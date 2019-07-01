Футбол

Арсенал (Тула) — Динамо 1:1Тульская пресса вчера в 14:50

Арсенал (Тула) — Динамо
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арсенал»
16′
Мигел Филипе Кардозу
41′
Мигел Филипе Кардозу
58′
Заурбек Плиев
61′
Роман Евгеньев
71′
Мигел Филипе Кардозу
Кирилл Панченко
Lameck Banda
Александру Тудорие
73′
80′
Артур Юсупов
Самба Соу
Гия Григалава
84′
87′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
Тульский "Арсенал" сумел свести к ничьей стартовый матч в РПЛ сезона 2019/2020. Как писала "Тульская пресса", оружейники 12 июля в 1-м туре на домашнем поле принимали столичное "Динамо".
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