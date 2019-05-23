Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА 6000 билетов на финал ЛЕ в БакуSoccer.ru 02:32
"Челси" и "Арсенал" вернут УЕФА порядка 6000 билетов на финал Лиги Европы, который пройдет в Баку. Организация выделила клубам по 5800 билетов, однако спрос на них крайне низок.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Происшествия
В костромском детсаду на ребенка упало пианино
Следствие в Костромской области начало проверку по факту травмирования маленькой девочки в детском саду: на ребенка упало пианино, сообщает региональное Следственное управление СКР.
Обновлено в 08:48
Автоспорт
Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако
Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
Обновлено в 07:26
Политика
Зеленский отказался от идеи с референдумом по переговорам с Россией
Референдум о формате переговоров с Россией, о котором новый президент Украины Владимир Зеленский объявил ранее, не будет иметь юридической силы.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Экономика
Орешкин рассказал о несформированной модели роста экономики России
Экономическая модель, необходимая для обеспечения роста экономики России темпами выше 3% в год, до конца не сформирована, сообщил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин ежегодной коллегии Минэкономразвития.
Обновлено в 08:14
Технологии
МТС тестирует оборудование для закона о защите рунета
Мобильный оператор МТС участвует в пилоте Роскомнадзора по тестированию оборудования, которое планируется устанавливать в сетях операторов для контроля трафика в рамках закона об устойчивом рунете, сообщил журналистам вице-президент компании по технике и ИТ Андрей Ушацкий.
Обновлено в 09:05
Политика
Трамп сравнил Тиллерсона с камнем
Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон "тупой как камень".
Обновлено в 09:38
Кино
Опубликован первый тизер фильма Бондарчука «Притяжение 2»
Первый тизер новой отечественной фантастической картины Федора Бондарчука «Вторжение» появился в Сети.
Обновлено в 08:10
Общество
Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом
Обновлено в 06:00
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Энергетика
Цена нефти марки Brent упала ниже $69
Цена нефти марки Brent впервые с 5 апреля опустилась ниже $69 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 10:01
Энергетика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки
Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске лишился наследства из-за долгов
Родственники Жанны Фриске продали долю ее сына Платона в участке земли и особняке в Подмосковье, чтобы погасить часть долга — 7,9 млн рублей, собранных на лечение певицы.
Обновлено в 08:24
Политика
ВС Украины зарегистрировал иск по указу Зеленского о роспуске Рады
Верховный суд Украины сообщил о регистрации поступившего иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной рады.
Обновлено в 09:59
Происшествия
МЧС опровергло пожар на заводе «Рубин» в Балашихе
Обновлено в 05:22
Футбол
Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром
Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Для кого Кейт Миддлтон постоянно берет с собой в машину ланч-бокс
Еще в прошлом году во время одного из мероприятий журналисты заметили в автомобиле Кейт Миддлтон ланч-бокс.
Обновлено в 04:42
Авто
Президент СП «Форд Соллерс» Адиль Ширинов возглавил УАЗ
Новым генеральным директором Ульяновского автомобильного завода (УАЗ, входит в концерн "Соллерс") назначен Адиль Ширинов, сообщается в пресс-релизе предприятия.
Обновлено в 07:29
Футбол
Баптиста объявил о завершении карьеры
Бывший полузащитник сборной Бразилии Жулио Баптиста принял решение завершить карьеру. Об этом 37-летний футболист сообщил в социальной сети.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Суд снял арест со счетов Навального по делу «Ив Роше»
Обновлено в 07:47
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Под Одессой обнаружено тело бывшего мэра столицы Приднестровья
Возле села Вапнярка Лиманского района Одесской области полицией было обнаружено тело бывшего главы столицы Приднестровья Андрея Безбабченко.
Обновлено в 09:54
Кино
Квентин Тарантино представил в Каннах фильм «Однажды в Голливуде»
Полный энергии фильм захватывает моментально и увлекает в почти 3-часовое путешествие по особой мифологии кинематографа, которое пролетает незаметно.
Обновлено вчера в 11:43
Армия и оружие
Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд
Обновлено в 02:42
Хоккей
Россия — США 2:0 (1-й перерыв)
Защитник сборной России Михаил Сергачёв поделился ожиданиями от матча с национальной командой США в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 10:13
Интернет
Mail.ru Group усилила безопасность браузера Atom
Mail.ru Group внедрила в браузер Atom технологию Kaspersky Online File Reputation, которая проверяет файлы, скачиваемые из сети, на безопасность, и не влияет при этом на скорость загрузки.
Обновлено в 03:55
Гаджеты
У Huawei готова замена для Windows и Android
В результате к бойкоту Huawei присоединились Intel, Qualcomm, Google, Microsoft и другие технологические гиганты.И если в случае с Intel или Qualcomm у Huawei особых проблем не возникло, так как компания выпускает собственные процессоры, то по части программного обеспечения от Google и Microsoft тут же появились вопросы.
Обновлено вчера в 09:41
Шоу-бизнес
Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него
Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды.
Обновлено в 03:48