Футбол

«Арсенал» и «Локомотив» опубликовали стартовые составыProstoProSport 11:07

«Арсенал» и «Локомотив» определились со стартовыми составами на матч 27-го тура российской Премьер-лиги.
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«Арсенал» — «Локомотив»: Тарасов и Эдер — в старте гостей, Смолов — на скамейке

Чемпионат11:35

«Арсенал» - «Локомотив». Стартовые составы команд

Советский спорт11:32

Матч «Арсенал» — «Локомотив» стартовал в эти минуты в Туле

Тульская служба новостей12:01

«Арсенал» — «Локомотив». Объявлены стартовые составы

Sport24.ru10:50

«Арсенал» против «Локомотива». Если команда Семина проигрывает, «Зенит» – чемпион. Прямая трансляция и лучшие моменты

Матч ТВ11:40

Беляев получил памятную футболку в честь 100 матчей в составе «Арсенала»

Спорт-Экспресс12:03

Назван стартовый состав «Арсенала» и «Локомотива»

Тульские новости11:31
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Политика

Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:27
Общество

В МЧС напомнили порядок действий при разбитом градуснике

В МЧС напомнили, что нужно делать, если разбился градусник.
Обновлено в 05:39
Хоккей

Чехия — Швеция 0:0 (1-й период)

Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Кино

Опрос. Когда можно откровенно делиться спойлерами к фильмам?

Статья получилась довольно неоднозначной из-за того, что в заголовке содержится гигантский спойлер к фильму.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Вышедшая из психлечебницы Бритни Спирс снялась в эффектной фотосессии

Вскоре после выхода из лечебницы Бритни снялась в красивой фотосессии, кадрами из которых поделилась с подписчиками.
Обновлено в 11:07
Политика

Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса

Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено в 10:25
Происшествия

СК возбудил дело из-за убийства пяти человек в Челябинской области

Обновлено в 07:06
Футбол

«Зенит» на последних минутах ушел от поражения в матче с «Ахматом»

Обновлено в 11:29
Энергетика

«Чистая» нефть из России добралась до белорусского НПЗ

«Чистая» нефть из России поступила по трубопроводу «Дружба» на узел учета Мозырского НПЗ в Белоруссии.
Обновлено в 12:12
Футбол

«Эспаньол» устроил разгром «Атлетико»

Обновлено в 12:09
Политика

Зеленский прояснил ситуацию с роспуском Рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский прояснил ситуацию относительно роспуска Верховной рады. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Музыка

Сергей Лазарев вылетел в Тель-Авив для подготовки к «Евровидению»

Обновлено в 02:43
Политика

Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России

Политика Европы в отношении России "немыслима", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия

Появилось видео ДТП с гибелью комиков Stand Up

Сразу два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии в Краснодарском крае.
Обновлено в 11:33
Футбол

Кононов считает, что критика является мотивацией для «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов назвал критику мотивацией и вдохновением для своей команды.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ

Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал появление флага нацисткой армии в расположении националистического полка "Азов" в Донбассе.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие

Т-72 выстоял после атаки ПТУР в Сирии

Обновлено в 09:10
Авто

Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Происшествия

На западе Москвы обрушился башенный кран

На западе Москвы на Гжатской улице произошло падение башенного крана, в районе ЧП перекрыто движение.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Лодка с шестью пассажирами опрокинулась в Иркутской области

В Иркутской области на реке Ангаре произошло опрокидывание металлической моторной лодки с шестью пассажирами, пятеро из них спасены.
Обновлено в 11:38
Экономика

Кабмин выделит почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Правительство России в 2019-2021 годах выделит 13,82 миллиарда рублей на развитие сельской кооперации и поддержку фермеров.
Обновлено в 04:08
Гаджеты

NVIDIA готовит мобильные версии видеокарт Quadro RTX на основе Turing

Похоже, что NVIDIA готовит мобильные версии своих видеокарт Quadro RTX на основе Turing.
Обновлено в 07:34
Здоровье

Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы

Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено в 09:16
Здоровье

Александр Саверский о том, как борются с приписками в системе ОМС

Снял ли проблему переход на подушевое финансирование и как проверить, не мертвая ли вы душа, рассказывает президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.
Обновлено в 11:30
Авто

Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172

Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Общество

Короля Таиланда официально короновали

Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка

Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
Обновлено в 04:39
Наука

Мы теряем мозг: выживает глупейший

Если внешние условия обитания не изменялись, признаки вида сохранялись более-менее консервативно, если же условия претерпевали изменения, то полиморфизм позволял выжить тем существам, у которых оказывались более пригодные для изменившихся условий качества.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Российский крейсер признали самым мощным в мире

Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено в 10:55
Религия

В РПЦ прокомментировали сообщения о болезни патриарха

«В связи с тем, что в последние дни был очень напряженный график у патриарха и в отношении богослужений, всё же была и страстная седмица, затем Пасха и светлая седмица, было множество встреч и мероприятий, сейчас есть необходимость на пару дней сделать перерыв в его рабочем графике.
Обновлено в 05:11
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Гильерме Маринато
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Российский и бразильский футболист, вратарь и вице-капитан московского «Локомотива». Игрок сборной России. Член клуба Льва Яшина.
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Алексей Миранчук
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, двукратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
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