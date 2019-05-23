«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА 6000 билетов на финал ЛЕ в БакуSoccer.ru 02:32

"Челси" и "Арсенал" вернут УЕФА порядка 6000 билетов на финал Лиги Европы, который пройдет в Баку. Организация выделила клубам по 5800 билетов, однако спрос на них крайне низок.

«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА 6000 билетов на финал ЛЕ в Баку

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