Футбол
«Арсенал» и «Локомотив» опубликовали стартовые составыProstoProSport 11:07
«Арсенал» и «Локомотив» определились со стартовыми составами на матч 27-го тура российской Премьер-лиги.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:31, Ашберн
Политика
Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:27
Общество
В МЧС напомнили порядок действий при разбитом градуснике
В МЧС напомнили, что нужно делать, если разбился градусник.
Обновлено в 05:39
Хоккей
Чехия — Швеция 0:0 (1-й период)
Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Кино
Опрос. Когда можно откровенно делиться спойлерами к фильмам?
Статья получилась довольно неоднозначной из-за того, что в заголовке содержится гигантский спойлер к фильму.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Вышедшая из психлечебницы Бритни Спирс снялась в эффектной фотосессии
Вскоре после выхода из лечебницы Бритни снялась в красивой фотосессии, кадрами из которых поделилась с подписчиками.
Обновлено в 11:07
Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено в 10:25
Энергетика
«Чистая» нефть из России добралась до белорусского НПЗ
«Чистая» нефть из России поступила по трубопроводу «Дружба» на узел учета Мозырского НПЗ в Белоруссии.
Обновлено в 12:12
Футбол
«Эспаньол» устроил разгром «Атлетико»
Обновлено в 12:09
Политика
Зеленский прояснил ситуацию с роспуском Рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский прояснил ситуацию относительно роспуска Верховной рады. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Политика
Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России
Политика Европы в отношении России "немыслима", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия
Появилось видео ДТП с гибелью комиков Stand Up
Сразу два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии в Краснодарском крае.
Обновлено в 11:33
Футбол
Кононов считает, что критика является мотивацией для «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов назвал критику мотивацией и вдохновением для своей команды.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ
Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал появление флага нацисткой армии в расположении националистического полка "Азов" в Донбассе.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Т-72 выстоял после атаки ПТУР в Сирии
Обновлено в 09:10
Авто
Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Происшествия
На западе Москвы обрушился башенный кран
На западе Москвы на Гжатской улице произошло падение башенного крана, в районе ЧП перекрыто движение.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Лодка с шестью пассажирами опрокинулась в Иркутской области
В Иркутской области на реке Ангаре произошло опрокидывание металлической моторной лодки с шестью пассажирами, пятеро из них спасены.
Обновлено в 11:38
Экономика
Кабмин выделит почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Правительство России в 2019-2021 годах выделит 13,82 миллиарда рублей на развитие сельской кооперации и поддержку фермеров.
Обновлено в 04:08
Гаджеты
NVIDIA готовит мобильные версии видеокарт Quadro RTX на основе Turing
Похоже, что NVIDIA готовит мобильные версии своих видеокарт Quadro RTX на основе Turing.
Обновлено в 07:34
Здоровье
Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено в 09:16
Здоровье
Александр Саверский о том, как борются с приписками в системе ОМС
Снял ли проблему переход на подушевое финансирование и как проверить, не мертвая ли вы душа, рассказывает президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.
Обновлено в 11:30
Авто
Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172
Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Общество
Короля Таиланда официально короновали
Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка
Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
Обновлено в 04:39
Наука
Мы теряем мозг: выживает глупейший
Если внешние условия обитания не изменялись, признаки вида сохранялись более-менее консервативно, если же условия претерпевали изменения, то полиморфизм позволял выжить тем существам, у которых оказывались более пригодные для изменившихся условий качества.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Российский крейсер признали самым мощным в мире
Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено в 10:55
Религия
В РПЦ прокомментировали сообщения о болезни патриарха
«В связи с тем, что в последние дни был очень напряженный график у патриарха и в отношении богослужений, всё же была и страстная седмица, затем Пасха и светлая седмица, было множество встреч и мероприятий, сейчас есть необходимость на пару дней сделать перерыв в его рабочем графике.
Обновлено в 05:11