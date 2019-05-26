Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут часть билетов на финал Лиги ЕвропыВсе про Спорт ру вчера в 16:30
Финалисты Лиги Европы УЕФА вернут часть билетов, которые им были выделены на матч в Баку. «Арсенал» продал 3500 билетов, а «Челси» - 2000. Таким образом в общей сложности английские клубы вернут около 6000 билетов.
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Происшествия
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Транспорт
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Обновлено в 11:47
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Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
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Экономика
Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендах
После рекомендации совета директоров «Россетей» по выплатам дивидендов акции компании упали в цене на 6% (к 18:12), следует из данных Московской биржи.
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Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления
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Обновлено в 00:57
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На выборах президента Литвы победил Гитанас Науседа
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Обновлено вчера в 21:51
Кино
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Искусственный интеллект, разработанный группой сибирских ученых, объяснил, почему финальный сезон фэнтезийной саги "Игра престолов" разочаровал поклонников.
Обновлено в 13:29
Политика
Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку
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Футбол
Украина одержала вторую победу на юношеском чемпионате мира
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Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
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Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
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В Москве женщина оставила своего несовершеннолетнего сына в игровой комнате торгового центра, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МВД Юрий Титов.
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В одесской колонии заключенные подняли бунт
Обновлено в 05:26
Кино
Съемки фильма «Гардемарины-4» продолжатся осенью в Крыму
Съемки фильма Светланы Дружининой "Гардемарины-4" продолжатся осенью в Крыму.
Обновлено в 15:14
Авто
BMW построит в России новый завод с выходом к морю
BMW готовится подписать специальный инвестиционный контракт (СПИК), согласно которому в России будет построен завод с очень выгодным с точки зрения логистики расположением.
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