Футбол

«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА 6000 билетов на финал ЛЕ в БакуSoccer.ru 02:32

"Челси" и "Арсенал" вернут УЕФА порядка 6000 билетов на финал Лиги Европы, который пройдет в Баку. Организация выделила клубам по 5800 билетов, однако спрос на них крайне низок.
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Скандал в Лиге Европы — «Арсенал» и «Челси» возвращают УЕФА билеты на финал

Чемпионат08:05

«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА более 6000 билетов на финал Лиги Европы

Sport24.ruвчера в 19:21

«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА 6000 билетов на финал ЛЕ в Баку. Клубы продали только 5500 билетов

Sports.ruвчера в 16:05

«Челси» и «Арсенал» вернут УЕФА 6 тысяч билетов на финал ЛЕ в Баку

Спорт-Экспрессвчера в 16:34

«Челси» и «Арсенал» вернут УЕФА 6 тысяч билетов на финал ЛЕ

Sport.ruвчера в 17:14

The Sun: «Челси» и «Арсенал» не могут продать все выделенные им билеты на финал ЛЕ. Клубы вернут половину УЕФА

Бомбардир.рувчера в 16:55

СМИ: «Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА более 6000 билетов на финал ЛЕ в Баку

РИА Новостивчера в 17:46
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
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Экономическая модель, необходимая для обеспечения роста экономики России темпами выше 3% в год, до конца не сформирована, сообщил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин ежегодной коллегии Минэкономразвития.
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МТС тестирует оборудование для закона о защите рунета

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Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон "тупой как камень".
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Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
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Энергетика

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Цена нефти марки Brent впервые с 5 апреля опустилась ниже $69 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
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Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
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Верховный суд Украины сообщил о регистрации поступившего иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной рады.
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МЧС опровергло пожар на заводе «Рубин» в Балашихе

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Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром

Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
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Для кого Кейт Миддлтон постоянно берет с собой в машину ланч-бокс

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Президент СП «Форд Соллерс» Адиль Ширинов возглавил УАЗ

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Футбол

Баптиста объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной Бразилии Жулио Баптиста принял решение завершить карьеру. Об этом 37-летний футболист сообщил в социальной сети.
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Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
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Под Одессой обнаружено тело бывшего мэра столицы Приднестровья

Возле села Вапнярка Лиманского района Одесской области полицией было обнаружено тело бывшего главы столицы Приднестровья Андрея Безбабченко.
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Кино

Квентин Тарантино представил в Каннах фильм «Однажды в Голливуде»

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Армия и оружие

Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд

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Интернет

Mail.ru Group усилила безопасность браузера Atom

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Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды.
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