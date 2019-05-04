Футбол
«Локомотив» проиграл «Арсеналу». «Зенит» стал чемпионом РоссииSoccer.ru 13:56
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
|7′
Эдер
Зелимхан Бакаев
|24′
|33′
Дмитрий Тарасов
Ведран Чорлука
|45′+2′
Джефферсон Фарфан
Хвича Кварацхелия
Георгий Костадинов
|48′
Лука Джорджевич
|59′
|67′
Дмитрий Баринов
|75′
Эдер
Федор Смолов
Лука Джорджевич
Максим Володько
|75′
Игорь Горбатенко
Александр Денисов
|90′+3′
Зелимхан Бакаев
Гурам Аджоев
|90′+4′
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
1
Нигматулин
14
Хагуш
6
Беляев
8
Григалава
21
Альварес
71
Денисов
11
Ткачев
70
Костадинов
17
Аджоев
13
Володько
10
Кангва
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
7
Крыховяк
31
Рыбус
59
Миранчук
14
Чорлука
21
Кварацхелия
6
Баринов
11
Миранчук
9
Смолов
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
"Локомотив" проиграл в Туле "Арсеналу" в матче 27-го тура РПЛ. Этот результат позволяет "Зениту" досрочно праздновать чемпионство. "Железнодорожники" смогут сравняться по очкам с "сине-бело-голубыми" в случае побед в оставшихся играх и поражений "Зенита", однако всё равно уступят по личным встречам.
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