Футбол
«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за МалкомаГазета.Ru 03:21
Нападающий каталонской "Барселоны" Малком входит в сферу интересов двух клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) - лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", сообщает Sport24.ru. По информации AS, футболист является одним из трех игроков сине-гранатовых, у которого нет паспорта гражданина Европейского союза.
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Происшествия
Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града
Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Экономика
Тариф системы «Платон» впервые проиндексировали
С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено 29 июня в 15:59
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено 29 июня в 22:59
Футбол
«Челси» сообщил об уходе Гонсало Игуаина
Обновлено в 06:29
Политика
Зеленский попросил привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности
Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра страны Владимира Гройсмана привлечь главу МИД Украины Павла Климкина к дисциплинарной ответственности за то, что он не согласовал ответ на ноту МИД России о статусе задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 07:26
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
Александра Стриженова согласилась выносить ребенка для Успенской
Внучка актера Олега Стриженова Александра согласилась выносить ребенка для «королевы русского шансона» Любови Успенской.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Петербурге почти 30 человек отравились соусом к шаурме
В петербургском кафе "Еврокебаб" на проспекте Непокоренных отравились 26 посетителей.
Обновлено в 05:11
Политика
Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ
Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие делегации Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.
Обновлено в 04:17
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Опрос показал лидерство партии «Слуга народа» в парламентском рейтинге
Если бы парламентские выборы на Украине проходили в ближайшее воскресенье, то в Раду прошли бы пять партий, в том числе занявшая первое место в рейтинге партия «Слуга народа».
Обновлено в 06:51
Кино
Переизданным «Мстителям» не удалось победить рекорд «Аватара»
Обновлено в 07:06
Происшествия
В Сочи арестован водитель, насмерть сбивший на остановке трех человек
Водитель, по вине которого, по версии следствия, в Лазаревском районе на трассе Джубка - Сочи в ДТП погибли три человека, заключен под стражу.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге
Обновлено в 03:14
Экономика
На Украине запустили новый рынок электроэнергии
Вице-премьер Украины Владимир Кистион сообщил о запуске нового рынка электроэнергии на Украине, который состоялся, несмотря на рекомендации международных партнеров отложить его открытие.
Обновлено в 02:57
Политика
Умер бывший президент Черногории Булатович
Президент Черногории в 1990-1998 годах и премьер Союзной республики Югославия в 1998-2000 годах Момир Булатович скончался на 63-м году жизни, сообщает национальное телевидение Черногории.
Обновлено вчера в 15:19
Политика
В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
Экономика
Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома
С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
Обновлено в 04:42
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Общество
Акцию по проверке здоровья питомцев запустили в ветклиниках Москвы
Комплексное ультразвуковое исследование безопасно для животных и не несет никакого вреда mos.ru / Официальный сайт Мэра Москвы Обследовать домашнего зверька можно как непосредственно в ветеринарной клинике, так и вызвав врачей на дом.
Обновлено в 01:07
Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Обновлено в 04:39
Общество
Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Напомним, в 2019 году произойдет пять затмений: три солнечных (частное состоялось 6 января, полное – 2 июля и кольцеобразное – 26 декабря) и два лунных (полное состоялось 21 января и частное – 16 июля).
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Глава МИД Германии прокомментировал разведение сил у Станицы Луганской
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал "проблеском надежды" разведение сил в районе Станицы Луганской.
Обновлено в 06:30
Политика
Иран сообщил об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской Аравии
Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что Исламская республика не будет противодействовать продлению договорённостей о сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, однако он констатировал приближающуюся гибель альянса из-за того, что мандатом решений в организации фактически обладает Россия и Саудовская Аравия.
Обновлено в 01:58
Финансы
На рынках сохраняется настороженное настроение - FxPro
Аналитики FxPro отмечают, что на рынках сохраняется настороженное настроение: инвесторы не уверены, что субботний диалог на полях G20 сможет стабилизировать ситуацию и снять нарастающую напряженность вокруг вопроса торговых войн.
Обновлено в 04:39
Политика
Главред WikiLeaks рассказал о психологическом состоянии Ассанжа
Недавно основателя WikiLeaks перевели в больничное крыло тюрьмы Белмарш. Двадцать шестого июня Храфнссон навестил его там.
Обновлено в 04:59
Технологии
В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой
В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой.
Обновлено в 04:39