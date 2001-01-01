Футбол
«Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются вратарем «Лацио» СтракошейSports.ru 10:59
Голкипер «Лацио» Томас Стракоша может сменить клуб. К албанскому вратарю проявляют интерес «Арсенал» и «Тоттенхэм». Римский клуб потребует за него не меньше 25 миллионов евро.
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Хоккей
Тарасенко и Бозак не приняли участия в тренировке «Сент-Луиса»
Нападающие Тайлер Бозак и Владимир Тарасенко не приняли участия в тренировке «Сент-Луис Блюз», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Дэн Розен.
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Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ
Обновлено в 05:25
Политика
Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
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Сын Алибасова заявил, что его отца могли отравить
Сын Алибасова Бари-младший сказал журналистам, что не исключает версию с отравлением его отца.
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Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
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Сборная Бельгии разгромила Шотландию, Лукаку оформил дубль
В составе победителей дубль оформил нападающий Ромелу Лукаку. Еще один мяч на счету полузащитника Кевина Де Брюйне.
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Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД
Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание генерал-майора полиции 14 офицерам Министерства внутренних дел.
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В России началось производство умных стиральных машин Samsung
Как сообщили в компании Samsung, производителям удалось представить серию умных стиральных машин, которые совместимы также с системой умного дома.
Обновлено в 07:46
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Врачи выяснили, могут ли семечки и косточки вызывать аппендицит
Врачи выяснили, могут ли косточки, семечки и их шелуха, накапливаясь в придатке слепой кишки, вызывать аппендицит.
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Происшествия
Град «размером с теннисный мяч» обрушился на Баварию
Очевидцы сообщали о граде "размером с теннисный мяч", метеорологи зафиксировали град диаметром 5 см. Град серьезно повредил множество автомобилей в Мюнхене, разбил окна и террасы домов.
Обновлено в 00:33
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
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Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини
Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
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Общество
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»
Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов.
Обновлено в 08:11
Политика
Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова
Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
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Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Гаджеты
Motorola 11 июня начала российские продажи смартфона Moto G7 plus
Во флагманском смартфоне установлена 16 Мп качественная основная камера оснащенная оптической стабилизацией и 5 Мп вспомогательный модуль для определения глубины сцены.
Обновлено в 16:12
Общество
В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово
Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.
Обновлено в 08:47
Футбол
В финале юношеского ЧМ сыграют Украина и Корея
Сборная Кореи обыграла Эквадор в полуфинале юношеского чемпионата мира-2019 для игроков не старше 20 лет - 1:0.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте
Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Голунов после освобождения назвал фантастикой поддержку в свой адрес
Сразу после выхода из ГСУ МВД по Москве журналист Иван Голунов ответил на вопросы журналистов, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 14:37
Общество
Правозащитника Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей
Лев Пономарев собрал «народный сход» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», который был приурочен к началу судебных процессов.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Футбол
Рязанцев и Лебеденко стали игроками «Торпедо»
Обновлено в 15:07
Технологии
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
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Происшествия
Пожар в ангаре с пластиковыми трубами в Петербурге локализован
Пожарные локализовали во вторник крупное возгорание в ангаре, расположенном в промышленной зоне Колпинского района Санкт-Петербурга.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Урганта ждёт ребёнка
Экс-супруга Андрея Урганта Елена Романова поделилась с подписчиками в Instagram своей фотографией — на снимке видно, что женщина ждет ребенка.
Обновлено в 13:02