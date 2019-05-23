Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА 6000 билетов на финал ЛЕ в БакуSoccer.ru 02:32
"Челси" и "Арсенал" вернут УЕФА порядка 6000 билетов на финал Лиги Европы, который пройдет в Баку. Организация выделила клубам по 5800 билетов, однако спрос на них крайне низок.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
Политика
Против Порошенко будет подано заявление об отмывании $300 млн
Ранее Государственное бюро расследований начало следствие по заявлению Андрея Портнова, в котором Порошенко обвиняется в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 02:32
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Общество
Актер Джеффри Раш получил рекордную компенсацию по иску о клевете
Суд постановил, что ему должно быть выплачено 1,9 млн долларов США Актер Джеффри Раш получил 1,9 млн долларов США компенсации, выиграв иск о клевете против сиднейского таблоида Daily Telegraph.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что командиров, по вине которых восемь военнослужащих ВСУ попали в плен к бойцам Народной милиции ДНР, следует привлечь к ответственности.
Обновлено в 08:39
Экономика
Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против введения в России запрета на микрофинансовые операции.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Дагестане задержали депутата Народного Собрания Фикрета Раджабова
Следователей заинтересовал период его работы в администрации Махачкалы В Дагестане задержали депутата Народного Собрания Фикрета Раджабова, сообщил АиФ "Дагестан" источник в силовых структурах республики.
Обновлено в 08:16
Футбол
Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Общество
Пермская гимназия завышала проходной балл для девочек
Обновлено в 07:47
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Обновлено в 06:10
Хоккей
Обозреватель The Hockey News: Кучеров проводит потрясающий турнир
Обозреватель североамериканского портала The Hockey News Стивен Эллис поделился мнением о выступлении форварда сборной России Никиты Кучерова на чемпионате мира.
Обновлено в 08:01
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Экс-мэра Тирасполя убили в Одесской области
Полиция Одессы сообщила об обнаружении тела мужчины со следами насильственной смерти в Лиманском районе Одесской области; по данным СМИ, убит экс-мэр Тирасполя Андрей Безбабченко.
Обновлено в 08:38
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Общество
У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей
Семье главы российского Министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двужэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено в 08:43
Финансы
Инфляция в России на конец 2019 года может опуститься ниже 4%
Инфляция в России на конец 2019 года может опуститься ниже 4%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на итоговой коллегии министерства.
Обновлено в 08:35
Политика
Зеленский упрекнул чиновников в отсталости и показал фото Ляшко
Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул чиновников и политиков в оторванности от современных технологий.
Обновлено в 08:57
Экономика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки
Позже Росстат опубликовал уточненные данные, согласно которым добыча природного газа в январе—апреле 2019 года составила 233 млрд куб. м, в апреле 2019-го к апрелю 2018 года — 102,6%, к марту 2019-го — 92,9%, в январе—апреле 2019-го к соответствующему периоду прошлого года — 103,6%.
Обновлено в 08:21
Авто
Глава Ford Sollers назначен гендиректором УАЗа
Глава совместного предприятия Ford-Sollers Адиль Ширинов сменил на посту генерального директора Ульяновского автомобильного завода Вадима Швецова, который также является гендиректором ПАО «Соллерс», сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 05:30
Политика
Калининградская область перекрыла поставки электроэнергии в Литву
На три дня Литва потеряла возможность закупать электроэнергию у Калининградской области.
Обновлено в 07:07
Общество
Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом
Обновлено в 06:00
Экономика
Чистая прибыль «Мечела» по МСФО в I квартале выросла в 3,4 раза
Чистая прибыль группы "Мечел" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом квартале 2019 года увеличилась в 3,44 раза по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года — до 11,336 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.
Обновлено в 06:38
Общество
Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь»
Мэр Владивостока Олег Гуменюк выступил на церемонии в техническом лицее с пожеланиями выпускникам, заставив понервничать бывших учащихся и их родителей.
Обновлено в 07:55
Общество
В России могут ужесточить наказание за продажу краснокнижных животных
Совершенствуется правовое регулирование мер ответственности за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесённых в Красную книгу России.
Обновлено в 08:15