Футбол
Сегодня «Арсенал» на выезде сыграет с «Крыльями Советов»Тульская служба новостей 01:20
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Тульский "Арсенал" сыграет гостевой матч с самарскими "Крыльями Советов" в пятницу, 28 марта. Напомним, рассудит игру московский арбитр Алексей Матюнин. Ассистировать ему будут Антон Аверьянов из Москвы и Андрей Глот из Ярославля.
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