио начальника свердловской полиции
Генерал-майор Владимир Миронов назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД России по Свердловской области.
Обновлено в 02:42
Автоспорт
Стюарды не стали наказывать Макса Ферстаппена
Обновлено вчера в 13:56