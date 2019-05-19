Футбол
«Арсенал» и «Краснодар» объявили стартовые составыSportbox.RU 08:45
Тренерские штабы «Арсенала» и «Краснодара» огласили стартовые составы на очную встречу команд в Туле в рамках 29-го тура РПЛ.
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Музыка
Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»
Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
Обновлено в 00:08
Политика
Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Политика
Порошенко заявил, что процесс декоммунизации фактически завершен
Процесс декоммунизации на Украине фактически завершен, заявил действующий украинский лидер Петр Порошенко.
Обновлено в 05:14
Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено 17 мая в 11:44
Экономика
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»
Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено в 10:11
Футбол
«Реал» завершил провальный сезон домашним поражением от «Бетиса»
Итоговый счёт - 0:2. "Реал" завершил провальный сезон домашним поражением от "Бетиса".
Обновлено в 07:54
Политика
SpaceX подала иск против правительства США
Американская компания SpaceX подала иск против правительства США, при этом суть предъявляемых обвинений не разглашается, пишет The Washington Post.
Обновлено в 03:44
Происшествия
На Михаила Светова напали в Казани
В Казани неизвестный напал на члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова. Об этом Светов написал в Twitter .
Обновлено в 10:37
Политика
Делегация Госдумы посетит Киргизию и примет участие в работе ПА ОДКБ
Делегация Госдумы во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным 19−20 мая посетит Киргизию, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено в 09:03
Музыка
Фанаты «Игры престолов» обвинили Мадонну в плагиате на «Евровидении»
Поклонники заподозрили Мадонну в подражании героине популярного сериала "Игра престолов".
Обновлено в 08:44
Политика
Зеленский продолжит бороться за «узников Кремля»
Владимир Зеленский, который завтра вступает в должность президента Украины, заявил, что «ведёт борьбу за возвращение домой узников Кремля».
Обновлено в 09:30
Финансы
Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году
Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году.
Обновлено в 09:54
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Обновлено в 00:10
Наука
Приложение для бросающих курить изменило активность мозга
Американские ученые разработали приложение для избавления от табачной зависимости, основанное на практиках осознанности, и выяснили, что его использование уменьшает активность задней поясной коры в ответ на стимулы, которые связаны с курением.
Обновлено 17 мая в 10:19
Футбол
Президент «Урала» призвал главу судейства РФС подать в отставку
Президент екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов призвал руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова подать в отставку со своего поста.
Обновлено в 08:55
Авто
Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин
Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.
Обновлено в 09:39
Происшествия
В Хабаровске по запросу КНР задержали двух китайцев
Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией
Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
Мария Бутина записала видеообращение из тюрьмы в США
Обновлено в 06:39
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в «Евровидении»
Прямо в заключительный день «Евровидения» от голосования отстранили команду судий из Белоруссии.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
Бегун умер во время полумарафона в Москве
Полумарафон, прошедший 19 мая в центре Москвы, завершился трагедией.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Старший сын Натальи Водяновой удивил поклонников модели своим ростом
Вырос малыш😱❤️, — подписала Наталья Водянова. В комментариях звезда отметила, что рост Лукаса - 195 сантиметров.
Обновлено в 08:01
Общество
Группировка «Ассоциация народного сопротивления» нашла в своем штабе прослушивающие устройства
Как рассказал пресс-секретарь движения Никита Зайцев сайту "МБХ Медиа", оно находилось в кружке.
Обновлено в 08:31
Футбол
«Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах за право выступать в РПЛ
Футболисты самарских "Крыльев Советов" сыграют в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 08:57
Музыка
Лоза оценил выступление Лазарева на Евровидении
Обновлено в 08:56
Общество
Парад поездов в московском метро увидели свыше 450 тысяч пассажиров
"Парад поездов на Кольцевой линии московского метро в субботу, 18 мая, посмотрели более 450 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:29