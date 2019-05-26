Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут часть билетов на финал Лиги ЕвропыВсе про Спорт ру вчера в 16:30
Финалисты Лиги Европы УЕФА вернут часть билетов, которые им были выделены на матч в Баку. «Арсенал» продал 3500 билетов, а «Челси» - 2000. Таким образом в общей сложности английские клубы вернут около 6000 билетов.
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Политика
Пункты выдачи российских паспортов жителям Донбасса нашли закрытыми
Паспортные столы в Ростовской области, которые должны выдавать российские паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не работают, сообщает «Новая газета».
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Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге
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Обновлено в 06:02
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Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
В Ленобласти при обрушении строительных лесов пострадали семь человек
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Обновлено в 07:34
Политика
Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Музыка
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Обновлено вчера в 11:33
Кино
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Политика
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Обновлено в 10:36
Политика
Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
«Чуть не врезался»: американские летчики рассказали о встречах с НЛО
Американские летчики пожаловались на большое количество НЛО над восточным побережьем США.
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Футбол
«Арсенал» продлил контракт с Комбаровым на один год
Защитник «Арсенала» Кирилл Комбаров продлил контракт с клубом. Новое соглашение 32-летнего россиянина рассчитано до 30 июня 2020 года.
Обновлено в 09:01
Происшествия
На берегу Москвы-реки нашли череп
Обновлено в 08:47
Происшествия
Майкл Калви попросит следствие разрешить ему участвовать в ПМЭФ
"Основатель фонда Майкл Калви давно зарегистрирован как участник форума и надеется принять участие в мероприятиях, соответствующее прошение будет подано в следственный комитет в ближайшее время", - сообщили "Интерфаксу" в Baring Vostok.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских
Свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских обошлась в семь миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit в понедельник, 27 мая.
Обновлено в 08:34
Политика
Гитанас Науседа победил на выборах президента Литвы
Экономист Гитанас Науседа победил во втором туре президентских выборов в Литве, состоявшихся в воскресенье, 26 мая.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Москве полиция задержала людей, протестующих против точечной застройки в рамках программы реновации
Обновлено в 07:30
Происшествия
СК возбудил дело против сына экс-сенатора, сбившего сотрудника ДПС
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
27 мая мужчина напал на четверых сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми
В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Серфер попал под «метеор» у Васильевского острова в Петербурге
В Финском заливе ищут серфера, пропавшего после столкновения со скоростным судном у Васильевского острова, сообщают в МЧС.
Обновлено в 09:58
Происшествия
На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников
Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Экономика
«Северсталь» сочла прогноз ВТБ по спросу на сталь оптимистичным
«Северсталь» сочла оптимистичным прогноз аналитиков «ВТБ Капитала», согласно которому реализация нацпроектов принесет российским металлургам дополнительные $2 млрд доналоговой прибыли и приведет к росту спроса на сталь на 5% с 2019 года.
Обновлено в 09:16
Общество
В Китае впервые попала на фото дикая панда-альбинос
На территории заповедника в провинции Сычуань на юго-западе Китая удалось сфотографировать уникальную для дикой природы большую панду-альбиноса, сообщает портал Chindia Alert.
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Путин назвал залог эффективной мерой пресечения для бизнесменов
Залог может быть эффективной мерой пресечения для бизнесменов, подозреваемых по экономическим уголовным делам, заявил президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Обновлено в 08:20
Политика
На Петра Порошенко завели уже четвертое уголовное дело
Портнов подчеркнул, что четвертое обвинение против Порошенко — далеко не последнее и готовятся ещё десятки уголовных дел.
Обновлено в 09:44
Футбол
Футболист Эрнандес покинет ЦСКА
Нападающий столичного ФК ЦСКА Абель Эрнандес покинет клуб. Об этом уругвайский игрок написал в stories своей девушки в Instagram.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Шойгу и президент Южной Осетии обсудят военное сотрудничество
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудят двустороннее сотрудничество, в том числе совместные учения и подготовку кадров.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Германии осудили членов «шариатской полиции»
Суд города Вуппертале вынес приговор активистам, называющим себя «шариатской полицией». Об этом сообщает радиостанция «Немецкая волна».
Обновлено в 09:49
Экономика
Госдолг Украины подскочил на миллиард долларов за месяц
По состоянию на 30 апреля государственный и гарантированный государством долг Украины выросли на 1,3% за месяц, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинский Минфин.
Обновлено в 10:23
Происшествия
В Одессе подавили бунт в колонии
Обновлено в 07:02