Футбол

«Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются вратарем «Лацио» СтракошейSports.ru 10:59

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Голкипер «Лацио» Томас Стракоша может сменить клуб. К албанскому вратарю проявляют интерес «Арсенал» и «Тоттенхэм». Римский клуб потребует за него не меньше 25 миллионов евро.
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«Арсенал» и «Тоттенхэм» ведут борьбу за голкипера «Лацио»

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Матч ТВ12:24

«Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются вратарем «Лацио» Стракошей

Sports.ru10:59
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