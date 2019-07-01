«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за МалкомаГазета.Ru 03:21

Нападающий каталонской "Барселоны" Малком входит в сферу интересов двух клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) - лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", сообщает Sport24.ru. По информации AS, футболист является одним из трех игроков сине-гранатовых, у которого нет паспорта гражданина Европейского союза.

«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за Малкома

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