Футбол
«Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются вратарем «Лацио» СтракошейSports.ru 10:59
Голкипер «Лацио» Томас Стракоша может сменить клуб. К албанскому вратарю проявляют интерес «Арсенал» и «Тоттенхэм». Римский клуб потребует за него не меньше 25 миллионов евро.
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Футбол
«Ростов» подписал лучшего бомбардира «Балтики»
Обновлено в 12:24
Происшествия
Журналист Голунов покинул здание ГСУ МВД
Журналист Иван Голунов покинул здание ГСУ МВД в Москве после снятия с него всех обвинений по делу о покушении на сбыт наркотических веществ.
Обновлено в 13:57
Футбол
Украина вышла в финал чемпионата мира U20
В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0 и вышла в финал.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Польше обнаружили возможный вход в Янтарную комнату
ИА «Ореанда-Новости» Специалисты при раскопках в польском городе Мамерки отыскали вход в туннель, который может привести к легендарной Янтарной комнате.
Обновлено в 06:05
Политика
Новый глава внешней разведки Украины награждён медалью ФСБ
Назначенный сегодня президентом Зеленским глава Службы внешней разведки Украины Владислав Бухарев имеет медаль «За боевое содружество» ФСБ РФ.
Обновлено в 12:15
Политика
Трамп сообщил, что получил от Ким Чен Ына «очень теплое» письмо
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп днем во вторник, 11 июня, сообщил сотрудникам СМИ, что получил от своего северокорейского коллеги Ким Чен Ына "очень теплое" и "прекрасное" письмо.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления
Бывший руководитель управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области, генерал-лейтенант Михаил Музраев, который задержан по делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова, будет проверен на причастность к другим преступлениям.
Обновлено в 11:49
Футбол
Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом 2018 года
Обновлено в 11:33
Политика
Инициатор марша в поддержку Ивана Голунова выступил против возможной отмены завтрашней акции
Не ходить на завтрашний марш ранее сегодня призвала гендиректор сайта Медуза Галина Тимченко.
Обновлено в 13:02
Общество
Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей
Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в 300 тысяч рублей правозащитнику Льву Пономареву за организацию несогласованной акции на Лубянке 13 мая.
Обновлено в 13:24
Финансы
Силуанов объяснил причины роста доли золота в резервах России
Международные резервы России готовятся перешагнуть установленный ЦБ ориентир в полтриллиона долларов, при этом Банк России с 2014 года наращивает в них долю золота, в прошлом году он закупил рекордные 274 тонны, доведя запасы в своих хранилищах до 2112 тонн.
Обновлено в 13:31
Наука
В Якутии обнаружили голову древнего волка
В Якутии специалисты исследуют голову волка, возраст которой достигает свыше 40 тысяч лет.
Обновлено вчера в 06:01
Политика
В Госдуме предложили смягчить наказание за хранение наркотиков
В России могут смягчить уголовное наказание за хранение наркотиков без целей сбыта. Законопроект на эту тему подготовлен в Госдуме.
Обновлено в 13:31
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
L’One со скандалом ушел из Black Star
L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено в 10:00
Наука
Датские ученые назвали основное условие рекордного долголетия
Разница объясняется связанным с развитием системы здравоохранения улучшением показателей здоровья в Дании.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Собянин прокомментировал решение по делу Голунова
Сергей Собянин оценил работу ГУВД и МВД в связи с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 12:59
Происшествия
В Подмосковье разбился известный мотоблогер, руливший ногами
На трассе «Дон» в Подмосковье накануне вечером разбился известный мотоблогер Артем Болдырев, известный под ником Болт, пишет Baza.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка
Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
Обновлено в 07:16
Политика
Комиссар СЕ по правам человека приедет в Крым
Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7–11 октября, сообщается во вторник, 11 июня, на официальном сайте МИД России.
Обновлено в 11:15
Хоккей
Игрок «Сент-Луиса»: нам сильно не хватает Барбашева
Канадский защитник "Сент-Луис Блюз" Колтон Парэйко прокомментировал возвращение российского нападающего Ивана Барбашева в состав "блюзменов" после дисквалификации, сообщает Sport24.
Обновлено в 09:01
Экономика
Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России
Почти 60% россиян, имеющих финансовую задолженность, столкнулись с проблемами с выплатами, сообщает РБК со ссылкой на предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Турции в результате ДТП погибла семья из России
Обновлено в 11:03
Политика
Зеленский уволил пять глав региональных СБУ из-за контрабанды
"Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины, которые отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой", — заявил во вторник заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 09:45
Кино
Звезда сериала «Доктор Хаус» Хью Лори отмечает 60-летний юбилей
11 июня Хью Лори отмечает 60-летний юбилей.
Обновлено вчера в 17:01
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Происшествия
С сайта МВД удалили новости о деле Ивана Голунова
Дело Ивана Голунова: 8 июня корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, известного своими расследованиями о коррупции в московской мэрии, отправили под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
Обновлено в 13:19
Происшествия
РБК: следствие изучает версию «коммерческого заказа» дела Голунова
Следствие рассматривает версию «коммерческого заказа» дела против журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 13:55