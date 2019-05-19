«Арсенал» и «Краснодар» объявили стартовые составыSportbox.RU 08:45

Тренерские штабы «Арсенала» и «Краснодара» огласили стартовые составы на очную встречу команд в Туле в рамках 29-го тура РПЛ.

Музыка Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении» Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.

Политика Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.

Политика Порошенко заявил, что процесс декоммунизации фактически завершен Процесс декоммунизации на Украине фактически завершен, заявил действующий украинский лидер Петр Порошенко.

Политика Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.

Экономика Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2» Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.

Политика SpaceX подала иск против правительства США Американская компания SpaceX подала иск против правительства США, при этом суть предъявляемых обвинений не разглашается, пишет The Washington Post.

Происшествия На Михаила Светова напали в Казани В Казани неизвестный напал на члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова. Об этом Светов написал в Twitter .

Политика Делегация Госдумы посетит Киргизию и примет участие в работе ПА ОДКБ Делегация Госдумы во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным 19−20 мая посетит Киргизию, сообщает ИА REGNUM.

Политика Зеленский продолжит бороться за «узников Кремля» Владимир Зеленский, который завтра вступает в должность президента Украины, заявил, что «ведёт борьбу за возвращение домой узников Кремля».

Финансы Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году.

Наука Приложение для бросающих курить изменило активность мозга Американские ученые разработали приложение для избавления от табачной зависимости, основанное на практиках осознанности, и выяснили, что его использование уменьшает активность задней поясной коры в ответ на стимулы, которые связаны с курением.

Футбол Президент «Урала» призвал главу судейства РФС подать в отставку Президент екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов призвал руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова подать в отставку со своего поста.

Авто Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.

Происшествия В Хабаровске по запросу КНР задержали двух китайцев Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.

Армия и оружие Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении.

Происшествия Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100 Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.

Музыка Белорусское жюри отстранили от голосования в «Евровидении» Прямо в заключительный день «Евровидения» от голосования отстранили команду судий из Белоруссии.

Шоу-бизнес Старший сын Натальи Водяновой удивил поклонников модели своим ростом Вырос малыш😱❤️, — подписала Наталья Водянова. В комментариях звезда отметила, что рост Лукаса - 195 сантиметров.

Футбол «Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах за право выступать в РПЛ Футболисты самарских "Крыльев Советов" сыграют в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.