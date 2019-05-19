Футбол

«Арсенал» и «Краснодар» объявили стартовые составыSportbox.RU 08:45

Тренерские штабы «Арсенала» и «Краснодара» огласили стартовые составы на очную встречу команд в Туле в рамках 29-го тура РПЛ.
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«Арсенал» и «Краснодар» объявили стартовые составы

Матч ТВ08:45

«Арсенал» — «Краснодар». Стали известны стартовые составы

Sport24.ru08:19

Завершился первый тайм матча «Арсенал» - «Краснодар»

Тульские новости10:22

«Арсенал» – «Краснодар»: Левашов выйдет с первых минут в составе туляков

Спорт-Экспресс08:12

Первый тайм встречи «Арсенал» - «Краснодар» завершился

Первый Тульский10:30

«Арсенал» Т — «Краснодар»: стали известны стартовые составы команд

Чемпионат08:19

Кангва – в нападении у «Арсенала»; Ари, Вандерсон и Классон сыграют в атаке у «Краснодара»

Бомбардир.ру08:19
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Музыка

Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
Обновлено в 00:08
Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Политика

Порошенко заявил, что процесс декоммунизации фактически завершен

Процесс декоммунизации на Украине фактически завершен, заявил действующий украинский лидер Петр Порошенко.
Обновлено в 05:14
Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено 17 мая в 11:44
Экономика

Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»

Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено в 10:11
Футбол

«Реал» завершил провальный сезон домашним поражением от «Бетиса»

Итоговый счёт - 0:2. "Реал" завершил провальный сезон домашним поражением от "Бетиса".
Обновлено в 07:54
Политика

SpaceX подала иск против правительства США

Американская компания SpaceX подала иск против правительства США, при этом суть предъявляемых обвинений не разглашается, пишет The Washington Post.
Обновлено в 03:44
Происшествия

На Михаила Светова напали в Казани

В Казани неизвестный напал на члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова. Об этом Светов написал в Twitter .
Обновлено в 10:37
Политика

Делегация Госдумы посетит Киргизию и примет участие в работе ПА ОДКБ

Делегация Госдумы во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным 19−20 мая посетит Киргизию, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом

Обновлено в 09:03
Музыка

Фанаты «Игры престолов» обвинили Мадонну в плагиате на «Евровидении»

Поклонники заподозрили Мадонну в подражании героине популярного сериала "Игра престолов".
Обновлено в 08:44
Политика

Зеленский продолжит бороться за «узников Кремля»

Владимир Зеленский, который завтра вступает в должность президента Украины, заявил, что «ведёт борьбу за возвращение домой узников Кремля».
Обновлено в 09:30
Финансы

Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году.
Обновлено в 09:54
Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Обновлено в 00:10
Общество

В Кургане диабетики вышли на митинг из-за проблем с инсулином

Обновлено в 06:53
Наука

Приложение для бросающих курить изменило активность мозга

Американские ученые разработали приложение для избавления от табачной зависимости, основанное на практиках осознанности, и выяснили, что его использование уменьшает активность задней поясной коры в ответ на стимулы, которые связаны с курением.
Обновлено 17 мая в 10:19
Футбол

Президент «Урала» призвал главу судейства РФС подать в отставку

Президент екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов призвал руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова подать в отставку со своего поста.
Обновлено в 08:55
Спорт

Гимнастка Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем на ЧЕ

Обновлено в 07:25
Авто

Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин

Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.
Обновлено в 09:39
Происшествия

В Хабаровске по запросу КНР задержали двух китайцев

Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие

Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении.
Обновлено вчера в 17:51
Политика

Мария Бутина записала видеообращение из тюрьмы в США

Обновлено в 06:39
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования в «Евровидении»

Прямо в заключительный день «Евровидения» от голосования отстранили команду судий из Белоруссии.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия

Бегун умер во время полумарафона в Москве

Полумарафон, прошедший 19 мая в центре Москвы, завершился трагедией.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес

Старший сын Натальи Водяновой удивил поклонников модели своим ростом

Вырос малыш😱❤️, — подписала Наталья Водянова. В комментариях звезда отметила, что рост Лукаса - 195 сантиметров.
Обновлено в 08:01
Общество

Группировка «Ассоциация народного сопротивления» нашла в своем штабе прослушивающие устройства

Как рассказал пресс-секретарь движения Никита Зайцев сайту "МБХ Медиа", оно находилось в кружке.
Обновлено в 08:31
Футбол

«Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах за право выступать в РПЛ

Футболисты самарских "Крыльев Советов" сыграют в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 08:57
Музыка

Лоза оценил выступление Лазарева на Евровидении

Обновлено в 08:56
Общество

Парад поездов в московском метро увидели свыше 450 тысяч пассажиров

"Парад поездов на Кольцевой линии московского метро в субботу, 18 мая, посмотрели более 450 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:29
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