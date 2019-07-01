Футбол

«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за МалкомаГазета.Ru 03:21

Нападающий каталонской "Барселоны" Малком входит в сферу интересов двух клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) - лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", сообщает Sport24.ru. По информации AS, футболист является одним из трех игроков сине-гранатовых, у которого нет паспорта гражданина Европейского союза.
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Возвращение Неймара вынуждает «Барселону» продать Малкома

Советский спорт06:42

СМИ: Форвард «Барселоны» продолжит карьеру в АПЛ

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«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за Малкома

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Два лондонских клуба претендуют на игрока «Барселоны»

Евро-футбол.ру02:37

«Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на Малкома

Sport24.ru01:20

СМИ: Форвард «Барселоны» продолжит карьеру в АПЛ

Sportbox.RU02:19
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:34, Ашберн
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Пригожин разнес Темникову за скандал с Серябкиной и Фадеевым

Обновлено в 04:33
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Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града

Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Экономика

Тариф системы «Платон» впервые проиндексировали

С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено 29 июня в 15:59
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В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено 29 июня в 22:59
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«Челси» сообщил об уходе Гонсало Игуаина

Обновлено в 06:29
Политика

Зеленский попросил привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра страны Владимира Гройсмана привлечь главу МИД Украины Павла Климкина к дисциплинарной ответственности за то, что он не согласовал ответ на ноту МИД России о статусе задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 07:26
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес

Александра Стриженова согласилась выносить ребенка для Успенской

Внучка актера Олега Стриженова Александра согласилась выносить ребенка для «королевы русского шансона» Любови Успенской.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Петербурге почти 30 человек отравились соусом к шаурме

В петербургском кафе "Еврокебаб" на проспекте Непокоренных отравились 26 посетителей.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Фонд Дятлова попросил СК возобновить расследование гибели группы

Обновлено в 06:26
Политика

Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ

Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие делегации Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.
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Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Политика

Опрос показал лидерство партии «Слуга народа» в парламентском рейтинге

Если бы парламентские выборы на Украине проходили в ближайшее воскресенье, то в Раду прошли бы пять партий, в том числе занявшая первое место в рейтинге партия «Слуга народа».
Обновлено в 06:51
Кино

Переизданным «Мстителям» не удалось победить рекорд «Аватара»

Обновлено в 07:06
Происшествия

В Сочи арестован водитель, насмерть сбивший на остановке трех человек

Водитель, по вине которого, по версии следствия, в Лазаревском районе на трассе Джубка - Сочи в ДТП погибли три человека, заключен под стражу.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге

Обновлено в 03:14
Экономика

На Украине запустили новый рынок электроэнергии

Вице-премьер Украины Владимир Кистион сообщил о запуске нового рынка электроэнергии на Украине, который состоялся, несмотря на рекомендации международных партнеров отложить его открытие.
Обновлено в 02:57
Политика

Умер бывший президент Черногории Булатович

Президент Черногории в 1990-1998 годах и премьер Союзной республики Югославия в 1998-2000 годах Момир Булатович скончался на 63-м году жизни, сообщает национальное телевидение Черногории.
Обновлено вчера в 15:19
Политика

В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
Экономика

Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома

С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
Обновлено в 04:42
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Общество

Акцию по проверке здоровья питомцев запустили в ветклиниках Москвы

Комплексное ультразвуковое исследование безопасно для животных и не несет никакого вреда mos.ru / Официальный сайт Мэра Москвы Обследовать домашнего зверька можно как непосредственно в ветеринарной клинике, так и вызвав врачей на дом.
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Политика

У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

Обновлено в 04:39
Общество

Полное солнечное затмение произойдет 2 июля

Напомним, в 2019 году произойдет пять затмений: три солнечных (частное состоялось 6 января, полное – 2 июля и кольцеобразное – 26 декабря) и два лунных (полное состоялось 21 января и частное – 16 июля).
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Армия и оружие

Глава МИД Германии прокомментировал разведение сил у Станицы Луганской

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал "проблеском надежды" разведение сил в районе Станицы Луганской.
Обновлено в 06:30
Политика

Иран сообщил об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской Аравии

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что Исламская республика не будет противодействовать продлению договорённостей о сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, однако он констатировал приближающуюся гибель альянса из-за того, что мандатом решений в организации фактически обладает Россия и Саудовская Аравия.
Обновлено в 01:58
Финансы

На рынках сохраняется настороженное настроение - FxPro

Аналитики FxPro отмечают, что на рынках сохраняется настороженное настроение: инвесторы не уверены, что субботний диалог на полях G20 сможет стабилизировать ситуацию и снять нарастающую напряженность вокруг вопроса торговых войн.
Обновлено в 04:39
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Главред WikiLeaks рассказал о психологическом состоянии Ассанжа

Недавно основателя WikiLeaks перевели в больничное крыло тюрьмы Белмарш. Двадцать шестого июня Храфнссон навестил его там.
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В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой

В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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