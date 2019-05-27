«Арсенал» и «Челси» вернут часть билетов на финал Лиги ЕвропыВсе про Спорт ру вчера в 16:30

Финалисты Лиги Европы УЕФА вернут часть билетов, которые им были выделены на матч в Баку. «Арсенал» продал 3500 билетов, а «Челси» - 2000. Таким образом в общей сложности английские клубы вернут около 6000 билетов.

Все про Спорт ру

«Арсенал» и «Челси» вернут часть билетов на финал Лиги Европы

Все про Спорт ру

Экономика «Северсталь» сочла прогноз ВТБ по спросу на сталь оптимистичным «Северсталь» сочла оптимистичным прогноз аналитиков «ВТБ Капитала», согласно которому реализация нацпроектов принесет российским металлургам дополнительные $2 млрд доналоговой прибыли и приведет к росту спроса на сталь на 5% с 2019 года.

Общество Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Экономика Уход за пожилыми и инвалидами может стать госуслугой Уход за пожилыми и инвалидами может стать государственной услугой.

Общество Минпромторг: Сдавать бутылки обратно в магазин запрещено СанПиНами В СанПиНах прямо запрещено устройство пунктов по приёму вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.

Хоккей Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.

Политика Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.

Здоровье Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Происшествия Около 70 человек эвакуировали из аэропорта в Южно-Сахалинске из-за звонка об угрозе взрыва Порядка 70 сотрудников и пассажиров аэропорта в Южно-Сахалинске эвакуировали из-за анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщили ТАСС во вторник в пресс-центре аэровокзала.

Кино Искусственный интеллект предложил свою версию финала «Игры престолов» Искусственный интеллект, разработанный группой сибирских ученых, объяснил, почему финальный сезон фэнтезийной саги "Игра престолов" разочаровал поклонников.

Политика Президент Сербии поблагодарил Путина за помощь в вопросе Косова Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в решении Косовского вопроса на международной арене.

Политика Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы Господин Попов занимает пост прокурора республики Дагестан с февраля 2018 года.

Религия Патриарх Кирилл: РПЦ строит по три храма в сутки Согласно усреднённому показателю, три храма каждые 24 часа строит Российская православная церковь, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Космос В Башкирии сняли на видео «небесный поезд» из спутников Илона Маска Жители Башкирии сняли на видео необычное явление, как по ночному небу движется «небесный поезд» из 60 спутников связи.

Политика Борис Титов рассказал президенту о преследовании бизнеса Большая часть проблем предпринимателей связана с уголовным преследованием бизнеса – на долю уголовных дел приходится 30,5% обращений к бизнес-омбудсмену, говорится в докладе, текст которого аппарат уполномоченного передал «Ведомостям».

Футбол СМИ назвали кандидатов на замену Вальверде в «Барселоне» Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» в случае ухода с этой должности Эрнесто Вальверде.

Происшествия Подпорная стена рухнула на автомобили во Владивостоке Сообщается, что из-за обильных осадков подпорная стена у дома №11 по улице Ладыгина не выдержала давления и рухнула.

Финансы В США оценили планы Москвы по отказу от доллара В России ослабевает роль доллара, как главной резервной валюты, а ее место занимают золотовалютные резервы, уверен финансист из США Питер Шифф.

Общество Мошенники нашли новый способ кражи денег через соцсети Мошенники придумали схему кражи денег у подростков через социальные сети. В группе риска дети в возрасте от 14 до 17 лет.

Экономика Французская сеть «Ашан» задолжала московским и самарским арендодателям Вскоре после самарского девелопера "Виктор и Ко" получить более 100 млн рублей долга по договору аренды намерен один из крупнейших торговых центров Москвы "Авиапарк".