Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут часть билетов на финал Лиги ЕвропыВсе про Спорт ру вчера в 16:30
Финалисты Лиги Европы УЕФА вернут часть билетов, которые им были выделены на матч в Баку. «Арсенал» продал 3500 билетов, а «Челси» - 2000. Таким образом в общей сложности английские клубы вернут около 6000 билетов.
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Экономика
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Футбол
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Искусственный интеллект предложил свою версию финала «Игры престолов»
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Политика
Президент Сербии поблагодарил Путина за помощь в вопросе Косова
Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в решении Косовского вопроса на международной арене.
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Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
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Политика
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Обновлено вчера в 23:10
Политика
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Большая часть проблем предпринимателей связана с уголовным преследованием бизнеса – на долю уголовных дел приходится 30,5% обращений к бизнес-омбудсмену, говорится в докладе, текст которого аппарат уполномоченного передал «Ведомостям».
Обновлено в 17:10
Футбол
СМИ назвали кандидатов на замену Вальверде в «Барселоне»
Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» в случае ухода с этой должности Эрнесто Вальверде.
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Происшествия
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Культура
Спектакль Даниэле Финци Паски «Донка» представили в Москве
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Экономика
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Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено в 19:44