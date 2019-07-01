Футбол

«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за МалкомаГазета.Ru 03:21

Нападающий каталонской "Барселоны" Малком входит в сферу интересов двух клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) - лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", сообщает Sport24.ru. По информации AS, футболист является одним из трех игроков сине-гранатовых, у которого нет паспорта гражданина Европейского союза.
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Два лондонских клуба претендуют на игрока «Барселоны»

Евро-футбол.ру02:37

«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за Малкома

Газета.Ru03:21

AS: нападающий «Барселоны» может перейти в «Арсенал»

Спорт-Экспресс02:59

«Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на Малкома

Sport24.ru01:20

СМИ: Форвард «Барселоны» продолжит карьеру в АПЛ

Матч ТВ02:19

СМИ: Форвард «Барселоны» продолжит карьеру в АПЛ

Sportbox.RU02:19
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Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Общество

В Барселоне провели первую «перепись» крыс

Как отмечает газета Vanguardia, "перепись" крыс, ставшая первой в Испании и одной из первых в крупных городах Европы, проводилась в рамках проекта BCNRats, призванного исследовать и оценить соответствующие риски для создания стратегии борьбы и контроля над популяцией этих животных.
Обновлено в 05:45
Общество

ФАС отказалась считать стенды IQOS в магазинах рекламой табака

Федеральная антимонопольная служба объяснила, почему не считает стенды IQOS в магазинах рекламой табачных изделий.
Обновлено в 03:56
ЖКХ

Тарифы на ЖКУ в Казани вырастут на 5,7 процента

Предельная отметка, установленная государством для роста тарифов, составляет 2,4 процента.
Обновлено в 04:47
Авто

В России отзывают 2 тыс. Porsche Panamera: машины могут загореться

В России отзывают 2055 машин Porsche Panamera из-за вероятности коротких замыканий. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Обновлено в 05:10
Политика

Два заместителя главы Росгвардии подали в отставку

Рапорты об отставке подали два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова.
Обновлено в 02:15
Экономика

Вступили в силу новые правила долевого строительства

В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Авто

В России запретили праворульные автомобили

В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес

65-летняя Любовь Успенская решилась на ЭКО

У 65-летней Успенской уже есть дочь. Однако певица хочет стать матерью еще одного ребенка, поэтому готова к проведению ЭКО.
Обновлено в 05:15
Экономика

Предприниматели перешли на онлайн-кассы

Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Технологии

В Кении скоро начнется коммерческое испытание воздушных шаров Loon

Идея использования воздушных шаров для предоставления услуг сотовой связи, включая доступ к интернету, скоро будет опробована в условиях коммерческой эксплуатации.
Обновлено в 04:00
Авто

«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26
Политика

В СНБО назвали реальной возможность встречи Путина и Зеленского

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина реальна.
Обновлено в 04:45
Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области растет

В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено в 05:32
Политика

Противники возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию

Несколько государств начнут работу над резолюцией по вопросу возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский.
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия

Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане

Обновлено в 04:04
Армия и оружие

Израиль нанес удары по территории Сирии

Обновлено вчера в 18:40
Гаджеты

Для Android появится аналог AirDrop

Новая технология работает по аналогии с AirDrop, только для передачи файлов использует еще Wi-Fi и Bluetooth.
Обновлено в 02:51
Транспорт

В ГД предложили повысить штрафы для нарушителей на дорогих машинах

Для владельцев люксовых автомобилей могут повысить штраф за неоднократное нарушение правил парковки.
Обновлено в 04:43
Энергетика

В России ожидается новый скачок цен на бензин

Министр финансов России Антон Силуанов и зампред правительства РФ Дмитрий Козак решили, что соглашение с нефтедобывающим компаниями о временной заморозке цен на топливо продлеваться не будет.
Обновлено вчера в 11:30
Общество

В России предложили запретить частные камеры на дорогах

Авторы предлагают защитить автомобилистов от злоупотреблений частных владельцев комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Обновлено в 04:52
Авто

Новый Chevrolet Tahoe может получить независимую заднюю подвеску

Многорычажная задняя подвеска принесет большую пользу внедорожнику с точки зрения управляемости, комфорта езды и внутреннего пространства.
Обновлено в 03:05
Наука

Что чувствуется перед смертью, рассказали ученые

Ученые описали особые ощущения и переживания, которые 10% людей испытали в опасных ситуациях. Об этом сообщает MedicalXpress.
Обновлено вчера в 13:06
Политика

Грузинская певица Нино Катамадзе решила больше не выступать в России

Грузинская певица Нино Катамадзе объявила, что больше не будет выступать в России, поскольку считает ее оккупантом.
Обновлено вчера в 12:12
Армия и оружие

Упавшую на Кипре ракету посчитали российской

Неопознанный объект, упавший на территории Кипра ночью 1 июля, предположительно, является ракетой российского производства, передает Cyprus Mail со ссылкой на министра иностранных дел турецкого Кипра Кудрета Озерсая.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес

Пригожин занял сторону Фадеева в скандальной истории с Темниковой

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился мнением о скандальной ситуации, сложившейся между его коллегой Максимом Фадеевым и певицей Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 12:52
Футбол

Неймар и Мбаппе презентовали домашнюю форму «ПСЖ» на новый сезон

«ПСЖ» презентовал домашнюю форму на сезон-2019/20.
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия

В Петербурге почти 30 человек отравились соусом к шаурме

В петербургском кафе "Еврокебаб" на проспекте Непокоренных отравились 26 посетителей.
Обновлено в 05:11
Политика

В Раде назвали избрание Зеленского президентом ошибкой украинцев

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что украинцы ошиблись, выбрав в качестве нового президента страны Владимира Зеленского, передает РИА Новости.
Обновлено в 02:29
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Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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